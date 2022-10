Global Mentorship Initiative lance le programme de mentorat français

GMI French-Language Mentorship Program

Un programme de 14 semaines, reconnu internationalement et développé par des éducateurs, est maintenant disponible en français.

GMI est un outil indispensable pour tout diplômé. Je suis ravie que le programme soit désormais disponible pour tous mes confrères et consœurs.” — Khady Ndiaye, Université Cheikh Anta Diop

BELLEVUE, WA, UNITED STATES, October 5, 2022 / EINPresswire.com / -- Après trois années de croissance importante, Global Mentorship Initiative (GMI) a lancé un programme de mentorat entièrement en français. En 2021, les partenaires universitaires de GMI en Afrique de l'Ouest ont demandé que le programme soit disponible en français pour inclure les étudiants ayant des compétences limitées en anglais. Après un essai pilote avec des étudiants de GMI à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal, e programme est maintenant prêt à accueillir des étudiants et des mentors."Notre mission est de mettre en relation des étudiants diplômés avec des carrières", déclare Jon Browning, PDG et fondateur de GMI. "Avec une présence forte et croissante en Afrique, le programme GMI en français nous permettra d'atteindre des milliers d'étudiants qui auraient été autrement exclus."Des étudiants francophones sont actuellement inscrits auprès des universités partenaires de GMI au Sénégal, au Bénin et au Togo, et GMI rendra le programme de mentorat disponible dans le monde entier plus tard cette année. Les mentors francophones viendront d'entreprises multinationales telles que Microsoft, Orange, Teleperformance et Webhelp.GMI s'engage personnellement dans chaque mentorat afin de garantir une expérience de qualité constante pour l'étudiant et le mentor. Pour soutenir les opérations en français, un ancien mentoré du GMI supervisera les communications en français pour les mentorats."Nous avons été enthousiasmés par la réponse depuis que nous avons annoncé le programme français il y a quelques mois", déclare Ravenna Hennane, Directrice des Partenariats Stratégiques et Coordinatrice du Programme Français, basée en France. "Avec de nombreux obstacles à surmonter, cette aide ouvre la porte à des pays entiers pour connecter leurs étudiants avec un mentorat et une formation de qualité."Pour plus d'informations sur la Global Mentorship Initiative, visitez le site globalmentorship.org.Pour rejoindre la communauté GMI en tant qu'entreprise ou université partenaire, rendez-vous sur https://globalmentorship.org/partners/

About Global Mentorship Initiative