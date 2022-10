46 produits certifiés TALQ facilitent les décisions d’investissement dans les Smart Cities

Christophe Orceau, Chairman of the TALQ Steering Committee, presenting at TALQ Ten Event

Le Consortium TALQ annonce plusieurs nouvelles certifications au standard TALQ

Nous continuons d’améliorer et d’élargir le protocole avec de nouveaux profils smart city en faisant évoluer nos outils de tests sophistiqués ainsi que le processus de certification lui-même” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, USA, October 26, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, qui a développé le Protocole Smart City , interface OpenAPI standard pour les réseaux d’équipements smart city, compte officiellement 46 produits certifiés TALQ. Les produits certifiés comprennent des logiciels de gestion centralisée (CMS) et des réseaux de d’équipements connectés (ODN ; Gateways) de 32 fournisseurs différents à travers le monde pour diverses applications smart city.La certification de produits conformément au standard TALQ permet aux fournisseurs d’assurer la compatibilité de leurs produits avec ceux d’autres fabricants. Un nombre croissant de certifications TALQ signifie un large choix de systèmes pour les villes et communes et la possibilité d’éviter une dépendance à seul fournisseur lors d’investissements dans des solutions smart city telles que l’éclairage intelligent urbain, la gestion des déchets ou le contrôle de la circulation routière.Les appels d’offres publics pour diverses applications smart city dans le monde entier intègrent de plus en plus de demandes de conformité à des standards internationaux. C’est l’une des raisons pour lesquelles le nombre de certifications TALQ augmentent presque mois après mois. Les fournisseurs veulent s’assurer que leurs systèmes sont pérennes et permettent une interopérabilité avec d’autres acteurs du marché. Le TALQ Consortium, qui fête son 10ème anniversaire en 2022, vérifie l’implémentation correcte de son protocole d’interface dans de nombreuses solutions smart city via une procédure de certification rigoureuse depuis 2017.Les 46 produits actuellement certifiés en version TALQ 2 incluent 21 logiciels de gestion centralisée (CMS) et 25 réseaux de d’équipements connectés (ODN ; Gateways). Le site Web du Consortium reste l’unique source fiable listant l’ensemble des solutions officiellement conformes à TALQ «Nous sommes très fiers d’avoir notre puissant système de gestion centralisée BrightCity dans la liste des produits conformes à TALQ. Nous continuons de nous efforcer à atteindre notre objectif de fournir des produits interopérables et la certification TALQ est une étape significative permettant la coexistence de plusieurs réseaux de gestion d’éclairage urbain sur une excellente plateforme unique. Nous espérons que cela continuera d’accélérer l’adoption d’équipements de surveillance d’infrastructures critiques », affirme Amir Hirsch, Développement commercial, ST Engineering Telematics Wireless Ltd.«TALQ fournit aux communes un protocole de communication normalisé permettant aux villes de mixer des produits de différents fournisseurs. Cela leur évite de s’engager avec une solution d’un unique fournisseur, ce qui facilite et rend plus transparente la mise en place d’une stratégie smart city sur le long terme », déclare Carlos Bay-Schmith, propriétaire de Sicom Electronics International S.A.«Nous sommes fiers et ravis que notre CMS Luminizer ait passé avec succès la procédure de certification du protocole Smart City TALQ, un pas de plus dans notre engagement en faveur d’une totale interopérabilité, permettant à nos clients d’intégrer facilement dans leurs villes la gamme complète des solutions certifiées TALQ», indique Robert Tissing, directeur général de Luminext B.V.«Nous sommes heureux de constater le succès de nos efforts réunis au cours de la dernière décennie dans la définition d’une norme attendue et reconnue. Mais notre travail ne s’arrête pas là. Nous continuons d’améliorer et d’élargir le protocole avec de nouveaux profils smart city en faisant évoluer nos outils de tests sophistiqués ainsi que le processus de certification lui-même», conclut Simon Dunkley, secrétaire général du TALQ Consortium.

TALQ Consortium: Ten Years of Setting the Smart City Standard