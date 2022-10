Les nouvelles fonctionnalités de Voxco facilitent la collecte, la mesure, la découverte et l'action sur les données

Les nouvelles fonctionnalités de Voxco Insights facilitent la collecte, la mesure, la découverte et l'exploitation des données par les utilisateurs.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, October 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Voxco, la plateforme d’insights exploitables d’aujourd’hui, a introduit quatre nouvelles fonctionnalités dans le cadre de ses initiatives en cours de développement de l’expérience client et de recherche : l’ analyse de texte (avec analyse du sentiment intégrée), le tableau de bord NPS , la traduction automatique et l’intégration des fournisseurs de distributeur.Depuis le lancement de Voxco Intelligence, Voxco a tenu sa promesse de donner aux organisations les moyens de stimuler la croissance et d’alimenter les expériences en déployant de puissantes capacités CX.Aujourd'hui encore, Voxco lance quatre fonctionnalités puissantes qui transformeront la façon dont ses utilisateurs collectent, mesurent, découvrent et agissent sur les données:1. Analyse de texte2. Tableau de bord NPS3. Traduction automatisée4. Nouveau Statut de Distribution"En tant que plateforme d'informations exploitables, notre objectif est de continuer à ajouter des fonctionnalités qui améliorent la qualité, la rapidité et la facilité avec lesquelles on peut recueillir des données, mesurer le sentiment, découvrir des informations et agir en conséquence. Les nouvelles fonctionnalités d'analyse des sentiments et de tableaux de bord NPS sont des étapes importantes dans notre effort pour aider les marques à améliorer le CX. La traduction automatique permet aux chercheurs d'aller dans le monde entier pour recueillir diverses informations avec facilité. Lorsque vous combinez ces fonctions avec la fonction "fermer la boucle" récemment lancée, vous obtenez une plateforme d'informations exploitables vraiment puissante. C'est Voxco pour vous !" -Sumit Aneja, PDGAnalyse de texteLa nouvelle fonction améliorée d'analyse de texte de Voxco aide les utilisateurs à analyser les réponses aux enquêtes textuelles sans effort. Grâce à quatre graphiques en une seule vue, le tableau de bord d’analyse de texte permet de comprendre facilement le sentiment qui se cache derrière les réponses à l'enquête, de comparer le volume des commentaires négatifs, positifs et neutres, et d'identifier les sujets récurrents, afin que les utilisateurs puissent tirer des insights exploitables des réponses à l'enquête.Tableau de bord NPSLe tableau de bord NPS aidera les utilisateurs à obtenir des insights précis sur la façon dont leurs clients perçoivent leur marque grâce au tableau de bord NPS. Il permettra aux utilisateurs de plonger dans le "POURQUOI" du score NPS avec quatre graphiques visuels, une répartition du score NPS, une analyse des tendances du marché et une analyse de sentiment intégrée.Traduction automatiséeLa traduction automatisée permettra aux utilisateurs de traduire leurs enquêtes dans la langue préférée de leur public. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme de plus de 100 langues et accélérer le processus de traduction grâce à un éditeur intuitif. Cette fonctionnalité prend également en charge les langues RTL.Ils pourront également analyser les données recueillies dans un tableau de bord intégré au lieu de consulter plusieurs rapports pour différentes traductions.Nouveau Statut de DistributionVoxco Survey apporte une nouvelle couche d'intégration en collaborant avec nos fournisseurs de distribution externes pour les enquêtes par SMS (Twilio) et les enquêtes par e-mail (SendGrid et MailJet).Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de Voxco de voir le statut exact de chaque destinataire dans leur liste de distribution d'enquêtes, et de déterminer quels destinataires doivent être maintenus dans votre liste et lesquels peuvent être supprimés. Cette intégration permet une meilleure gestion de la liste de répondants.Découvrez toutes nos nouvelles fonctionnalités et mises à jour grâce à une démonstration personnalisée. Tirez le meilleur parti de Voxco grâce à ces fonctionnalités !Avec un ensemble existant de fonctionnalités robustes, Voxco assure une solution transparente de bout en bout pour plus de 500 entreprises qui cherchent à recueillir des commentaires, mesurer le sentiment, découvrir des idées et agir en conséquence. Voxco permet aux organisations de mener des recherches approfondies, de découvrir des insights exploitables et d'alimenter les expériences des clients.Plus d’informations:· Pour lire l’annonce du blog, visitez : https://www.voxco.com/fr/blog/les-nouvelles-fonctionnalites-de-voxco-sont-destinees-a-renforcer-les-capacites-de-recherche-et-a-ameliorer-le-cx/ · Pour en savoir plus sur la plateforme Voxco, rendez-vous sur : https://www.voxco.com/fr/ À propos de VoxcoVoxco, une plateforme d’insights exploitables de premier plan, aide les plus grandes marques du monde à prendre des décisions basées sur les données pour stimuler la croissance et alimenter les expériences omnicanales. Grâce à Voxco, les organisations peuvent fidéliser, augmenter la valeur à vie des clients et améliorer la gestion des risques, offrant ainsi un retour sur investissement exceptionnel. Plus de 500 organisations d’études de marché , agences gouvernementales, universités et entreprises mondiales utilisent Voxco pour recueillir des données, mesurer les sentiments, découvrir des insights et agir en conséquence.