Directe verbanden tussen de EU- en de Nederlandse wetgeving inzake witwassen en terrorismefinanciering

Onlangs heeft de EU een anti-witwasrichtlijn (AMLD) uitgevaardigd die thans in de nationale wetgevingen wordt omgezet.

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, NEDERLAND, November 1, 2022 / EINPresswire.com / -- De Europese Commissie voert regelmatig risicobeoordelingen uit om de risico's voor de interne markt in de EU-landen niet alleen in kaart te brengen, maar er ook maatregelen tegen te nemen en oplossingen aan te dragen om deze bedreigingen op internationaal niveau tegen te gaan.Het witwassen van geld is een probleem dat de hele wereld heeft geteisterd. Veroorzaakt door criminele activiteiten zoals belastingontduiking, financiering van terrorisme, het verbergen van de bron van de criminele opbrengsten, mensenhandel,het witwassen van geld en massale corruptie in grote delen van de wereld. Het kost de Wereldbank jaarlijks bijna 120 miljard dollar aan verliezen. Het hoofddoel van de wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is de bescherming van de integriteit van het financiële stelsel van Europa.De EU-wetgeving en de Nederlandse wetgeving op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn met elkaar verbonden. De anti-witwasrichtlijn van de EU voorkomt fraude en beschermt tegen misbruik van het financiële stelsel door personen of organisaties die terroristen en terreurdaden financieren. In Nederland staat het equivalent van deze richtlijn bekend als Wwft.De zesde AML-richtlijn werd in november 2018 door de EU ingevoerd en trad in december 2020 in werking. Volgens de richtlijn heeft het EU-parlement een lijst van 22 basisdelicten opgesteld, zoals belasting misdrijven, cyber misdrijven, witwassen van geld, financiering van terrorisme en meer. Medeplichtigheid aan, uitlokking van en poging tot de onder de richtlijn vallende misdrijven worden nu als strafbaar beschouwd. Advocaat Maxim Hodak van Law & More is goed op de hoogte van de fijne kneepjes van de wetgeving. Om de meest uitstekende adviesdiensten te leveren als het gaat om de nieuwe AML-richtlijn van de EU, hebben Maxim en zijn team een training ontwikkeld over de anti-witwas- en terrorismefinanciering wet (Wwft) voor professionals."We merkten een enorme kenniskloof in sectoren waar de Wwft op van toepassing isen ontwierpen deze opleiding om professionals op de hoogte te brengen van de nieuwste EU- en Nederlandse regelgeving," - aldus Maxim.Nederland wordt momenteel beschouwd als een van de grootste centra voor internationale criminaliteit waarbij geld wordt witgewassen. Daarom heeft het land ook anti-witwas voorschriften, die alle financiële instellingen in het land verplichten na te leven. Instellingen moeten verdachte transacties melden aan de Netherlands Financial Intelligence Unit of de FIU. De AML-verplichting in Nederland heet Wwft, waarbij instellingen verplicht zijn een cliëntenonderzoek te doen alvorens een rekening te openen. Zij moeten ook de relatie tussen klant en bedrijf controleren en de bron van de bij een transactie gebruikte middelen onderzoeken. Wanneer zij een ongebruikelijke transactie ontdekken, stellen zij een onderzoek in en stellen zij een Suspicious Activity Report op, dat vervolgens bij de FIU wordt ingediend. De Nederlandse FIU past de antiwitwaswet in het land toe naast de Nederlandse Bank en andere overheidsinstellingen, Law & More hanteert een persoonlijke aanpak als het gaat om AML-gerelateerde kwesties en het oplossen daarvan.De Wwft is van toepassing op een breed scala aan instellingen in Nederland. Deze instellingen zijn onderverdeeld in categorieën: banken, andere financiële instellingen en betrokken beroepsbeoefenaren. 