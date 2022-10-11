مشاركة كليفر كونترول في معرض جيتكس 2022 بعد افتتاح مكتبها التمثيلي في الإمارات العربية المتحدة

بينما تساعد الشركات العالمية ببرنامج فعال لمراقبة الموظفين ، تتفرع هذه المؤسسة إلى السوق العربية

DUBAI, UAE, October 11, 2022 / EINPresswire.com / -- لقد استحوذ كليفر كونترول على سوق مراقبة الموظفين لأعوام.ويأتي بالمرتبة الأولى بين المنافسين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الوسيلة لا تزيد من إنتاجية الشركة فقط ، بل تقلل من الفاقد في الراقبة الشاملة.تؤكد شهرة كليفر كونترول صلاحية هذه الوسيلة.ويأتي ذلك بعد الدعم الكبيرمن عملاءها في كل من: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى ، الآن افتتح مكتب كليفر كونترولالتمثيلي في الإمارات العربية المتحدة. فحاليًا تقدم برنامج شركاء رباعي المستويات ، كما تقدم كليفر كونترول خصومات لكل عميل على شراء الترخيص.وهو برنامج قابل للتكيف وترجمته بالكامل للغة العربية وذلك من أجل عملائه العالميون ، كما أنه يتمسك أيضاً بلوحة استشارية عربية لكافة العملاء. سمحت هذه الاستجابة السريعة لكليفر كونترول بتأمين الكثير من العملاء حتى قبل افتتاح مكتبها التمثيلي.قررت كليفر كونترول ان تشارك في معرض جيتكس 2022 في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر للاحتفال بافتتاح مكتبها الجديد. كما أن منصة جيتكس تعد مكاناً مثالياً للشركة لأنها تهدف إلى إحداث ثورة في نظام إدارة الموظفين في المؤسسات حول العالم. فلا مجال للشك أن كليفر كونترول ستتمتع بنجاح مذهل في السوق.كما أدلى متحدث رئيسي باسم الشركة حول خدمة مراقبة الموظفين: "نحن لا نمنحك التحكم الكامل بالإنترنت لمراقبة استخدام كل موظف للانترنت فقط، بل نزودك بتقرير مفصل عن الروتين اليومي لعمل فريقك. الآن، يمكنك استخدام شاشة البث المباشر وكاميرا الويب التابعة لنا لمراقبة موظفينك عن بُعد وبالتالي فانت تتجنب متاعب المراقبة المستمرة للموظفين باستخدام ميزات الشاشةوكاميرا الويب والتسجيل الصوتيإضافة إلى ذلك ،فإنهم يوفرون لك كذلك تتبع وقت العمل ، مما يمكنالشركات منمعرفة الموظفين المهملين والحفاظ على الانضباط في مكان عملهم. فمن خلال الوصول عن بُعد لإحصائيات نشاط الموظف الآن يمكن للمؤسسات تحسين عملياتها التجارية بسهولة لتعزيز إنتاجية الموظفين وتوسيع نطاق آفاق جديدةاعرف المزيد عن هذه المؤسسة باتباع الرابط https://clevercontrol.com/ar/ عن جيتكسجيتكس هو معرض سنوي يقام في الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في الترويج للاعبين التقنيين المهمين في السوق. تشارك الشركات من جميع أنحاء العالم في هذا المعرض لطرح منتجاتها المتطورة. إضافة إلى ذلك، فهي منصة مثالية لمفهوم التحالفات والمشاريع والأفكار الجديدة.كما تسعى كليفر كونترول إلى ترك بصمتها في معرض جيتكس 2022 عبر تقديم لوحة قابلة للتخصيص بالكامل للعملاء في الدول العربية. إنه حدث يجب حضوره لجميع قادة التكنولوجيا عالمياكما سيحصل جميع زوار منصتنا على تراخيص مجانية لبرنامج كليفركونترول(رقم المنصة SM-A50.22).