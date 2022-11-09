موقع الويب لمبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين متاح الآن
EINPresswire.com/ --
سانت لويس (9 نوفمبر 2022) أطلق المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon موردًا مهمًا على الإنترنت بهدف دعم مبادرتهم العالمية المستندة إلى الأدلة والرامية لتثقيف الأشخاص بشأن مرض جفاف العين. يقدم هذا الموقع الموجود على الويب وعنوانه dryeye.worldcouncilofoptometry.info، ندوات عبر الإنترنت حسب الطلب يديرها كوكبة من الأطباء والأكاديميين المعروفين على مستوى العالم، بالإضافة إلى أدوات عملية من بينها الدراسات السريرية والمستندات الفنية (الكتب البيضاء) وغيرها من موارد التطوير المهني.
وقد صرحت د. ساندرا بلوك، الرئيسة المنتخبة للمجلس العالمي للبصريات قائلة: "يعرض موقعنا الجديد على الويب أحدث البيانات والأخبار العلمية المتعلقة بمرض جفاف العين من أجل مجتمع الأخصائيين في مجال البصريات بأكمله من خلال معلومات وأدوات موثوق بها. توفر هذه الموارد القيّمة، بغض النظر عن حجم ممارستك أو تراكم خبراتك وتجاربك، تدابير عملية من أجل تحسين "جودة حياة" المرضى.
أول ندوة عبر الإنترنت حسب الطلب من سلسلة إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين والتي تحمل اسم "التخفيف من آثار مرض جفاف العين" متاحة الآن على موقع الويب، والتي تعقب بثها المباشر الناجح بالأمس. سيقدم الندوة الأساتذة جينيفر كريج، وليندون جونز، وجيمس ولفسون ويركزون خلالها على إجراء مناقشات تفاعلية بغرض التعرف على مدى انتشار جفاف العين وأسبابه، وعوامل الخطر المرتبطة به وكيفية علاج المرضى الذين يعانون من أعراضه.
سيتم إتاحة الفرصة للتسجيل في الندوات التي ستُعقد عبر الإنترنت في المستقبل من سلسلة إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين والتي تتميز بدردشة حية قبل أسابيع من البث المباشر لكل ندوة. تشمل هذه الندوات: "قياس مرض جفاف العين" يوم 17 يناير 2023، و"التعامل مع مرض جفاف العين" يوم 8 مارس 2023، و"أداة دورة مرض جفاف العين" يوم 16 مايو 2023. ستصبح الإصدارات حسب الطلب نشطة في اليوم التالي مباشرةً.
الأدوات العملية متاحة على موقع الويب وتشمل المقالات والتقارير والدراسات السريرية التي تتناول باستفاضة الأعمدة الثلاثة للتخفيف من آثار مرض جفاف العين وقياسه والتصدي له. سيتم تحديث هذه المجموعة من الأدوات العملية بصفة دورية.
ستركز مدونة ذات محتوى متميز يصدره أعضاء الهيئة الأكاديمية للمبادرة والمدونون من الضيوف على عرض أحدث ملاحظاتهم على المشاركين.
عقد المجلس العالمي للبصريات وشركة Alcon شراكة لتدشين مبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين بهدف زيادة فهم الأخصائيين في مجال البصريات لمرض جفاف العين وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع المرض بطريقة عملية. يُعد مرض جفاف العين حالة مرضية مزمنة ويمكن أن يتسبب في ألم كبير. يتأثر حوالي 1.4 مليار شخص من أعراض جفاف العين في جميع أنحاء العالم، مع وجود تقارير تشير إلى ارتفاع عدد الحالات تتزامن مع عوامل ملحوظة مثل تزايد استخدام التكنولوجيا والمسببات البيئية وشيخوخة السكان.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في الصناعة، ومنظمات البصريات، ويتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldcouncilofoptometry.info أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter، وInstagram.
نبذة عن Alcon
تساعد شركة Alcon الأشخاص على الرؤية بوضوح. بصفتنا الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال رعاية العيون والتي تملك إرثًا يمتد لأكثر من 75 عامًا، فإننا نوفر المجموعة الأشمل من المنتجات لتعزيز الإبصار وتحسين حياة الأشخاص. تمس منتجاتنا المستخدمة في الجراحات ورعاية الإبصار حياة أكثر من 260 مليون شخص في أكثر من 140 دولة في كل عام والذين يعانون من حالات مثل إعتام عدسة العين، والزرق، وأمراض الشبكية، وأخطاء انكسار العين. يعمل أكثر من 24000 شريك نتعاون معهم من أجل تحسين جودة الحياة عن طريق المنتجات المبتكرة والشراكات مع الأخصائيين في مجال العناية بالعيون والبرامج التي تعزز سبل الوصول إلى رعاية العيون ذات الجودة العالية. تعرّف على المزيد من خلال الموقع www.alcon.com.
