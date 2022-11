GABI MARTINS VESTE ALIGNMED BRASIL

Gabi Martins usa Alignmed® Brasil Gabi Martins usa Alignmed® Brasil Gabi Martins usa Alignmed® Brasil

SãO PAULO, BRASIL, November 7, 2022 / EINPresswire.com / -- GABI MARTINS VESTE ALIGNMED BRASILA cantora e influenciadora Gabi Martins é a mais nova personalidade que carrega o nome da Alignmed® Brasil nas suas redes sociais. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram (@gabimartins), a mineira passa a fazer parte do time de influencers da marca no Brasil.Levando uma rotina agitada nos palcos e no dia a dia, Gabi passou a vestir as camisetas posturais da AlignmedBrasil e sentir uma diferença incrível para fazer suas atividades de todos os dias, “As peças proporcionam uma fisioterapia inconsciente promovendo uma qualidade de vida melhor”, reforça a influencer.Os produtos da marca possuem faixas matrizes e costuras coletivas denominadas NeuroBrandsinspiradas no Kinésio Tape - um tratamento frequentemente utilizado e indicado por médicos e cientistas do esporte que buscam excelentes resultados no combate as dores musculares localizadas no pescoço, ombros e coluna provenientes da má postura.Alignmed, empresa americana, líder mundial na fabricação de roupas posturais e a primeira a ser registrada no FDA, e com registro na ANVISA agora presente no mercado Brasileiro! (@alignmedbrasil)ALIGNMED BRASILA empresa recém chegada no país, já conta com vários anos de atuação nos Estados Unidos e com produtos de sucesso no combate a má postura. A tecnologia aplicada nos produtos é revolucionária e assinada por Alignmed e Evidence Based Apparel- elaborada através de pesquisas científicas e desenvolvida pelo conceito de médicos e cientistas do esporte. Os produtos, como Calça para treinar, Colete postural ortopédico para coluna, Cinta para dor nas costas, Legging para treino, Camiseta postural masculina Camiseta postural feminina , geram uma resistência controlada fazendo com que os músculos se contraiam para aumentar a força, mantendo o paciente no melhor desempenho. A tecnologia é apoiada por pesquisas sem precedentes, experiência clínica em mais de 1 milhão de pessoas até́ o presente momento, que usaram o vestuário baseado em evidências como uma opção, ou adjuvante a terapias tradicionais, como medicamentos prescritos, fisioterapia e intervenção cirúrgica.WE GOT YOU BACK™!Para conhecer mais sobre a empresa AlignmedBrasil acesse: www.alignmedbrasil.com.br Para contatos com a AlignmedBrasil envie email para drgreg@animed.com.br - contato@animed.com.br - info@alignmedbrasil.com.br.Contatos também podem ser realizados pelo telefone 0800 414-7001 e WhatsApp + 55 (85) 9 9639-7750.

GABI MARTINS VESTE ALIGNMED BRASIL