I-Finance Services werkt samen met Nordigen om haar loan servicing diensten nog verder te optimaliseren

Nordigen x Ifs

RIGA, LATVIA, August 22, 2022 / EINPresswire.com / -- I-Finance Services kiest Nordigen als hun open banking-serviceprovider, wat een beter begrip van de financiën van hun gebruikers mogelijk maakt.I-Finance Services is een Nederlands fintech-bedrijf dat gespecialiseerd is in loanservicing, klantacceptatie en financial management. I-Finance Services biedt haar klanten de mogelijkheid om white-label krediet aan te bieden door zorg te dragen voor de kredietacceptatie, het beheer van de kredietportefeuille en de lening administratie. De acceptatie diensten zijn uiterst flexibel en afgestemd op de behoeften van hun klanten.I-Finance Services is daarnaast gespecialiseerd in het full-service ontwikkelen van maatwerkapplicaties voor bedrijven in de krediet-, verzekerings-, energie- en hypotheeksector. Om aan de wensen van hun klanten te voldoen zijn de op maat gemaakte portals van I-Finance Services volledig configureerbaar."Door met Nordigen samen te werken hebben wij onze loanservicing dienst (white-label aanbieden van consumptief krediet en het verzorgen van de leningadministratie) in Nederland nog verder geoptimaliseerd. Aangezien Nordigen toegang heeft tot gegevens van meer dan 2.300 Europese banken in meer dan 31 landen, zijn wij in staat om onze diensten nu ook aan klanten in de rest van Europa aan te bieden", zegt Dion van Duijn, ‘’Sales & Marketing’’ bij I-Finance Services.De integratie met Nordigen biedt I-Finance Services verdere toegang tot open banking- oplossingen, waardoor het comfortabel, snel en veilig delen van gegevens tussen de klant en de financiële instelling mogelijk wordt gemaakt."We zijn verheugd dat I-Finance Services Nordigen heeft gekozen als hun open banking-provider. Het verstrekken van informatie om snelle en nauwkeurige kredietscores en rapporten te genereren, is een van de basisprincipes van open banking. Wij zijn verheugd dat ons platform wordt gebruikt om goed geïnformeerde en verantwoorde kredietverstrekking mogelijk te maken, zegt Rolands Mesters, medeoprichter en CEO van Nordigen.