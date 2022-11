CompIntelligence étend ses activités au Canada

directeur général des opérations commerciales canadiennes

CompIntelligence a annoncé aujourd'hui l'ajout de Michael Dennis à son équipe de direction.

Nous serons en mesure d'offrir aux clients canadiens une gamme complète de services, y compris la plateforme OneStream ainsi que la formation et les services gérés pour soutenir l'empreinte OneStream” — Michel Denis, directeur général des opérations commerciales canadiennes

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, November 10, 2022 / EINPresswire.com / -- CompIntelligence a annoncé aujourd'hui l'ajout de Michael Dennis à son équipe de direction.En tant que directeur général des opérations commerciales canadiennes, Michael apporte sa compétence éprouvée à fournir des solutions réussies de gestion de la performance d'entreprise (CPM) aux entreprises canadiennes. Grâce à cette expansion, les clients, prospects et partenaires canadiens auront un meilleur accès au modèle commercial sur mesure de CompIntelligence.Tom Cimino, PDG de CompIntelligence déclare : « Nous sommes ravis d'étendre nos activités au Canada. L'équipe actuelle, dirigée principalement par les opérations US, avait mis en œuvre des solutions CPM au Canada depuis de nombreuses années. Avec Michael en tête, les entreprises canadiennes bénéficieront de ses années d'expérience à fournir un service client exceptionnel et des implémentations réussies, ainsi qu'à attirer des talents supérieurs du Canada. Une pratique spécifique au pays donne à Michael et CompIntelligence la capacité d'appliquer leur expertise commerciale canadienne afin de dépasser les attentes des clients.Michael Dennis déclare : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe de direction de CompIntelligence. Tom Cimino et Anthony Reddin ont bâti une entreprise incroyable qui soutient les entreprises grâce à une méthodologie éprouvée et une équipe dévouée. Grâce à cette expansion, nous serons en mesure d'offrir aux clients canadiens une gamme complète de services, y compris la plateforme OneStream ainsi que la formation et les services gérés pour soutenir l'empreinte OneStream.À propos de Michel Denis:Michael fait partie intégrante de l'arène CPM au Canada depuis plus de deux décennies, contribuant à la croissance du marché et apportant des solutions à de nombreuses organisations de premier plan au pays. Michael est passionné par la création de valeur pour les clients en maximisant leur investissement dans la technologie. Il croit que les solutions efficaces sont pilotées par des individues, et par conséquent, il s'efforce de créer des équipes qui se concentrent constamment sur le succès des clients.En tant que directeur général des opérations commerciales canadiennes, Michael est responsable des ventes et de la consultation au Canada et travaillera avec OneStream pour accroître sa part du marché canadien.Michael a commencé sa carrière dans la comptabilité d'entreprise avant de rejoindre Hyperion, où il a occupé plusieurs postes dans le conseil et les ventes. Michael a été l'un des cofondateurs de ToMont Solutions, qui est devenue la plus grande société de conseil Oracle EPM au Canada avant d'être vendue à KPMG. Michael a ensuite passé quatre ans en tant qu'associé chez KPMG où il a continué à diriger la transformation par la technologie sur le marché canadien.À propos de CompIntelligence:CompIntelligence est un cabinet de conseil en solutions financières fondée par une équipe d'anciens dirigeants de logiciels de performance financière et de rémunération. CompIntelligence est né d'un besoin sur le marché de solutions sur mesure pour améliorer la gestion des performances et les programmes de rémunération en actions. Depuis ses débuts en 2002, CompIntelligence a été animé par la mission de donner la priorité aux relations – les membres de notre équipe aussi bien que nos partenaires et clients. Nous culturois un milieu de travail axé sur la famille où la collaboration, la communication et le mentorat sont au cœur de nos valeurs. Cette culture se répercute sur chaque projet sur lequel nous travaillons, ce qui se reflète dans notre excellente réputation pour la livraison de projet sur le marché.Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.compintelligence.com Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.compintelligence.com