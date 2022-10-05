Первое мероприятие Alcon и WCO в рамках образовательной инициативы, посвященной синдрому сухого глаза состоится 8 ноября
Alcon
Серия мероприятий начнется с онлайн-занятия по теме Облегчение синдрома сухого глаза, которое проведут профессора Дженнифер Крейг,Линдон Джонс и Джеймс ВолффсонST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, October 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) и компания Alcon объявили о первом из онлайн-мероприятий в рамках их международной образовательной инициативы, посвященной синдрому сухого глаза и основанной на принципах доказательной медицины. Семинар по теме «Облегчение синдрома сухого глаза» запланирован на 8 ноября и будет проведен под руководством профессора Дженнифер Крейг (Jennifer Craig). Будут рассмотрены такие вопросы, как распространенность и этиология синдрома сухого глаза, сопутствующие факторы риска и принципы сортировки пациентов с соответствующими симптомами. Профессора Линдон Джонс (Lyndon Jones) и Джеймс Волффсон (James Wolffsohn) также примут участие в обсуждении.
Мероприятие будет доступно в разных часовых поясах. Кроме того, будет работать интерактивный живой чат, чтобы участники со всего мира могли бесплатно пообщаться с признанными экспертами. Регистрация уже открыта по ссылке https://bit.ly/DryEyeMitigation.
Профессор Крейг отметила: «Синдром сухого глаза — это широко распространенная проблема, с которой в большинстве случаев легко справиться. Для этого не требуется особо развитая инфраструктура, и достаточно лишь базового специализированного образования. Целью этой серии онлайн-мероприятий является предоставление практической информации, которую офтальмологи смогут сразу применить. Нам нужно не только более активно выявлять пациентов с синдромом сухого глаза, но и давать им правильные указания. Так мы сможем улучшить качество их жизни».
Цифровое мероприятие «Облегчение синдрома сухого глаза» состоится 8 ноября в трех часовых поясах:
17:00 HKT/SST — гонконгское/сингапурское время: регистрация по ссылке https://bit.ly/DryEyeMitigation
18:00 CET — центральноевропейское время: регистрация по ссылке https://bit.ly/DryEyeMitigation
18:00 PST — тихоокеанское время / Лос-Анджелес: регистрация по ссылке https://bit.ly/DryEyeMitigation
ВСО и компания Alcon объединились для работы над образовательной инициативой, посвященной синдрому сухого глаза, чтобы повысить уровень знаний офтальмологов об этом заболевании и предоставить им ресурсы для его лечения на практике. Синдром сухого глаза — это хроническое состояние, причиняющее боль пациенту. Во всем мире от него страдают около 1,4 миллиарда людей, причем сообщения о росте частоты его возникновения связаны с такими важными факторами, как растущее использование техники, ухудшение состояния окружающей среды и стареющее население. Образовательная инициатива позволяет собрать вместе всемирно признанных экспертов, которые готовы поделиться последними данными и научными открытиями о синдроме сухого глаза со всем сообществом офтальмологов.
Презентация, которая состоится 8 ноября, также будет доступна в дальнейшем в режиме по запросу. Расписание других онлайн-мероприятий ВСО и компании Alcon будет опубликовано в ближайшие месяцы.
О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации перейдите на веб-сайт www.worldcouncilofoptometry.info или подпишитесь на наши страницы в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram
О компании Alcon
Alcon помогает людям отлично видеть. Будучи всемирным лидером в области офтальмологии в течение уже более чем 75 лет, наша компания предлагает широчайший ассортимент продукции для улучшения зрения и качества жизни людей. Наша продукция для хирургических и офтальмологических услуг ежегодно оказывает влияние на жизни более 260 миллионов человек с такими заболеваниями, как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и аномалии рефракции, более чем в 140 странах мира. Более 24 000 наших сотрудников способствуют улучшению качества жизни благодаря инновационной продукции, партнерству с офтальмологами и программам, направленным на расширение доступа к качественным офтальмологическим услугам. Более подробная информация приведена на сайте www.alcon.com.
Dan Smith
McDougall Communications
+1 585-434-2154
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Other