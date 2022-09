Ein weltweit live-gestreamtes Konzert, das stolz von Fenix360 und seiner Tochtergesellschaft WOWtv präsentiert wird

Fenix360 logo Let Me Help "Children of the world" poster app preview

Ein weltweit live- gestreamtes 6-stündig Konzert von Fenix360 und WOWtv für die „Let Me Help Inc.org Foundation für „Children of the World“ präsentiert.

SINGAPUR, September 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- Am 1. Oktober 2022 von 18.00 bis 00.00 Uhr EST wird ein weltweit live- gestreamtes 6-stündig Konzert von Fenix360 und WOWtv für die „Let Me Help Inc.org Foundation (eine 501c3-Wohltätigkeitsorganisation) für „Children of the World“ präsentiert.

Begleiten Sie Fenix360 und die „Let Me Help“-Stiftung am 1. Oktober 2022 für die Wohltätigkeitszwecke, „Creative Visions“, „Chords2Cure.TV“, „Share & Care Foundation“, „Kids of Ukraine“ und „Rock N Roll For Children“, wenn sie ein Rockstar-Benefiz Konzert zur Unterstützung von „The Children of The World“, einem weltweit live übertragenen Konzert, feiern. Das Konzert mit einigen der größten Legenden und Ikonen der Musik- und Unterhaltungsindustrie. Das Konzert wird von FENIX360 und WOW TV präsentiert und von Influencer und Philanthrop John „SohoJohnny“ Pasquale moderiert.

„Dies ist ein großes humanitäres Projekt, um Spenden zu sammeln, um den Kindern der Welt zu helfen, wo immer sie auch sein mögen. Überall sind immer kleine Engel. Sie sind in ruhigen Ecken, sie sind im Schatten, und sie sind wunderschön. Mach Platz für die Engel, sie werden dich überraschen und deine Herzen auf eine Weise erfüllen, die du dir nie vorstellen kannst. Sie sind unsere Zukunft …“, bemerkte John „SohoJohnny“ Pasquale.

Auftritte von über 60 Acts, darunter Superstars, aber auch junge, aufstrebende Künstler aus über 15 Ländern der Welt: Rick Wakeman, 10 Years After (UK), Debbie Gibson, Bonfire (Deutschland), Leland Sklar (James Taylor, Carole King), Kenny Aronoff (Bon Jovi), Tony Orlando, Janna Jamison, Tony Moore (Iron Maiden), John Lodge (Moody Blues), Colosseum, April Rose Gabrielli, Melba Moore, Jean Beauvoir, Kulick, Suzie Quatro, Rocky Kramer , Jon Davidson (YES), Renee Leavitt, Reckless in Vegas, Daisy Jopling, Lipstereo, Ray DeTone, David Osmond, Randy Edelman, Tony Hadley (Spandau Ballet), Will Crewdson (Adam Ant), Ten Years After, Robert Kool (Kool and the Gang), Stephen Perkins (Jane's Addiction) und eine Reihe anderer. Täglich kommen weitere Künstler hinzu.

ÜBER LET ME HELP, INC.

Die Stiftung Let Me Help Inc. wurde von John Pasquale während der Pandemie gegründet, nachdem seine Mutter an Covid gestorben war. Als gebürtiger New Yorker, Unternehmer und langjähriger Philanthrop ist es seine Mission, „Musik, Freude und Erleuchtung in der menschlichen Seele zu verbreiten und gleichzeitig anderen zu helfen.“

ÜBER FENIX 360

FENIX360 ist eine revolutionäre, künstlerzentrierte Social-Media-Plattform, die Künstlern mehrere Möglichkeiten bietet, ihr Einkommen erheblich zu verbessern und den Benutzern gleichzeitig ein ansprechenderes und unterhaltsameres Erlebnis bietet. Das Fenix360-Ökosystem wird von der FNX-Coin angetrieben. Erfahren Sie mehr auf https://www.fenix360.net/