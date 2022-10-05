世界验光协会 (WCO) 和爱尔康干眼症教育计划的首场活动定于 11 月 8 日举行
Alcon
“干眼症缓解”在线会议是一系列活动的开端，Jennifer Craig 教授、Lyndon Jones 教授和 James Wolffsohn 教授将共同与会ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, October 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界验光协会 (WCO) 和爱尔康现已宣布将举行“干眼症缓解”在线会议，这是一系列旨在支持其全球循证干眼症教育计划的在线活动中的首场活动。该在线会议定于 11 月 8 日举行，届时将由 Jennifer Craig 教授主持，其重点是了解干眼症的患病率和病因、相关风险因素以及如何对出现症状的患者进行鉴别分类。Lyndon Jones 教授和 James Wolffsohn 教授也将加入讨论。
这场活动将在多个时区举行，并包括实时互动聊天，从而让世界各地的参与者都可以免费接触到这些杰出专家。现可通过 https://bit.ly/DryEyeMitigation 进行注册。
Craig 教授表示：“干眼症是一个广泛存在的问题，在许多情况下可以很容易地控制。它不需要大量的基础设施，只需要适度的专业教育。这一在线活动系列旨在向验光师提供立即可行的实用信息。我们不仅需要更积极地识别干眼症患者，还需要为他们指明正确的方向。通过这样做，就可以改善他们的生活质量。”
“干眼症缓解”数字活动将于 11 月 8 日在三个不同时区举行：
香港时间/新加坡标准时间 (HKT/SST) 下午 5 点，注册网址：https://bit.ly/DryEyeMitigation
中欧时间 (CET) 下午 6 点，注册网址：https://bit.ly/DryEyeMitigation
太平洋标准时间/洛杉矶时间 (PST) 下午 6 点，注册网址：https://bit.ly/DryEyeMitigation
WCO 和爱尔康合作推出的这项干眼症教育计划，旨在提升验光师对干眼症的了解并提供实用管理资源。干眼症是一种会造成眼睛疼痛的慢性疾病，全世界约有 14 亿人受到干眼症症状的影响。 据报道，干眼症发病率的增加与长时间使用科技产品、环境诱因和人口老龄化等显著因素有关。 这项教育计划汇集了世界知名专家，并向整个验光界分享最新的干眼症数据和科研成果。
11 月 8 日活动结束后，演讲材料也将可供索取。未来几个月中将公布 WCO 和爱尔康更多在线活动的时间表。
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问 www.worldcouncilofoptometry.info，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
关于爱尔康
爱尔康帮助人们看见更明亮的世界。作为拥有超过 75 年历史的全球眼科护理领导者，我们提供范围广泛的产品类别，以改善人们的视力和生活。我们的眼科手术与视力保健产品每年帮助 140 多个国家的超过 2.6 亿人口改善生活质量，这些人患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正等疾病。我们的 24,000 多名员工通过创新产品、与眼科护理专业人士合作以及推广优质眼科护理计划来帮助患者提升生活质量。访问 www.alcon.com 了解更多详情。
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Other