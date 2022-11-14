Міратех оголошує про розширену програму підтримки для клієнтів Genesys Multicloud, Engage Cloud і Engage Premise
EINPresswire.com/ -- Miratech, глобальна організація з надання ІТ-послуг і консалтингу, оголошує про запуск сервісів консультацій, модернізації, підтримки та управління ризиками для підприємств, які залишаються на застарілих платформах Multicloud або Engage.
Ця нова програма розроблена, щоб допомогти клієнтам Genesys Multicloud, Engage Cloud і Engage Premise оцінити їхній поточний стан customer experience (CX) і допомогти в розвитку їхнього шляху CX. Він включатиме планування дорожньої карти, оцінку технології, варіанти пілотування та підтвердження концепції (POC), а також послуги підтримки міграції. Такий підхід дозволить клієнтам приймати обґрунтовані та виважені рішення, які відповідатимуть їхнім конкретним потребам і бажаному графіку трансформації CX.
«Наша всеосяжна програма — це більше, ніж просто просвітництво, наші команди мають можливість вихоплювати бізнес-логіку з функцій програмного забезпечення та відображати її у функціональних параметрах інших рішень на ринку. Культура невпинної продуктивності Miratech гарантує, що організації отримають перевагу від нашої здатності надавати та підтримувати дуже складні рішення CX», – прокоментував Ерік Делорі, керівник Miratech CX Practice.
Маючи понад 22 роки досвіду та 7,5 мільйонів годин розробки, впровадження та підтримки платформ Genesys, Miratech має унікальну позицію, щоб задовольнити постійні потреби клієнтів Mutlicloud і Engage завдяки їх наборам навичок модернізації, налаштування та підтримки. Міратех має понад 350 спеціалізованих консультантів із застосування та інженерів із підтвердженою репутацією, яка підтримується нашою 100% базою клієнтів у всьому світі. Щоб замовити дзвінок для відкриття, натисніть тут.
Контакти для медіа
Тел.: +1212 858 7600
e-mail: marketing@miratechgroup.com
Про Miratech
Miratech — провідний постачальник технологічних послуг нового покоління, який допомагає підприємцям-візіонерам змінювати світ шляхом прискорення інновацій та технологічного розвитку. Маючи понад 700 співробітників у 25 країнах, Miratech надає ІТ-послуги та консалтингові послуги, які об’єднують глобальну цифрову трансформацію компаній та інновації стартапів. З моменту свого заснування в 1989 році Miratech є надійним партнером для великих і середніх компаній. Ми створюємо технології, які допомагають нашим клієнтам ще більше покращувати бізнес. Наша культура невпинної продуктивності дозволяє Miratech успішно виконувати більш ніж 99% завдань, досягаючи або перевищуючи обсяг, випереджуючи графік і межах бюджету. Для отримання додаткової інформації: miratech.ua
Maryna Narozhniak
Ця нова програма розроблена, щоб допомогти клієнтам Genesys Multicloud, Engage Cloud і Engage Premise оцінити їхній поточний стан customer experience (CX) і допомогти в розвитку їхнього шляху CX. Він включатиме планування дорожньої карти, оцінку технології, варіанти пілотування та підтвердження концепції (POC), а також послуги підтримки міграції. Такий підхід дозволить клієнтам приймати обґрунтовані та виважені рішення, які відповідатимуть їхнім конкретним потребам і бажаному графіку трансформації CX.
«Наша всеосяжна програма — це більше, ніж просто просвітництво, наші команди мають можливість вихоплювати бізнес-логіку з функцій програмного забезпечення та відображати її у функціональних параметрах інших рішень на ринку. Культура невпинної продуктивності Miratech гарантує, що організації отримають перевагу від нашої здатності надавати та підтримувати дуже складні рішення CX», – прокоментував Ерік Делорі, керівник Miratech CX Practice.
Маючи понад 22 роки досвіду та 7,5 мільйонів годин розробки, впровадження та підтримки платформ Genesys, Miratech має унікальну позицію, щоб задовольнити постійні потреби клієнтів Mutlicloud і Engage завдяки їх наборам навичок модернізації, налаштування та підтримки. Міратех має понад 350 спеціалізованих консультантів із застосування та інженерів із підтвердженою репутацією, яка підтримується нашою 100% базою клієнтів у всьому світі. Щоб замовити дзвінок для відкриття, натисніть тут.
Контакти для медіа
Тел.: +1212 858 7600
e-mail: marketing@miratechgroup.com
Про Miratech
Miratech — провідний постачальник технологічних послуг нового покоління, який допомагає підприємцям-візіонерам змінювати світ шляхом прискорення інновацій та технологічного розвитку. Маючи понад 700 співробітників у 25 країнах, Miratech надає ІТ-послуги та консалтингові послуги, які об’єднують глобальну цифрову трансформацію компаній та інновації стартапів. З моменту свого заснування в 1989 році Miratech є надійним партнером для великих і середніх компаній. Ми створюємо технології, які допомагають нашим клієнтам ще більше покращувати бізнес. Наша культура невпинної продуктивності дозволяє Miratech успішно виконувати більш ніж 99% завдань, досягаючи або перевищуючи обсяг, випереджуючи графік і межах бюджету. Для отримання додаткової інформації: miratech.ua
Maryna Narozhniak
Miratech Group
+1 212-858-7600
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