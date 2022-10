The return of “Boosterama” to Westfield Wheaton will be the Focus of “En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery”, Today at 2 p.m. on Radio America 

MARYLAND, October 21 - For Immediate Release: Friday, October 21, 2022

The Nov. 8 gubernatorial election will also be discussed

ROCKVILLE, Md., Oct. 21, 2022—The featured guests on this week’s En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery (In Tune with the Montgomery County Council) will include Ingrid Lizama, community engagement specialist at Montgomery County’s Latino Health Initiative; Oscar Mendez, program manager at Montgomery County Fire and Rescue Service; and Gilberto Zelaya, community engagement and public information officer at the Montgomery County Board of Elections. The show will air today at 2 p.m. on Radio America (WILC 900 AM).

With the goal of increasing the number of residents receiving their COVID-19 boosters to maintain a strong collective immunity, the Latino Health Initiative “Por Nuestra Salud y Bienestar,” will be hosting a “Boosterama” event on Saturday, October 29 from 10 a.m. to 1 p.m., at the Westfield Wheaton Mall. With Halloween and the upcoming holiday season just around the corner, individuals need to continue to follow preventive measures and be up to date with their vaccines. No appointment is necessary, and the booster shots are free.

Furthermore, October is National Fire Prevention Month. Oscar Mendez will provide precautionary steps to prevent dangerous and life-threatening fires. An essential component of fire prevention is having working smoke and carbon monoxide detectors, having an escape plan, practicing household safety drills, keeping valuable documents in a fireproof box, and more.

The show will conclude with a discussion about the 2022 gubernatorial election. As we approach the general election on Nov. 8, information will be shared about deadlines for residents to request mail-in ballots. Moreover, as the call for election judges continues this year, Gilberto Zelaya will emphasize the requirements, application process and compensation. For more information, click here.

The Montgomery County Council and Radio America have entered a partnership that provides the Latino community with key information on issues and programs. The partnership also provides a forum for residents to express their views and ask questions. The partnership includes the weekly one-hour show each Friday on the Washington metropolitan area’s most popular Spanish language station.

Each week, the show features host Marcela Rodriguez, Council program manager and public information officer, and guests talking about important issues before the Council and provides information about programs offered by the County to help residents. ### También se discutirán las elecciones gubernamentales del 8 de Noviembre ROCKVILLE, Md., 21 de Octubre, 2022—Los invitados del programa de está semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Ingrid Lizama, educadora de salud para la Iniciativa Latina de Salud del Condado de Montgomery (LHI); Óscar Méndez, gerente de programa de reducción de riesgos del Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery y Gilberto Zelaya, miembro de la Junta Electoral del Condado de Montgomery. El show será transmitido por las ondas radiales hoy a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM). En un esfuerzo por aumentar la cantidad de residentes con las dosis de refuerzo del COVID-19 y así mantener la inmunidad colectiva, la Iniciativa de Salud Latina "Por Nuestra Salud y Bienestar" realizará otro "Boosterama". El evento será el Sábado 29 de Octubre de 10 a.m. a 1 p. m., en el Centro Comercial Westfield Wheaton. Con la celebración del día de las brujas ya a la vuelta de la esquina y la temporada festiva de fin de año, es importante que los individuos protejan su salud y no bajen la guardia. Citas para recibir las dosis no son necesarias. Por otro lado, Octubre es el Mes Nacional de la Prevención de Incendios. Oscar Méndez nos proporcionará importantes medidas de precaución para prevenir incendios que puedan tornarse mortales. Un componente clave de prevención, es tener detectores de humo y de monóxido de carbono que funcionen, contar con un plan de escape, practicar simulacros en familia y guardar documentos valiosos en una caja a prueba de fuego, etc. Concluiremos el programa destacando las elecciones del 8 de Noviembre. A medida nos acercamos al evento cívico, es fundamental que los ciudadanos estén al tanto de las fecha límites de solicitud de una boleta electoral por correo electrónico o por correspondencia. Así mismo, aún sigue vigente la necesidad de jueces electorales, Gilberto Zelaya enfatizará sobre los requisitos, el proceso de solicitud y la compensación. Para obtener más información, haga clic aquí. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. ###



Release ID: 22-356Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808