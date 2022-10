COPEL - Proposta de JCP de R$ 970 milhões

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (B3:CPLE3, CPLE5, CPLE6, CPLE11)

CURITIBA, PARANá, BRASIL, October 19, 2022 / EINPresswire.com / -- A COPEL (“Companhia”), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia em sua 231ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, deliberou submeter para aprovação em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a ser realizada em novembro de 2022, a distribuição de proventos, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio – JCP no montante bruto de R$ 970.000.000,00 (novecentos e setenta milhões de reais), com pagamento a ser realizado em 2 parcelas conforme abaixo:a) JCP no valor de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) com pagamento a ser realizado em 30.11.2022;b) JCP no valor de R$ 370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais) com pagamento a ser realizado até o final de junho de 2023, em data a ser fixada pela assembleia geral ordinária realizada em 2023.A distribuição proposta está em linha com a Política de Dividendos, que tem como objetivo garantir a adequada remuneração de seus acionistas, preservando as diretrizes estratégicas e financeiras da Companhia. Não haverá atualização monetária dos valores creditados a título de JCP entre a data de declaração e a data de efetivo pagamento. Sendo aprovada a proposta na AGE, as ações e UNITs da Companhia serão negociados sem proventos (“ex-proventos”) a partir de 22 de novembro de 2022, inclusive.Mais detalhes estarão disponíveis na Proposta da Administração e demais documentos de convocação da Assembleia Geral Extraordinária que serão colocados à disposição na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e de Relações com Investidores da Copel oportunamente.