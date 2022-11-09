干眼症教育计划网站现已上线
WCO 和爱尔康联合提供点播网络研讨会、 实践工具和资源以及专家见解ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, November 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界验光协会 (WCO) 和爱尔康联合推出在线资源以支持其全球循证干眼症教育计划。该网站 dryeye.worldcouncilofoptometry.info 提供由世界知名专家举行的点播网络研讨会、包括临床研究和白皮书在内的实践工具以及其他专业发展资源。
世界验光协会候任主席 Sandra Block 博士指出：“我们的新网站通过提供值得信赖的信息和工具，向整个验光界展示最新的干眼症数据和科研成果。不论您的诊所规模大小或经验多少，都可以从中获得价值，这些资源提供了实用的措施来帮助改善患者的生活质量。”
继昨天成功亮相后，第一场“聚焦干眼症”网络研讨会“干眼症缓解”的点播版本现已在该网站上可用。由 Jennifer CraigLyndon Jones 和 James Wolffsohn 教授联袂推出的这场生动的讨论着眼于了解干眼症的患病率和病因、相关风险因素以及如何对出现症状的患者进行鉴别分类。
未来的“聚焦干眼症”网络研讨会支持实时聊天，并将在每次正式举行前几周开放注册。其中包括 2023 年 1 月 17 日的“干眼症测量”，2023 年 3 月 8 日的“干眼症管理”，以及 2023 年 5 月 16 日的“干眼症轮工具”。它们的点播版本将在第二天可用。
该网站提供的实践工具包括文章、报告和临床研究，专门探索干眼症缓解、测量和管理的三大支柱。这些实用工具将定期更新。
来自该教育计划专家和客座博主的特色博客将向学员展示他们的最新发现成果。
WCO 和爱尔康合作推出的这项干眼症教育计划，旨在提升验光师对干眼症的了解并提供实用管理资源。干眼症是一种会造成眼睛疼痛的慢性疾病，全世界约有 14 亿人受到干眼症症状的影响。 据报道，干眼症发病率的增加与长时间使用科技产品、环境诱因和人口老龄化等显著因素有关。
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问 www.worldcouncilofoptometry.info，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
关于爱尔康
爱尔康帮助人们看见更明亮的世界。作为拥有超过 75 年历史的全球眼科护理领导者，我们提供范围广泛的产品类别，以改善人们的视力和生活。我们的眼科手术与视力保健产品每年帮助 140 多个国家的超过 2.6 亿人口改善生活质量，这些人患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正等疾病。我们的 24,000 多名员工通过创新产品、与眼科护理专业人士合作以及推广优质眼科护理计划来帮助患者提升生活质量。访问 www.alcon.com 了解更多详情。
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
dan@mcdougallpr.com