Dan Smith
سانت لويس (9 نوفمبر 2022) أطلق المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon موردًا مهمًا على الإنترنت بهدف دعم مبادرتهم العالمية المستندة إلى الأدلة والرامية لتثقيف الأشخاص بشأن مرض جفاف العين. يقدم هذا الموقع الموجود على الويب وعنوانه dryeye.worldcouncilofoptometry.info، ندوات عبر الإنترنت حسب الطلب يديرها كوكبة من الأطباء والأكاديميين المعروفين على مستوى العالم، بالإضافة إلى أدوات عملية من بينها الدراسات السريرية والمستندات الفنية (الكتب البيضاء) وغيرها من موارد التطوير المهني.
وقد صرحت د. ساندرا بلوك، الرئيسة المنتخبة للمجلس العالمي للبصريات قائلة: "يعرض موقعنا الجديد على الويب أحدث البيانات والأخبار العلمية المتعلقة بمرض جفاف العين من أجل مجتمع الأخصائيين في مجال البصريات بأكمله من خلال معلومات وأدوات موثوق بها. توفر هذه الموارد القيّمة، بغض النظر عن حجم ممارستك أو تراكم خبراتك وتجاربك، تدابير عملية من أجل تحسين "جودة حياة" المرضى.
أول ندوة عبر الإنترنت حسب الطلب من سلسلة إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين والتي تحمل اسم "التخفيف من آثار مرض جفاف العين" متاحة الآن على موقع الويب، والتي تعقب بثها المباشر الناجح بالأمس. سيقدم الندوة الأساتذة جينيفر كريج، وليندون جونز، وجيمس ولفسون ويركزون خلالها على إجراء مناقشات تفاعلية بغرض التعرف على مدى انتشار جفاف العين وأسبابه، وعوامل الخطر المرتبطة به وكيفية علاج المرضى الذين يعانون من أعراضه.
سيتم إتاحة الفرصة للتسجيل في الندوات التي ستُعقد عبر الإنترنت في المستقبل من سلسلة إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين والتي تتميز بدردشة حية قبل أسابيع من البث المباشر لكل ندوة. تشمل هذه الندوات: "قياس مرض جفاف العين" يوم 17 يناير 2023، و"التعامل مع مرض جفاف العين" يوم 8 مارس 2023، و"أداة دورة مرض جفاف العين" يوم 16 مايو 2023. ستصبح الإصدارات حسب الطلب نشطة في اليوم التالي مباشرةً.
الأدوات العملية متاحة على موقع الويب وتشمل المقالات والتقارير والدراسات السريرية التي تتناول باستفاضة الأعمدة الثلاثة للتخفيف من آثار مرض جفاف العين وقياسه والتصدي له. سيتم تحديث هذه المجموعة من الأدوات العملية بصفة دورية.
ستركز مدونة ذات محتوى متميز يصدره أعضاء الهيئة الأكاديمية للمبادرة والمدونون من الضيوف على عرض أحدث ملاحظاتهم على المشاركين.
عقد المجلس العالمي للبصريات وشركة Alcon شراكة لتدشين مبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين بهدف زيادة فهم الأخصائيين في مجال البصريات لمرض جفاف العين وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع المرض بطريقة عملية. يُعد مرض جفاف العين حالة مرضية مزمنة ويمكن أن يتسبب في ألم كبير. يتأثر حوالي 1.4 مليار شخص من أعراض جفاف العين في جميع أنحاء العالم، مع وجود تقارير تشير إلى ارتفاع عدد الحالات تتزامن مع عوامل ملحوظة مثل تزايد استخدام التكنولوجيا والمسببات البيئية وشيخوخة السكان.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في الصناعة، ومنظمات البصريات، ويتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldcouncilofoptometry.info أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter، وInstagram.
نبذة عن Alcon
تساعد شركة Alcon الأشخاص على الرؤية بوضوح. بصفتنا الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال رعاية العيون والتي تملك إرثًا يمتد لأكثر من 75 عامًا، فإننا نوفر المجموعة الأشمل من المنتجات لتعزيز الإبصار وتحسين حياة الأشخاص. تمس منتجاتنا المستخدمة في الجراحات ورعاية الإبصار حياة أكثر من 260 مليون شخص في أكثر من 140 دولة في كل عام والذين يعانون من حالات مثل إعتام عدسة العين، والزرق، وأمراض الشبكية، وأخطاء انكسار العين. يعمل أكثر من 24000 شريك نتعاون معهم من أجل تحسين جودة الحياة عن طريق المنتجات المبتكرة والشراكات مع الأخصائيين في مجال العناية بالعيون والبرامج التي تعزز سبل الوصول إلى رعاية العيون ذات الجودة العالية. تعرّف على المزيد من خلال الموقع www.alcon.com.
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
dan@mcdougallpr.com