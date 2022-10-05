أول حدث لمبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين من المجلس العالمي للبصريات وشركة Alcon والمقرر عقده يوم 8 نوفمبر
Alcon
ستبدأ السلسلة بجلسة "التخفيف من مرض جفاف العين" عبر الإنترنت مع الأساتذة جينيفر كريج، وليندون جونز، وجيمس ولفسونST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, October 5, 2022 /EINPresswire.com/ --
سانت لويس (5 أكتوبر، 2022) أعلن المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon عقد أول جلسة من سلسلة جلسات عبر الإنترنت تدعم مبادرتهم العالمية المستندة إلى الأدلة والرامية لتثقيف الناس بشأن مرض جفاف العين. من المقرر إقامة حدث "التخفيف من مرض جفاف العين" يوم 8 نوفمبر برئاسة الأستاذة جينيفر كريج وسيتم خلالها التركيز على فهم مدى انتشار جفاف العين وأسبابه، وعوامل المخاطر المرتبطة به وكيفية علاج المرضى الذين يعانون من أعراضه. سينضم الأساتذة ليندون جونز وجيمس ولفسون أيضًا إلى المناقشة.
سيكون الحدث متاحًا في توقيتات زمنية متعددة ويتضمن دردشة حية تفاعلية من أجل منح المشاركين من جميع
أنحاء العالم فرصة التواصل مع هؤلاء الخبراء المميزين دون تحمل أي تكاليف. باب التسجيل مفتوح الآن على https://bit.ly/DryEyeMitigation.
وقد صرحت الأستاذة جينيفر كريج قائلة: "مرض جفاف العين مشكلة منتشرة يمكن علاجها بسهولة في حالات عديدة. فهو لا يحتاج إلى قدر كبير من تجهيزات البنية التحتية، ويتطلب قسط بسيط فقط من التعليم المتخصص. تهدف هذه السلسلة من الأحداث التي تقام عبر الإنترنت إلى تقديم معلومات عملية يستطيع الأخصائيون في مجال البصريات استخدامها في الحال. لا نحتاج فقط إلى تشخيص حالة المرضى وتأكيد إصابتهم بجفاف العين بفعالية بل يجب علينا أيضًا إرشادهم إلى الاتجاه الصحيح. ومن خلال عمل ذلك، يمكننا تحسين جودة حياتهم."
سيتم إقامة الحدث الرقمي "التخفيف من مرض جفاف العين" يوم 8 نوفمبر في ثلاثة توقيتات لمناطق زمنية مختلفة:
5 مساءً بتوقيت HKT/SST = هونج كونج/سنغافورة يتم التسجيل على https://bit.ly/DryEyeMitigation
6 مساءً بتوقيت CET = وسط أوروبا يتم التسجيل على https://bit.ly/DryEyeMitigation
6 مساءً بتوقيت PST = توقيت المحيط الهادي القياسي/لوس أنجلوس يتم التسجيل على https://bit.ly/DryEyeMitigation
عقد المجلس العالمي للبصريات وشركة Alcon شراكة لتدشين مبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين بهدف زيادة فهم الأخصائيين في مجال البصريات لجفاف العين وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع المرض بطريقة عملية. يعد مرض جفاف العين حالة مرضية مزمنة ومسببة للألم. يتأثر حوالي 1.4 مليار شخص من أعراض جفاف العين في جميع أنحاء العالم، مع وجود تقارير تشير إلى ارتفاع عدد الحالات تتزامن مع عوامل ملحوظة مثل تزايد استخدام التكنولوجيا والمسببات البيئية وشيخوخة السكان. تضم المبادرة التثقيفية كوكبة من أشهر الخبراء على مستوى العالم بغية مشاركة أحدث البيانات والاكتشافات العلمية بشأن مرض جفاف العين مع مجتمع الأخصائيين في مجال البصريات بأكمله.
سيتاح العرض التقديمي الخاص بيوم 8 نوفمبر أيضًا عند الطلب بعد انتهاء الحدث. سيتم إصدار الجداول الزمنية للأحداث الإضافية التي يقيمها المجلس العالمي للبصريات بالتعاون مع شركة Alcon عبر الإنترنت خلال الشهور التالية.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في الصناعة، ومنظمات البصريات، ويتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldcouncilofoptometry.info أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter، وInstagram.
نبذة عن Alcon
تساعد شركة Alcon الأشخاص على الرؤية بوضوح. بصفتنا الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال رعاية العيون والتي تملك إرثًا يمتد لأكثر من 75 عامًا، فإننا نوفر المجموعة الأشمل من المنتجات لتعزيز الإبصار وتحسين حياة الأشخاص. تمس منتجاتنا المستخدمة في الجراحات ورعاية الإبصار حياة أكثر من 260 مليون شخص في أكثر من 140 دولة في كل عام والذين يعانون من حالات مثل إعتام عدسة العين، والزرق، وأمراض الشبكية، وأخطاء انكسار العين. يعمل أكثر من 24000 شريك نتعاون معهم من أجل تحسين جودة الحياة عن طريق المنتجات المبتكرة والشراكات مع الأخصائيين في مجال العناية بالعيون والبرامج التي تعزز سبل الوصول إلى رعاية العيون ذات الجودة العالية. تعرّف على المزيد من خلال الموقع www.alcon.com.
Dan Smith
McDougall Communications
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