Первое мероприятие Alcon и WCO в рамках образовательной инициативы, посвященной синдрому сухого глаза состоится 8 ноября

World Council of Optometry Alcon Professor Jennifer Craig, Professor Lyndon Jones, Professor James Wolffsohn

Серия мероприятий начнется с онлайн-занятия по теме Облегчение синдрома сухого глаза, которое проведут профессора Дженнифер Крейг,Линдон Джонс и Джеймс Волффсон