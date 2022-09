Cansel lance Can-Flow, une plateforme de processus optimisés

Grâce à Can-Flow, les entreprises économisent du temps, minimisent les risques et gagnent en efficacité à mesure qu'elles se développent et intègrent de nouveaux employés, projets et outils.” — Ahmed El-Ghazouly, directeur des services professionnels chez Cansel

BURNABY, BC, CANADA, September 23, 2022 / EINPresswire.com / -- ** Can-Flow permet aux professionnels de l’arpentage de normaliser les flux de travail, d'automatiser les processus, de connecter et d'intégrer la saisie de données.** Cansel , un fournisseur de logiciels, d’équipements et de services conçus pour les marchés de l'ingénierie, l'arpentage, la construction et les services publics, a annoncé aujourd'hui le lancement de Can-Flow, une nouvelle plateforme de processus optimisés pour les professionnels de l’arpentage.Can-Flow est un flux de travail numérique proposant une solution à de nombreux goulots d’étranglement et problèmes de communication auxquels font face les arpenteurs lors de la collecte de données sur le terrain et de l’interprétation de celles-ci une fois de retour au bureau. La plateforme confère également une discipline et une traçabilité au partage ainsi qu’au stockage de vos données précieuses.En intégrant des données et des flux de travail normalisés, Can-Flow accélère et améliore le transfert des connaissances, des processus et de l’information entre les arpenteurs sur le terrain, les ingénieurs et les gestionnaires de projets. Cette approche permet aux décideurs de transférer l’information de manière efficace et fluide entre les divers intervenants. De plus, Can-Flow assure la standardisation dont l'industrie avait besoin ; sans elle, les entreprises ont dû faire face à plusieurs défis, notamment les temps d'arrêt causés par la nécessité de pratiquer l’ingénierie inverse pour les nouveaux équipements, applications ou processus afin d’ensuite les réintégrer aux flux de travail.En aidant les arpenteurs dans la normalisation des flux de travail, Can-Flow facilite la reproduction et l'automatisation des tâches. Cela réduit le risque d'erreurs dues aux processus manuels en plus d’offrir les avantages d'une efficacité accrue, d'une réduction des coûts et d'une gestion de la relève.Can-Flow propose également aux professionnels de l'arpentage les avantages suivants :--Transfert accéléré des données du site au bureau--Système éprouvé, intégral et prêt à l'emploi pour l'arpentage, la conception, la construction et la gestion des données (pour les transports, les services publics, les lotissements, les bâtiments, la préparation de rapports, la surveillance, etc.)--Automatisation des processus et interopérabilité--Automatisation de l’implantation de conception en fonction des règles de conception et des critères du projet--Connexion, intégration et protection des données--Efficacité du flux de travail et protection de l’information grâce à des systèmes de données intégrés et interconnectés--Résultat optimal garanti dès la première fois - réduction au minimum des déplacements sur site pour les phases de construction et d'entretien--Rentabilité - la collecte de données des levés d'arpentage pour la conception en aval, la configuration de la construction et la surveillance sont intégrées« Au fil des années de collaboration avec les arpenteurs, nous nous sommes rendu compte de la nécessité d'une solution permettant de normaliser les processus, particulièrement lorsque les organisations introduisent de nouvelles technologies », explique Ahmed El-Ghazouly, directeur des services professionnels chez Cansel. « Grâce aux standards et aux outils Can-Flow, les entreprises économisent du temps, minimisent les risques et gagnent en efficacité à mesure qu'elles se développent et intègrent de nouveaux employés, de nouveaux projets et de nouveaux outils. »« Cansel s'engage à fournir non seulement une technologie révolutionnaire à la communauté de l'arpentage, mais également un service supérieur et complet », affirme Alain Sirois, vice-président. « Can-Flow aidera nos clients à adopter leurs nouvelles solutions technologiques de manière plus rapide et efficace, ainsi qu’à instaurer des processus qui leur permettront de développer leurs activités avec une efficacité accrue. »Pour obtenir de plus amples renseignements sur Can-Flow, veuillez consulter le site https://pages.cansel.ca/nouvelle-solution-can-flow À propos de CanselCansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues, de la conception à la réalisation. Depuis plus de 50 ans, Cansel fournit des solutions de terrain pour les professionnels des industries de l’ingénierie, l’arpentage, la construction, l’exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux. Le siège social de la compagnie est établi à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Apprenez-en davantage sur www.cansel.ca