NICOLE BAHLS VESTE ALIGNMED BRASIL

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, September 19, 2022 / EINPresswire.com / -- A influenciadora Nicole Bahls é a mais nova cara que carrega o nome da Alignmed Brasil nas suas redes sociais. Com mais de 19 milhões de seguidores no Instagram (@nicolebahls), a modelo paranaense passa a fazer parte do time de influencers da marca no Brasil.Alignmed Brasil foi inspirado no Kinesio Tape - um tratamento frequentemente usado por Médicos, ortopedistas, médicos de esportes, fisioterapia e quiropráticos também. Align med Brasilé bom para aliviar os dores e melhorar o seu performance.É líder mundial na fabricação de roupas de postura e a primeira a ser registrada no FDA, e com registro na Anvisa. Com Posture Apparel da Alignmed, você pode trabalhar para conseguir uma postura melhor e reduzir a dor no pescoço, ombros e costas. Essa camiseta é uma fisioterapia inconsciente.A ciência e a tecnologia abrangem peças de vestuário exoesquelético com uma matriz anatômica de faixas, painéis e costuras, coletivamente denominadas NeuroBandsCom esta tecnologia, tanto a Nicole, quanto você, podem ter uma melhora na qualidade de vida e viver sem dores nas costas, lombares e musculares. Seja sua rotina agitada, ou tranquila em frente ao computador. Os produtos da Alignmed Brasil vieram para promover melhorias sem dores. Para conhecer as novas camisetas posturais da Alignmed Brasil acesse: www. alignmedbrasil .com.br.ALIGNMED BRASILA empresa recém chegada no país, já conta com vários anos nos Estados Unidos. A Alignmed Brasil conta com vários produtos de camisetas posturais. A tecnologia aplicada nos produtos é revolucionário, assinado por Alignmed e Evidence Based Apparel- de estilo de vida projetada, pesquisada e desenvolvida com um conceito de médicos e cientistas do esporte. Os produtos, como calça para treinar, Colete postural ortopédico para coluna postura, Cinta para dor nas costas, Legging para treino Corretor postural, Camisa postural masculina e Camisa postural feminina, geram uma resistência controlada fazendo com que os esforços se contraiam para aumentar a força, mantendo o paciente no melhor desempenho. A tecnologia é apoiada por pesquisas sem precedentes, experiência clínica em mais de 600 mil pessoas até o presente momento, que usaram o vestuário baseado em evidências como uma opção, ou adjuvante a terapias tradicionais, como medicamentos prescritos, fisioterapia e intervenção cirúrgica. Para conhecer mais sobre a empresa Alignmed Brasil acesse: www.alignmedbrasil.com.br Para contatos com a Alignmed Brasil envie email para drgreg@animed.com.br - contato@animed.com.br - info@alignmedbrasil.com.br.Contatos também podem ser feitos pelo telefone 0800 414-7001 e WhatsApp + 55 (85) 9 9639-7750.

Nicole Bahls com a nossa Camisa Postural Alignmed Brasil