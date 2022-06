BUNNI werkt samen met Nordigen voor een directe integratie van bankrekeninggegevens op hun boekhoudplatform

BUNNI x Nordigen

Boekhoudsoftware provider BUNNI geeft zijn gebruikers toegang tot up-to-date transactie-informatie via Nordigen's open banking platform.

RIGA, LATVIA, June 16, 2022 / EINPresswire.com / -- BUNNI is een Nederlandse startup, opgericht in 2019, met als missie om boekhouden super simpel en verslavend leuk te maken. De gebruikers zijn freelancers en eigenaren van kleine bedrijven, voornamelijk met een creatieve achtergrond.BUNNI maakt de administratie gemakkelijk met functies zoals urenregistratie, ritregistratie, het opstellen van facturen en offertes, alsook de boekhouding zelf. Ze bieden directe koppelingen met alle banken in Nederland en geven een goed inzicht in de geldstromen.Dankzij de gebruiksvriendelijke service en mobiele applicatie, kunnen zzp’ers hun complete administratie op één plek beheren. Via Nordigen biedt BUNNI hun gebruikers nu directe toegang tot de transactie-informatie van hun bankrekening.“BUNNI is niet opgericht omdat we zo van cijfers houden. Sterker nog: we hebben een hekel aan boekhouden. Het is een noodzakelijk kwaad met desastreuze gevolgen als je er een rommeltje van maakt. En waanzinnige inzichten als je ‘t netjes bijhoudt. Daarom zijn we enthousiast over de samenwerking met Nordigen. Onze gebruikers kunnen nu automatisch hun banktransacties toevoegen aan hun administratie. Veilig en zonder extra kosten”, zegt Sjors Ferwerda, medeoprichter van BUNNI.Nordigen is een freemium open banking-provider waarmee derden veilig verbinding kunnen maken met goedgekeurde financiële gegevens via gereguleerde API's. Dankzij de Nordigen integratie kan BUNNI de boekhouding van hun gebruikers verder vereenvoudigen door transactiegegevens rechtstreeks en veilig in hun platform te importeren.“We zijn enthousiast over onze samenwerking met BUNNI; ze bieden een toegankelijke en innovatieve boekhoudoplossing voor kleine bedrijven, zelfstandigen en freelancers. De integratie met Nordigen stelt gebruikers van BUNNI in staat zich te concentreren op waar ze het beste in zijn, waardoor de boekhouding in veilige handen is”, zegt Rolands Mesters, mede-oprichter en CEO van Nordigen.