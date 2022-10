Abymap s'associe à Nordigen pour un accès direct aux données financières des clients

Nordigen x Abymap

Abymap s'est associée au fournisseur de services bancaires ouverts freemium Nordigen pour un accès direct aux comptes bancaires des clients.

L'intégration de Nordigen offre aux utilisateurs d'Ana la possibilité de connecter leurs comptes bancaires professionnels directement à la plateforme grâce à des API bancaires ouvertes.” — Agnès Bichon, cofondatrice d'Abymap.

RIGA, LATVIA, October 21, 2022 / EINPresswire.com / -- Abymap est une entreprise française de logiciels financiers qui a été lancée en 2020 par Agnès Bichon (comptable de formation) et Matthieu Paris (développeur de formation). Les deux experts ont relevé des défis communs au sein des systèmes comptables existants et le manque de clarté qui était souvent présent dans ces solutions. Ils ont également régulièrement observé à quel point les tâches administratives sont laborieuses et chronophages pour les propriétaires de petites entreprises. Ce constat les a conduits à créer Ana , une plateforme comptable ERP qui vise à simplifier les tâches quotidiennes des entrepreneurs et des indépendants.La solution regorge de fonctionnalités qui aident à garder le contrôle de tous les processus financiers, notamment la génération de factures directement à partir de devis, le calcul des taxes (et le pré-remplissage des déclarations de TVA associé), la gestion des produits, des stocks, le suivi des flux de trésorerie, etc."Ana a été créée pour aider à simplifier les tâches administratives des entreprises et à faire gagner du temps aux entrepreneurs leur permettant ainsi de se concentrer sur leur cœur d’activité. Nous apprécions l'innovation et les solutions qui aideront à automatiser les processus et délivrer des statistiques et des rapports en temps réel à l’entrepreneur. C'est pourquoi nous avons opté pour un partenariat avec Nordigen et la mise en œuvre de leur solution bancaire ouverte", déclare Agnès Bichon, cofondatrice d'Abymap.L'intégration de Nordigen offre aux utilisateurs d'Ana la possibilité de connecter leurs comptes bancaires professionnels directement à la plateforme grâce à des API bancaires ouvertes. Grâce aux APIs, les données financières peuvent être importées automatiquement dans l'ERP et les clients peuvent voir et gérer leurs finances en utilisant le tableau de bord d'Ana."Les propriétaires de petites entreprises ont beaucoup à faire et toutes les solutions capables de les aider à gérer les processus quotidiens sont incroyablement bénéfiques. Nous sommes ravis d'être le fournisseur de services bancaires ouverts choisi par Abymap, contribuant ainsi à automatiser davantage leurs procédures et leur permettant de fournir à leurs clients la manière la plus simple de gérer leurs finances", explique Rolands Mesters, cofondateur et PDG de Nordigen.