Уже действует веб-сайт образовательной инициативы, посвященной синдрому сухого глаза
EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) и компания Alcon запустили онлайн-ресурс в рамках своей международной образовательной инициативы, посвященной синдрому сухого глаза и основанной на принципах доказательной медицины. Веб-сайт dryeye.worldcouncilofoptometry.info содержит записи вебинаров, проведенных всемирно известными преподавателями, инструменты, которые можно использовать в практической деятельности, в том числе результаты клинических исследований и информационные документы, а также различные другие материалы для повышения квалификации.
Избранный президент Всемирного совета оптометрии, доктор Сандра Блок (Sandra Block) рассказывает: «На нашем новом веб-сайте в виде заслуживающей доверия информации и инструментов собраны новейшие данные о синдроме сухого глаза и результаты научных исследований для всего сообщества офтальмологов. Эти ресурсы представляют большую ценность независимо от масштаба вашей врачебной практики или профессионального стажа и предлагают конкретные меры для улучшения качества жизни пациентов».
После вчерашнего успешного старта на сайте уже доступна запись первого вебинара, посвященного сухости глаз, под названием «Облегчение проявлений синдрома сухого глаза». Выступление профессоров Дженнифер Крейг (Jennifer Craig), Линдона Джонса (Lyndon Jones) и Джеймса Вулффсона(James Wolffsohn), переросшее в оживленное обсуждение, сфокусировано на вопросах степени распространенности и этиологии синдрома сухого глаза, сопутствующих ему факторах риска и принципах сортировки пациентов с соответствующими симптомами.
Регистрация на последующие вебинары с живым чатом, посвященные сухости глаз, будет открываться за несколько недель до начала каждого из них. В их числе «Dry Eye Disease Measurement» 17 января 2023 г., «Dry Eye Disease Management» 8 марта 2023 г. и «Dry Eye Disease Wheel Tool» 16 мая 2023 г. Записи вебинаров будут доступны на следующий день после проведения.
Среди представленных на сайте инструментов для применения во врачебной практике есть статьи, отчеты и клинические исследования, в которых изучаются три основных компонента: облегчение проявлений, оценка выраженности и лечение синдрома сухого глаза. Данная подборка инструментов для применения на практике будет обновляться регулярно.
Члены преподавательского состава этой инициативы и приглашенные блогеры представят участникам свои последние наблюдения в тематическом блоге.
ВСО и компания Alcon объединились для работы над образовательной инициативой, посвященной синдрому сухого глаза, чтобы повысить уровень знаний офтальмологов об этом заболевании и предоставить им ресурсы для его лечения. Синдром сухого глаза — это хроническое состояние, которое может причинять довольно сильную боль. Во всем мире от него страдают около 1,4 миллиарда людей, причем сообщения о росте частоты его возникновения связаны с такими важными факторами, как растущее использование техники, ухудшение состояния окружающей среды и стареющее население.
О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации перейдите на веб-сайт www.worldcouncilofoptometry.info или подпишитесь на наши страницы в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.
О компании Alcon
Alcon помогает людям отлично видеть. Будучи всемирным лидером в области офтальмологии в течение уже более чем 75 лет, наша компания предлагает широчайший ассортимент продукции для улучшения зрения и качества жизни людей. Наша продукция для хирургических и офтальмологических услуг ежегодно оказывает влияние на жизни более 260 миллионов человек с такими заболеваниями, как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и аномалии рефракции, более чем в 140 странах мира. Более 24 000 наших сотрудников способствуют улучшению качества жизни благодаря инновационной продукции, партнерству с офтальмологами и программам, направленным на расширение доступа к качественным офтальмологическим услугам. Более подробная информация приведена на сайте www.alcon.com.
Dan Smith
Избранный президент Всемирного совета оптометрии, доктор Сандра Блок (Sandra Block) рассказывает: «На нашем новом веб-сайте в виде заслуживающей доверия информации и инструментов собраны новейшие данные о синдроме сухого глаза и результаты научных исследований для всего сообщества офтальмологов. Эти ресурсы представляют большую ценность независимо от масштаба вашей врачебной практики или профессионального стажа и предлагают конкретные меры для улучшения качества жизни пациентов».
После вчерашнего успешного старта на сайте уже доступна запись первого вебинара, посвященного сухости глаз, под названием «Облегчение проявлений синдрома сухого глаза». Выступление профессоров Дженнифер Крейг (Jennifer Craig), Линдона Джонса (Lyndon Jones) и Джеймса Вулффсона(James Wolffsohn), переросшее в оживленное обсуждение, сфокусировано на вопросах степени распространенности и этиологии синдрома сухого глаза, сопутствующих ему факторах риска и принципах сортировки пациентов с соответствующими симптомами.
Регистрация на последующие вебинары с живым чатом, посвященные сухости глаз, будет открываться за несколько недель до начала каждого из них. В их числе «Dry Eye Disease Measurement» 17 января 2023 г., «Dry Eye Disease Management» 8 марта 2023 г. и «Dry Eye Disease Wheel Tool» 16 мая 2023 г. Записи вебинаров будут доступны на следующий день после проведения.
Среди представленных на сайте инструментов для применения во врачебной практике есть статьи, отчеты и клинические исследования, в которых изучаются три основных компонента: облегчение проявлений, оценка выраженности и лечение синдрома сухого глаза. Данная подборка инструментов для применения на практике будет обновляться регулярно.
Члены преподавательского состава этой инициативы и приглашенные блогеры представят участникам свои последние наблюдения в тематическом блоге.
ВСО и компания Alcon объединились для работы над образовательной инициативой, посвященной синдрому сухого глаза, чтобы повысить уровень знаний офтальмологов об этом заболевании и предоставить им ресурсы для его лечения. Синдром сухого глаза — это хроническое состояние, которое может причинять довольно сильную боль. Во всем мире от него страдают около 1,4 миллиарда людей, причем сообщения о росте частоты его возникновения связаны с такими важными факторами, как растущее использование техники, ухудшение состояния окружающей среды и стареющее население.
О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации перейдите на веб-сайт www.worldcouncilofoptometry.info или подпишитесь на наши страницы в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.
О компании Alcon
Alcon помогает людям отлично видеть. Будучи всемирным лидером в области офтальмологии в течение уже более чем 75 лет, наша компания предлагает широчайший ассортимент продукции для улучшения зрения и качества жизни людей. Наша продукция для хирургических и офтальмологических услуг ежегодно оказывает влияние на жизни более 260 миллионов человек с такими заболеваниями, как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и аномалии рефракции, более чем в 140 странах мира. Более 24 000 наших сотрудников способствуют улучшению качества жизни благодаря инновационной продукции, партнерству с офтальмологами и программам, направленным на расширение доступа к качественным офтальмологическим услугам. Более подробная информация приведена на сайте www.alcon.com.
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
dan@mcdougallpr.com