Golden Navis запускает комплексный сервис медицинского туризма «We Travel Health»
Golden Navis запускает комплексный сервис медицинского туризма «We Travel Health»EUNPYEONG-GU, SEOUL, KOREA, November 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- - Мы предоставляем комплексные услуги, таких как рекомендации по медицинскому туризму, организация поездки, устный перевод и пост-менеджмент
- Мы предусматриваем различные варианты лечения, реализуем индивидуальные рекомендации для каждого заболевания пациента.
Анонсируется программа медицинского туризма в Южной Корее, которая предоставляет комплексные услуги по рекомендациям, сопровождению, переводу и контролю состояния пациентов после возвращения на родину корейским.
Сегодня, 9 ноября 2022 г., корейское агентство медицинского туризма «Golden Navis» официально запустило услугу «We Travel Health», которая предоставляет медицинские туры в крупные города Кореи во время пандемии COVID-19 для пациентов из других стран.
Медицинский тур по Корее «We Travel Health» включает услуги по лечению и оздоровлению, по контролю и улучшению здоровья, по омоложению и красоте и учитывает все, от подготовки к въезду до лечения и помощи пациентам после их возвращения на родину.
В частности, специалисты по медицинскому туризму с 10-летним опытом работы используют накопленные данные для предоставления услуг медицинского туризма, отвечающих потребностям клиентов, и предоставляют индивидуальные варианты лечения, рекомендуя больницы и врачей, специализирующихся на том или ином заболевании.
Программа We Travel Health обеспечивает бронирование лечения в корейских медицинских учреждениях, подготовку документов, таких как виза, посредничество по бронированию отелей, встречу по прибытию в Корею, предоставляет информацию о процедурах, медицинский перевод, информацию о пребывании (транспорт, питание, покупки, советы по проживанию и т. д.), туристическую информацию, а также дополнительные услуги и продукты, включая пост-менеджмент. В частности, мобильная служба обеспечивает максимальное удобство, так что вы можете жить как местный житель во время вашего пребывания, и вы можете проверить содержание и записи лечения в любое время после окончания программы.
По словам официального представителя Golden Navis, компания завоевывает доверие клиентов, оказывая уникальные услуги медицинского туризма, такие как мобильный консьерж-сервис, предоставление индивидуальной информации, необходимой для пребывания клиентов, и устранение языковых барьеров.
Кроме того, компания Golden Navis была назначена правительством Кореи ведущим агентством по медицинскому туризму в Пусане и выбрана в качестве объекта получения поддержки Национальной организацией туризма Кореи.
- Достижения компании
2020. Рекламный проект медицинского туризма on/offline в Пусане / Агентство экономического развития Пусана
2020. Проект поддержки компаний, специализирующихся на медицинском туризме / Национальная организация туризма Кореи
2020. Россия, Москва, выставка Medical Wellness Professional B2B / Национальная организация туризма Кореи
2020. Выставка медицинского оздоровительного туризма в Корее / Национальная организация туризма Кореи
2020. Разработка специализированных продуктов для оздоровительного медицинского туризма в Пусане / Агентство экономического развития Пусана
2021. Проект поддержки зарубежного офиса медицинского туризма г. Пусана / Агентство экономического развития Пусана
2021. Участие в Moscow Medical Expo, Россия / Агентство экономического развития Пусана
2021. Проект поддержки цифровизации данных / Корейское агентство цифровых данных
2022. Проект поддержки зарубежного офиса медицинского туризма г. Пусана / Агентство экономического развития Пусана
2022. Проект разработки продуктов медицинского туризма и поддержки бизнеса / Национальная организация туризма Кореи
2022. Звание ведущего поставщика услуг медицинского туризма в г. Пусане / Администрация г. Пусана.
Antonova Inna
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