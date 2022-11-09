乾眼症教育計畫網站現已正式運作
WCO 與愛爾康資源精選網路研討會點播、 實際應用的工具與資源，以及全體教職員的見解ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, November 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與愛爾康推出了一項線上資源，旨在支援其全球實證乾眼症教育計畫。該網站 (dryeye.worldcouncilofoptometry.info) 包括由全球知名院校教職員主講的精選網路研討會點播，實際應用工具（如臨床研究、白皮書），以及其他專業開發資源。
世界眼科視光學理事會候任主席 Dr. Sandra Block 表示：「我們的新網站匯聚了可靠的資訊與工具，將為整個視光學社群提供最新的乾眼症資料與技術。無論您院所的規模大小，以及您執業時間的長短，這些資源都能提供確實的方法，協助改善病患的生活品質。」
Dry Eye Spotlight 網路研討會的第一部點播影片「舒緩乾眼症」於昨日成功首播，現已在網站上推出。主講人為 Jennifer CraigLyndon Jones 及 James Wolffsohn 三位教授，現場的討論聚焦於理解乾眼症的盛行及其病因、相關的風險因子，以及如何分類不同症狀的病患。
Dry Eye Spotlight 網路研討會允許參與者進行現場對話，報名將於每場網路研討會首播的前幾週開放。研討會的具體安排和時刻表如下： 2023 年 1 月 17 日的「乾眼症評量」(Dry Eye Disease Measurement)、2023 年 3 月 8 日的「乾眼症控制」(Dry Eye Disease Management)，以及 2023 年 5 月 16 日的「乾眼症治療之輪工具」(Dry Eye Disease Wheel Tool)。點播版將於次日上線。
網站上實際應用的工具包括文章、報告，以及探索如何舒緩、測量及控制乾眼症之三大主軸的臨床研究。這些實用的工具將會定期更新。
計畫教職員成員與客座部落客的精選部落格匯聚了他們的最新觀察，可供參與者查閱。
WCO 與愛爾康合力推動乾眼症教育計畫，希望能幫助驗光師更瞭解乾眼症，並提供可以實際控制病情的資源。乾眼症是一種十分惱人的慢性症狀。全世界大約有 14 億人深受乾眼症所苦， 報告指出，乾眼症的發生率增加與一些值得注意的因素有關，例如科技使用時間增加、環境因素和人口老化。
世界眼科視光學理事會介紹
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是國際性會員制非營利組織，面向個人眼科醫師、業界專業人員和眼科機構。其願景是充分發揮視光學作用，讓所有人都能獲得高品質的眼睛健康和視力保健服務。理事會的使命是促進世界各地的眼科視光學發展，並支援眼科醫師透過倡議、教育、政策制定和人道援助，將眼睛健康和視力保健作為人權進行推廣。如需更多資訊，請造訪 www.worldcouncilofoptometry.info 或追蹤我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 與 Instagram 主頁。
愛爾康介紹
愛爾康致力協助人們保持清晰視力。身為歷經超過 75 年發展的全球眼睛保健龍頭，我們提供最廣泛的產品系列，協助加強視力並改善人們的生活。我們的外科與視力保健產品每年銷往超過 140 個國家/地區，觸及逾 2.6 億白內障、青光眼、視網膜病變與屈光不正患者的生活。我們旗下超過 24,000 名員工透過創新產品、與眼睛保健專業人員的合作，以及推廣高品質眼睛保健服務的計畫，改善人們的生活。如需更多資訊，請參閱：www.alcon.com。
Dan Smith
McDougall Communications
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