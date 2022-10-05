世界眼科視光學理事會 (World Council of Optometry) 與愛爾康 (Alcon) 將於 11 月 8 日舉辦首屆 「乾眼症教育計畫」活動
Alcon
本系列第一場線上講座主題為「舒緩乾眼症」，講者為 Jennifer Craig、Lyndon Jones 和 James Wolffsohn 三位教授ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, October 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與愛爾康宣布，將推出系列線上活動的第一場講座，整個系列活動是為了支持「全球實證乾眼症教育計畫」所舉辦。「舒緩乾眼症」活動將於 11 月 8 日舉辦，由 Jennifer Craig 教授主持，主題著重於瞭解乾眼症的盛行狀況與病因、相關風險因素，以及如何分類診斷確診病患。Lyndon Jones 和 James Wolffsohn 兩位教授也會參與討論。
其他不同時區的觀眾也可觀看本活動，活動流程包括及時互動對談，世界各地的參與者都能免費與該領域的頂尖專家對話。現已開放活動登記，網址為：https://bit.ly/DryEyeMitigation。
Craig 教授表示：「乾眼症是相當常見的問題，大多數情況下，病情都能獲得控制。處理這種疾病無須大量的基礎設備，只需要適當的專業教育即可。此次線上活動系列旨在分享驗光師可以立即運用的有用資訊。我們不只需要患者能夠主動察覺自己有乾眼症，還需要為他們指點出正確方向。如此一來，便能改善他們的生活品質。」
「舒緩乾眼症」數位活動將在 11 月 8 日於下列三個時區舉辦：
下午 5 點 HKT/SST = 香港/新加坡，登記網址：https://bit.ly/DryEyeMitigation
下午 6 點 CET = 歐洲中部時間，登記網址為：https://bit.ly/DryEyeMitigation
下午 6 點 PST = 太平洋標準時間/洛杉磯，登記網址為：https://bit.ly/DryEyeMitigation
WCO 與愛爾康合力推動乾眼症教育計畫，希望能幫助驗光師更瞭解乾眼症，並提供可以實際控制病情的資源。乾眼症是痛苦的慢性疾病。全世界大約有 14 億人深受乾眼症所苦， 報告指出，乾眼症的發生率增加與一些值得注意的因素有關，例如科技使用時間增加、環境因素和人口老化。 這項教育計畫匯聚了享譽國際的專家，要與整個驗光界分享最新的乾眼症資料和科學研究。
在本活動結束後，11 月 8 日的講座簡報也能依參與者要求自行瀏覽取用。其他 WCO 與愛爾康線上活動的時程表將在未來幾個月公布。
世界眼科視光學理事會介紹
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是國際性會員制非營利組織，面向個人眼科醫師、業界專業人員和眼科機構。其願景是充分發揮視光學作用，讓所有人都能獲得高品質的眼睛健康和視力保健服務。理事會的使命是促進世界各地的眼科視光學發展，並支援眼科醫師透過倡議、教育、政策制定和人道援助，將眼睛健康和視力保健作為人權進行推廣。如需更多資訊，請造訪 www.worldcouncilofoptometry.info 或追蹤我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 與 Instagram 主頁。
愛爾康介紹
愛爾康致力協助人們保持清晰視力。身為歷經超過 75 年發展的全球眼睛保健龍頭，我們提供最廣泛的產品系列，協助加強視力並改善人們的生活。我們的外科與視力保健產品每年銷往超過 140 個國家/地區，觸及逾 2.6 億白內障、青光眼、視網膜病變與屈光不正患者的生活。我們旗下超過 24,000 名員工透過創新產品、與眼睛保健專業人員的合作，以及推廣高品質眼睛保健服務的計畫，改善人們的生活。如需更多資訊，請參閱：www.alcon.com。
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
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