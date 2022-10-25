تعلن شركة كم-دراي (Dry-Chem) عن توفر امتياز رئيسي لها في اإلمارات العربية المتحدة
يخلق تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة وحاسمة لريادة األعمالUNITED ARAB EMIRATES, October 25, 2022 /EINPresswire.com/ -- ناشفيل، تينيسي - أعلنت شركة كم- دراي (Chem-Dry) عن توفر فرصة توقيع اتفاقية امتياز رئيسي خاص باإلمارات العربية المتحدة.
إن فرصة اإلمتياز التجاري الرئيسي الجديدة، التي تم توفيرها بعد تقاعد المالكين السابقين، ستستمر في البناء على نجاح عالمتنا التجارية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى مثل البحرين والكويت وقطر.
"نحن متحمسون جدًا لتوفير هذه الفرصة النادرة لرائد أعمال لتولي امتياز تجاري رئيسي متين ودائم،" كما عبّر جو مانونزاك، نائب رئيس التنمية العالمية. لقد حققت الشركة نجا ًحا كبي ًرا خالل السنين الماضية في سوق اإلمارات، ونحن نتطلع إلى إيجاد شريك جديد والعمل على إعادة التأسيس في اإلمارات.
تعتبر كم-دراي (Chem-Dry) أكبر عالمة تجارية في العالم للسجاد والمفروشات وتنظيف األرضيات الصلبة، وهي الشركة
الرائدة في إزالة البقع عن السجاد واألرضيات. ولديها ما يقارب منزلً ال3500 امتياز تجاري وهي تخدم أكثر من 11000 وشركة يوميًا في حوالي 55 دولة. ً
توفر عملية اإلستخراج بالكربونات الساخنة المبتكرة لدى شركة كم-دراي (Chem-Dry) تنظيفًا أسرع وأعمق وأكثر صداقة للبيئة، مما يناسب أصحاب المنازل والشركات في جميع أنحاء العالم. كما أن تلك الشركة تقدم خدمات التنظيف والتجديد للبالط والحجر، وأسطح العمل المصنوعة من الغرانيت، والجلود والمفروشات، وقنوات الهواء وفتحات التهوئة. إنها شركة رائدة عالميًا في خدمات التعقيم، في طليعة التكنولوجيا الخضراء مع أكثر من 50 منت ًجا يستحق الشهادة الخضراء.
سيتحكم مالك اإلمتياز الرئيسي الجديد بحقوق اإلمتياز في جميع أنحاء اإلمارات، إلى جانب الحق في تطوير العديد من مواقع اإلمتياز كما يناسبه. يستفيد أصحاب اإلمتياز الرئيسيون أي ًضا على الفور من شركة عالمية لها سجل حافل، وتسويق ناجح ومجرب، ومواد تشغيلية وتدريبية متوفرة، باإلضافة إلى الدعم الكامل من المكتب الدولي للشركة ومن قبل أصحاب اإلمتياز الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
يقول جو مانونزاك، نائب رئيس التنمية العالمية: "إن سجل الشركة الحافل في هذه المنطقة غني عن التعريف." ما يقارب عا ًم من النمو القوي في الوليات المتحدة، باإلضافة إلى ال50 ا ظهر أن الشركة هي شركة التوسع المستمر في البصمة العالمية، ي ديناميكية ومتعددة األوجه تنجح في أي اقتصا د كان، وقابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من الثقافات. نحن على يقين من أن شريكنا الرئيسي الجديد في اإلمارات سيخرق وينمو بسرعة في هذا السوق الفريد والنابض بالحياة، ويكّمل عمل زمالئنا أصحاب اإلمتياز الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى.” لمعرفة المزيد حول كم-دراي (Chem-Dry) والفرص العالمية المتوفرة الخاصة باإلمتياز التجاري لدى الشركة، قم بزيارة الموقع التالي:
www.chemdryinternational.com
تواصل معنا:
جو مانونزاك
نائب رئيس تطوير اإلمتياز التجاري العالمي
joe.manuszak@hrisupport.com
+1 616 560 8686
Joe Manuszak
Chem-Dry International
+1 6165608686
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