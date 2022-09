Memsource et Phrase annoncent une nouvelle identité commune et une suite de solutions de localisation intégrée

Deux entreprises technologiques leaders du secteur de la localisation annoncent leur nouvelle identité commune et dévoilent leur suite de technologies intégrée.

La journée d’aujourd’hui marque une étape importante dans notre vision de construction d’une suite de localisation complète et adaptée aux grandes entreprises...” — Georg Ell, le CEO de Memsource

PARIS, FRANCE, September 27, 2022 / EINPresswire.com / -- Memsource , la solution de gestion des traductions la mieux notée au monde, a formellement unifié avec Phrase, une plateforme de localisation conçue pour les logiciels et les produits digitaux, leurs identités de marque. Memsource a acquis Phrase en 2021. La marque unifiée, Phrase, a été présentée aujourd’hui par le CEO de Memsource Georg Ell alors que l’entreprise a aussi dévoilé sa nouvelle suite intégrée de technologies de localisation. La Suite de Localisation Phrase rassemble la plateforme de localisation de logiciels hautement intégrable (Phrase) et le Système de Gestion des Traductions adapté aux grandes entreprises (Memsource) pour couvrir tous les aspects de la localisation d’une entreprise. La Suite de Localisation Phrase va révolutionner l’expérience intégrale de localisation pour les organisations cherchant à pénétrer des marchés étrangers et à créer des connexions plus profondes avec des clients internationaux, en offrant la plateforme de localisation la plus puissante, connective et personnalisable au monde.“La journée d’aujourd’hui marque une étape importante dans notre vision de construction d’une suite de localisation complète et adaptée aux grandes entreprises, et qui exploite les dernières technologies de traduction automatique, intégrations et IA pour les entreprises voulant efficacement grandir sur les marchés internationaux” a dit Georg Ell. “Exploiter notre dynamique déjà impressionnante, notre identité de marque unifiée ainsi que le lancement excitant de notre nouvelle Suite de Localisation Phrase va aider les organisations à repousser les limites des technologies linguistiques et leur ouvrir la porte à un développement réellement international. Nous apportons la transparence, la connectivité et le contrôle dont chaque marque a besoin pour débloquer des opportunités et améliorer l’engagement avec les clients dans le monde entier.”Unifier les deux plateformes sous une suite intégrée permet aux entreprises de prendre le contrôle sur la localisation pour tous les services en éliminant les écosystèmes de personnes et de technologies fragmentés. La nouvelle Suite de Localisation Phrase proposera:- Une interface rafraîchie plus intuitive, moderne et facile à utiliser pour une expérience utilisateur et une navigation sans failles au sein de la Suite et de ses solutions- De nouvelles capacités de Traduction Automatique et d’Intelligence Artificielle pour une localisation de haute qualité, évolutive et rapide pour les équipes de toutes tailles- Des fonctionnalités de flux de travail et d’éditeur renforcées qui sont non seulement plus intuitives mais aussi accompagnées d’une gamme de nouveaux outils améliorés- Une automatisation avancée et une nouvelle création de projet automatique pour accélérer le cycle de la localisation et réduire les coûts de communication- Des intégrations, connecteurs et langues de l’UI supplémentaires pour stimuler la connectivité et la collaboration à travers tout l’écosystèmeÀ propos de PhrasePhrase est une solution de localisation de logiciels sur le cloud qui permet aux organisations de toutes tailles d’ouvrir la porte à l’expansion globale grâce à une automatisation avancée et une grande variété d’intégrations. La Suite de Localisation Phrase est équipée du système de gestion des traductions leader, d’une plateforme spécialisée pour les produits logiciels et numériques, et elle supporte +500 langues, +50 formats de fichiers, +30 moteurs de traduction automatique et +50 intégrations. La suite adaptée aux grandes entreprises permet aux utilisateurs de stimuler la croissance grâce à un écosystème connecté d’outils. Des organisations telles qu’Uber, Shopify, Volkswagen et des milliers d’autres font confiance à Phrase et accélèrent leur croissance internationale en donnant aux gens le contenu dont ils ont besoin, dans la langue qu’ils parlent.