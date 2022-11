COPEL - Comunicação Recebida do Acionista Controlador

Companhia Paranaense de Energia – COPEL (B3:CPLE3, CPLE5, CPLE6, CPLE11)

CURITIBA, PARANá, BRASIL, November 1, 2022 / EINPresswire.com / -- A COPEL (“Companhia”), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data, do Estado do Paraná, acionista controlador da Companhia, o Ofício nº 3068/22, transcrito abaixo:“Senhor Diretor,Cumprimentando-o cordialmente, em referência ao questionamento apresentado em 24 de outubro de 2022, relativo ao eventual conhecimento por parte do Estado do Paraná, na qualidade de acionista controlador da COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (“Copel” ou “Companhia”), de informações que devam ser divulgadas ao mercado relativa à Copel, informo que, na referida data, não existia fato ou informação relevante não divulgado ao mercado que possa justificar a oscilação atípica na cotação dos valores mobiliários da Copel.Todavia, por oportuno, comunico que hoje, 31 de outubro de 2022, foi solicitado ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, por meio do e-Protocolo nº 19.665.765-7, informações técnicas a fim de subsidiar modelo para potencial operação no mercado de capitais em que se otimize o investimento do Estado do Paraná na Copel, preservando participação societária relevante do Estado na Companhia.A adoção de eventual modelo, a depender dos estudos que serão realizados para este fim, estará sujeita a determinadas aprovações, de acordo com a lei e os regulamentos aplicáveis.Desta forma, requer-se sejam tomadas providências para a devida comunicação do teor deste ofício aos órgãos internos de governança da Companhia e consequente divulgação ao mercado em atendimento à legislação aplicável.Atenciosamente,LUCIANO BORGES DOS SANTOSChefe da Casa Civil em exercício”O presente fato relevante objetiva apenas comunicar aos acionistas da Copel e ao mercado em geral a referida manifestação do Estado do Paraná e não deve ser considerado ou interpretado como sendo anúncio de operação no mercado de capitais envolvendo a Companhia.