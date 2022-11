Printmix kokemuksia - Suosittelemme etätyötä

Etätyössä

Printmixillä on runsaasti kokemuksia etätyöstä. Suosittelemme sitä erityisesti ilmoitusmyyntiin.

Etätyössä saa hoidettua vaikka pyykit kesken työpäivän” — Mika-Matti Trogen

Printmix ja ilmoitusmyyntiä harjoittava Suomen Myyntimediat ovat olleet pääasiassa etätyössä kohta kolmen vuoden ajan, etätyö ei ole myyntityössä kuitenkaan kovin uusi asia.Meillä on jo toimintamme alkuaikoina ollut keskimäärin kolmannes henkilökunnasta etätyössä, joten kokemuksia on ollut jo aikaisemmin. Korona muutti suhteen niin, että kaikista 38 työntekijästä tällä hetkellä tekee etätyötä 30 ihmistä, eli nykyään valtaosa yhtiön henkilökunnasta, kertoo toimitusjohtaja Mika-Matti Trogen Etätyön hyvät puoletEtätyössä on hyvät ja huonot puolensa. Hyvinä asioina voidaan sanoa, että ei mene turhaa aikaa työmatkoihin, saa tehdä työtä omaan tahtiin, keskittyminen on helpompaa, rahaa säästyy matkakustannusten ja työpaikkaruokailun takia.Yrityksen kannalta tietysti kustannuksia säästyy, koska vuokrakustannukset voivat pienentyä. Viime vuonna Helsingin toimistomme muutti pienempiin tiloihin. Turun toimistomme jatkaa entisissä tiloissa, joissa olemme toimineet jo 7 vuoden ajan. Olemme panostaneet työhyvinvointiin vuosien aikana ja siksi toimistolla on jokaisella oma työhuone, jossa saa työskennellä rauhassa. Tiloja ei kuitenkaan kannata pitää tyhjillään, siksi vaihdoimme toimistotilat tähän tilanteeseen sopivampiin, Trogen kertoo.Etätyön huonot puoletEtätyön huonoina puolina voidaan pitää työergonomian puutteet, työrytmiin liittyvät haasteet, työkavereiden kanssa tapahtuvat sosiaaliset kontaktit puuttuvat ja vapaa-ajan sekoittuminen työn kanssa. Myyntityössä haasteita on myös itsekurin kanssa. Kontaktimäärät ratkaisevat myyntityössä paljon ja vaikuttavat suoraan kokonaismyyntiin.Meillä suurin osa henkilökunnasta pärjäsi muutoksen edessä loistavasti, mutta valitettavasti on myös ollut ongelmia. Juuri kontaktimäärien laskun vuoksi. Joissakin tapauksissa on jouduttu jopa lähtemään toisiin työtehtäviin ja se on sääli, koska aikaisemmin on pärjätty toimistolla ja sitten etätyössä ei. Onneksi näitä tapauksia ei ole montaa, huokaisee Mika-Matti Trogen.Etätyön mahdollistaa asiakaspalveluohjelmisto Printmix Oy ja Suomen Myyntimediat siirtyivät jo ennen koronan alkamista onnekkaasti pilvipohjaisen ohjelmiston käyttäjäksi. Soittolinja Oy toimitti sovelluksen vuonna 2019. Asiakaspalveluohjelmisto mahdollistaa etätyön mistä päin maailmaa hyvänsä, vaikkapa kesämökin rannasta. Ainoana vaatimuksena on kohtalainen internetyhteys ja tietokone. Tarvittaessa työnantaja kustantaa välineet ilmoitusmyyjälle.Yksi viisaimmista päätöksistämme oli tämän sovelluksen hankinta. Työn tekeminen on helpottunut selvästi ja esimerkiksi päällekkäiset asiakas kontaktit ovat poistuneet nyt lähes kokonaan. Tietysti ohjelmisto toi meille kustannuksia, mutta saamme nyt kompensoitua kuluja toimiston vuokrien kanssa, kertoo Mika-Matti TrogenPrintmix työntekijäIlmoitusmyyntiä etänä tekevä työntekijä voi olla jossakin syrjemmässä asuva ihminen, joka ei saa omalta paikkakunnalta työtä. Tämän kaltaisessa tapauksessa Printmix Oy ja Suomen Myyntimediat pystyvät tarjoamaan sellaisen työn, jota voi tehdä mainiosti ja ei tarvitse työn takia muuttaa kaupunkikeskuksiin. Osa etätyöntekijöistä on iäkkäämpiä eläkeläisiä, jotka haluavat tehdä vielä työtä jonkin verran esimerkiksi lisäansion vuoksi ja näistäkin tekijöistä on erinomaisia kokemuksia.Tällä hetkellä meidän vanhin työntekijämme on reilusti yli 70-vuotias, hän on hyvässä kunnossa eikä halua vielä pudota työelämästä. Olen kertonut hänelle, että hän voi olla meidän palkkalistoillamme niin kauan kuin haluaa työtä tehdä, ja arvostan hänen työintoansa ylitse kaiken. Kaukaisin työntekijä meillä asuu Thaimaassa ja hän työskennellyt meille jo vuosikausia, kertoo Mika-Matti Trogen.