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世界眼科視光學理事會 (World Council of Optometry) 與愛爾康 (Alcon) 將於 11 月 8 日舉辦首屆 「乾眼症教育計畫」活動

World Council of Optometry

Alcon

Photo of Professor Jennifer Craig, Professor Lyndon Jones, Professor James Wolffsohn

Professor Jennifer Craig, Professor Lyndon Jones, Professor James Wolffsohn

本系列第一場線上講座主題為「舒緩乾眼症」，講者為 Jennifer Craig、Lyndon Jones 和 James Wolffsohn 三位教授

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, October 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與愛爾康宣布，將推出系列線上活動的第一場講座，整個系列活動是為了支持「全球實證乾眼症教育計畫」所舉辦。「舒緩乾眼症」活動將於 11 月 8 日舉辦，由 Jennifer Craig 教授主持，主題著重於瞭解乾眼症的盛行狀況與病因、相關風險因素，以及如何分類診斷確診病患。Lyndon Jones 和 James Wolffsohn 兩位教授也會參與討論。

其他不同時區的觀眾也可觀看本活動，活動流程包括及時互動對談，世界各地的參與者都能免費與該領域的頂尖專家對話。現已開放活動登記，網址為：https://bit.ly/DryEyeMitigation

Craig 教授表示：「乾眼症是相當常見的問題，大多數情況下，病情都能獲得控制。處理這種疾病無須大量的基礎設備，只需要適當的專業教育即可。此次線上活動系列旨在分享驗光師可以立即運用的有用資訊。我們不只需要患者能夠主動察覺自己有乾眼症，還需要為他們指點出正確方向。如此一來，便能改善他們的生活品質。」

「舒緩乾眼症」數位活動將在 11 月 8 日於下列三個時區舉辦：

下午 5 點 HKT/SST = 香港/新加坡，登記網址：https://bit.ly/DryEyeMitigation
下午 6 點 CET = 歐洲中部時間，登記網址為：https://bit.ly/DryEyeMitigation
下午 6 點 PST = 太平洋標準時間/洛杉磯，登記網址為：https://bit.ly/DryEyeMitigation

WCO 與愛爾康合力推動乾眼症教育計畫，希望能幫助驗光師更瞭解乾眼症，並提供可以實際控制病情的資源。乾眼症是痛苦的慢性疾病。全世界大約有 14 億人深受乾眼症所苦， 報告指出，乾眼症的發生率增加與一些值得注意的因素有關，例如科技使用時間增加、環境因素和人口老化。 這項教育計畫匯聚了享譽國際的專家，要與整個驗光界分享最新的乾眼症資料和科學研究。

在本活動結束後，11 月 8 日的講座簡報也能依參與者要求自行瀏覽取用。其他 WCO 與愛爾康線上活動的時程表將在未來幾個月公布。

世界眼科視光學理事會介紹

世界眼科視光學理事會 (WCO) 是國際性會員制非營利組織，面向個人眼科醫師、業界專業人員和眼科機構。其願景是充分發揮視光學作用，讓所有人都能獲得高品質的眼睛健康和視力保健服務。理事會的使命是促進世界各地的眼科視光學發展，並支援眼科醫師透過倡議、教育、政策制定和人道援助，將眼睛健康和視力保健作為人權進行推廣。如需更多資訊，請造訪 www.worldcouncilofoptometry.info 或追蹤我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 與 Instagram 主頁。
愛爾康介紹
愛爾康致力協助人們保持清晰視力。身為歷經超過 75 年發展的全球眼睛保健龍頭，我們提供最廣泛的產品系列，協助加強視力並改善人們的生活。我們的外科與視力保健產品每年銷往超過 140 個國家/地區，觸及逾 2.6 億白內障、青光眼、視網膜病變與屈光不正患者的生活。我們旗下超過 24,000 名員工透過創新產品、與眼睛保健專業人員的合作，以及推廣高品質眼睛保健服務的計畫，改善人們的生活。如需更多資訊，請參閱：www.alcon.com。

Dan Smith
McDougall Communications
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