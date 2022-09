Gregory Markarian & INJR 01 Gregory Markarian & INJR 02 Gregory Markarian & INJR 03

ANIMED BRASIL AGORA É PARCEIRA DO INSTITUTO NEYMAR JR

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, September 26, 2022 / EINPresswire.com / -- A Animed Brasil, com sua inovadora tecnologia atuando no mercado esportivo e de saúde, passa a ser a mais nova parceira do Instituto Neymar Jr, com a missão de auxiliar o Instituto através de ações voltadas ao cuidado com a saúde.Dr. Gregory Markarian, Cirurgião ortopédico de Chicago, é especializado no tratamento do ombro, joelho e todas as lesões relacionadas ao esporte. Atuou como médico de equipe para várias equipes esportivas profissionais e amadores, incluindo o Miami Dolphins, o Florida Marlins, a Liga Profissional de Voleibol Feminino dos Estados Unidos, a Universidade de Miami, as Escolas Públicas do Condado de Dade, o Chicago Enforcers, o Naperville Youth Football e Academia Benet.Com mais de 20 anos de experiência ortopédica, o Dr. Markarian não é apenas altamente qualificado, mas também é pioneiro em novas fronteiras com a Cirurgia Ortopédica. Dr. Markarian é um conhecido especialista em Artroscopia de Portal Único (SPA) – uma nova técnica artroscópica minimamente invasiva, projetada para substituir a necessidade de duas ou três incisões exigidas pela artroscopia padrão.Dr. Greg, como é mais conhecido, conta que o interesse veio da vontade de transformar a marca em um nome de influência para crianças e jovens, e por o INJR ser referência mundial, ele acredita que com a parceria podem ajudar muitas pessoas que estão em vulnerabilidade social.A empresa recém chegada no país, já conta com vários anos nos Estados Unidos. A Animed Brasil conta com vários produtos e projetos, entre eles a Alignmed Brasil , que vem conquistando espaço com suas camisetas posturais de alta tecnologia - Alignmed e Evidence Based Apparel- de estilo de vida projetada, pesquisada e desenvolvida com um conceito de médicos e cientistas do esporte.Alignmed Brasil foi inspirado no Kinesio Tape - um tratamento frequentemente usado por Médicos, ortopedistas, médicos de esportes, fisioterapia e quiropráticos também. Alignmed Brasil é bom para aliviar os dores e melhorar o seu performance. É líder mundial na fabricação de roupas de postura e a primeira a ser registrada no FDA, e com registro na Anvisa. Com Posture Apparel da Alignmed, você pode trabalhar para conseguir uma postura melhor e reduzir a dor no pescoço, ombros e costas. Essa camiseta é uma fisioterapia inconsciente.A ciência e a tecnologia abrangem peças de vestuário exoesquelético com uma matriz anatômica de faixas, painéis e costuras, coletivamente denominadas NeuroBandsA tecnologia é apoiada por pesquisas sem precedentes, experiência clínica em mais de 600 mil pessoas até o presente momento, que usaram o vestuário baseado em evidências como uma opção, ou adjuvante a terapias tradicionais, como medicamentos prescritos, fisioterapia e intervenção cirúrgica.Para conhecer mais sobre a empresa Alignmed Brasil, acesse: https://alignmedbrasil.com.br Instituto Neymar JrCriado em 2013, o Instituto Neymar Jr. tem uma grande história na cidade de Praia Grande/SP. O INJR é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade social.Atualmente são atendidas milhares de crianças e jovens, e oferece educação, cultura, esporte e saúde. O instituto está localizado no Jardim Glória, na Praia Grande, comunidade que possui diversas dificuldades e limitações já vivenciadas por Neymar Jr. e sua família, que foram moradores do bairro. Os objetivos do instituto é contribuir para o crescimento socioeducativo das famílias das comunidades atendidas, promovendo acesso à prática de atividades físicas, educacionais e culturais, ampliar a visão da criança e de seus familiares sobre assuntos que os rodeia, promovendo noções de responsabilidade social na comunidade, ajudar na aproximação entre crianças e familiares para que esta integração as ajude na escola e na sua inclusão na sociedade. São atendidas crianças e jovens de 7 a 17 anos, com frequência escolar igual ou superior a 60%.AtuaçãoO público alvo são famílias da Praia Grande, que apresentam baixo nível de escolaridade, renda per capita inferior a um salário mínimo, número elevado de habitantes por residência, exposição às drogas e a criminalidade em geral. O quadro se completa com uma avaliação da saúde preventiva, com exames clínicos, cardiológicos e odontológicos.O Instituto Neymar Jr analisou e aprovou os produtos da Alignmed Brasil, endorçando e realçando os benefícios para o cuidado e bem estar dos usuários das Camisetas e demais produtos da linha Alignmed Brasil.Para contatos com a Alignmed Brasil, enviar email para drgreg@animed.com.br - contato@animed.com.br - info@alignmedbrasil.com.br.Contatos também podem ser feitos pelo telefone 0800 414-7001 e WhatsApp + 55 (85) 9 9639-7750.Mais informações sobre essa brilhante parceria no site https://www.institutoneymarjr.org.br/animed-brasil-e-a-nova-parceira-do-instituto-projeto-neymar-jr/

Alignmed Brasil em parceria com Instituto Neymar Jr.