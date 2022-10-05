أول حدث لمبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين من المجلس العالمي للبصريات وشركة Alcon والمقرر عقده يوم 8 نوفمبر

World Council of Optometry Alcon Professor Jennifer Craig, Professor Lyndon Jones, Professor James Wolffsohn

ستبدأ السلسلة بجلسة "التخفيف من مرض جفاف العين" عبر الإنترنت مع الأساتذة جينيفر كريج، وليندون جونز، وجيمس ولفسون