Le Groupe de Compagnies Cansel annonce la nomination de Martin Trudelle à titre de chef de la direction

BURNABY, BC , CANADA, November 1, 2022 / EINPresswire.com / -- **Martin Trudelle agira désormais en tant que président et chef de la direction; Lovett Lewis, chef de la direction et président du conseil actuel, conservera son rôle à titre de président du conseil d’administration.** Le Groupe de Compagnies Cansel (CGC) est heureux d’annoncer la nomination de Martin Trudelle à titre de chef de la direction, laquelle deviendra effective le 1er février 2023.Le Groupe de Compagnies Cansel se compose de six unités d’affaires stratégiques incluant Les équipements d’arpentage Inc. (« Cansel »), SolidCAD, BuildingPoint Canada, Vantage Canada, Effigis et California Surveying and Drafting Supply Inc. (CSDS).Martin a occupé pendant plusieurs années le poste de président de l’entité Les équipements d’arpentage Cansel Inc. (« Cansel »). Il fait partie de l’équipe depuis plus de seize ans et, tout récemment, il a dirigé avec succès le plan d’expansion de CGC aux États-Unis, ouvrant ainsi la voie vers la croissance de l’entreprise à l’extérieur du Canada. Au fil des années, Martin s’est entouré d’une équipe de leaders qui l’aideront dans sa transition vers le rôle de chef de la direction, en plus de représenter les piliers d’un plan de succession solide pour l’entreprise.Lovett demeure l’actionnaire majoritaire de CGC et, dans le futur, il continuera à participer activement à titre de président du conseil d’administration.La séparation des rôles de chef de la direction et de président du conseil d’administration résulte du parcours positif sur lequel se trouve CGC, de la croissance réalisée, ainsi que des perspectives de croissance anticipées. Il était ainsi rendu nécessaire de créer une structure de gouvernance assurant des objectifs spécifiques pour le chef de la direction et le président du conseil d’administration.« Je suis très heureux de nommer Martin en tant que prochain chef de la direction du Groupe de Compagnies Cansel puisqu’il apporte une vaste expérience et une connaissance approfondie de l’entreprise, » a déclaré Lovett. « Sa vision, sa passion et son énergie lui permettront sans aucun doute de continuer à bâtir les stratégies du Groupe ainsi que de poursuivre son travail étroit avec nos partenaires et clients. »Martin accepte cette nouvelle mission avec grand enthousiasme. « Je suis extrêmement fier des étapes importantes atteintes par l’organisation au cours des dernières années. Mon objectif consiste à renforcer le futur et la culture de CGC par l’augmentation des investissements visant à aider et former nos employés, le maintien de nos partenariats avec des sociétés innovatrices et les chefs de file de l’industrie, ainsi que la poursuite de notre rôle en tant que partenaire de confiance de nos clients. »« L’équipe de direction se joint à moi pour remercier Lovett d’avoir laissé une feuille de route impressionnante. C’est avec plaisir que je travaillerai avec Lovett afin d’assurer la croissance et la réussite du Groupe, » ajoute Martin.À propos de CanselCansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues, de la conception à la réalisation. Depuis plus de 50 ans, Cansel fournit des solutions de terrain pour les professionnels des industries de l’ingénierie, l’arpentage, la construction, l’exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux. Le siège social de la compagnie est établi à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Apprenez-en davantage sur www.cansel.ca Cansel opère sous l’égide du Groupe de Compagnies Cansel, lequel inclut SolidCAD, BuildingPoint Canada, Vantage Canada, Effigis et California Surveying and Drafting Supply Inc. (CSDS).