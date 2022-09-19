ستعرض شركة Getac الجيل التالي من حلول الحوسبة شديدة التحمل في جيتكس جلوبال 2022
جيتاك العالمية المصممة والمصنعة لتقنية الأجهزة المحمولة شديدة التحمل ستكون في أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة الأكثر شمولاً GITEX Global.
بالإضافة إلى أحدث المنتجات والابتكارات الداخلية، اعتبارًا من أبريل 2022، أصبحت جيتاك شريكًا تقنيًا رسميًا لـ BTCC “بطولة السيارات السياحية البريطاني” ”DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- ستعرض شركة Getac الجيل التالي من حلول الحوسبة شديدة التحمل في جيتكس جلوبال 2022
— Getac
دبي، الإمارات العربية المتحدة، [19/9/2022]: ستعرض Getac وهي الشركة العالمية المصممة والمصنعة لتقنية الأجهزة المحمولة شديدة التحمل، تلك الإضافات الجديدة إلى خط إنتاجها من أجهزة أندرويد اللوحية شديدة التحمل وأجهزة محطات العمل المحمولة شديدة التحمل والجديدة كليًا في أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة الأكثر شمولاً GITEX Global. اعتبارًا من 10 إلى 14 أكتوبر 2022، يمكن للزوّار التحدث مع فريق Getac بجناح H4-A70، القاعة 4، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. يمكن للزوّار استكشاف أحدث أجهزة التكنولوجيا شديدة التحمل من Getac وحلول البرامج التجريبية من شركاء Getac والتحدث مع فريق Getac.
في معرض جيتكس جلوبال بنسخته الـ 42، ستعرض شركة Getac مجموعتها الكاملة من الحلول شديدة التحمل، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد وويندوز، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والبرامج، والملحقات التي تخدم مجموعة واسعة من الأسواق العالمية. يتميز خطها الرائد في صناعة الحوسبة شديدة التحمل والحلول البرمجية بخيارات مصممة خصيصًا لتلبية الطلب على التكنولوجيا القوية وشديدة التحمل في مجالات مثل التصنيع والمرافق والدفاع والخدمات اللوجستية والنقل والموارد الطبيعية والنفط والغاز.
سيتمتع المحترفون في هذه الصناعات الذين يحضرون جيتكس بوصول حصري إلى أحدث إصدارات أجهزة Getac التجريبية.
● جهاز أندرويد اللوحي شديد التحمل بالكامل - ZX10: يمثل ZX10 أحدث الأجهزة اللوحية شديدة التحمل والذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 وكاميرا 16 ميجا بكسل وخيار ذاكرة تصل سعتها إلى 6 جيجا بايت، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4 وسعة تخزين 128 جيجا بايت. بفضل إمكانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المخصص وبطاقة SIM المزدوجة، يوفر جهاز ZX10 الأداء والقوة والتنوع في أي بيئة، مما يلبي التحول الرقمي حتى في أكثر الظروف شاقة.
صُمم جهاز ZX10 لتلبية الطلب على الحلول المحمولة والمتنقلة للعاملين الميدانيين في الصناعات المختلفة. في تحول دراماتيكي منذ عام مضى، قال 80٪ من العاملين الميدانيين أن تكنولوجيا الهاتف المتحرك ثمة أمر بالغ الأهمية لعملهم، وأكد 76٪ من مزوّدي الخدمة الميدانية أنهم سيركزون استراتيجيات عملياتهم الميدانية على الأجهزة المحمولة. . تتيح أجهزة أندرويد اللوحية شديدة التحمل من Getac للعاملين عن بُعد والعاملين في الميدان بتنفيذ عملهم ومشاركة البيانات مع أجهزة متعددة بسرعات فائقة السرعة، مما جعلها جزءًا رئيسيًا من التقنيات الرقمية التي تساعد الصناعات على تحقيق تخفيضات تصل إلى 20٪ في التكاليف التشغيلية.
● محطة عمل متنقلة متينة بالكامل - X600 و X600 Pro: استمتع بتجربة أداء الجيل التالي في محطة العمل المحمولة شديدة المتانة بشاشة مقاس 15.6 بوصة من طرازي X600 و X600 Pro. بفضل معالج Intel® Core ™ H-Series من الجيل الحادي عشر وسعة ذاكرة تصل إلى 128 جيجابايت، يوفر جهاز X600 حوسبة وتحكمًا شاملين لا مثيل لهما، مما يضع معيارًا جديدًا للحلول الشاقة.
كان لنمو الرقمنة المتنقلة والروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI) خلال العام الماضي تأثير عميق على العديد من الصناعات بما في ذلك النقل واللوجستيات والنفط والغاز والدفاع. في صناعة النفط والغاز، من المتوقع أن تضيف الأتمتة وحدها 211 مليار يورو إلى قيمة الصناعة . يلبي كل من جهازي Getac X600 وX600 Pro الحاجة إلى قوة المعالجة لأتمتة الرقمنة والمزيد من خلال حل تقني قوي ومحمول بالكامل، مما يسمح للمستخدمين بإدارة البيانات الضخمة وتمكين التقنيات المبتكرة وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف في هذه الصناعات.
Getac Select © - مُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعة
تعد حلول Getac للأغراض الشاقة، ومن ضمنها جهازي ZX10 و X600، جزءًا من Getac Select®، التي تجمع بين الأجهزة شديدة التحمل سابقة التهيئة والملحقات والخدمات الاحترافية والبرامج الخاصة بالصناعة التي يتم تمكينها بواسطة جهاز مخصص يعمل كشريك نظام اتصال مشترك. تم تحسين بطريقة مثلى هذه الحلول الكاملة لكل من التطبيقات الفردية ومجموعات المستخدمين. في معرض جيتكس جلوبال، ستتاح للزوّار فرصة استكشاف الطبيعة الشاملة لحلول Getac Select® من خلال التفاعل مع أحدث التقنيات وعرض المحتوى الرقمي وعرض البرامج من جهاز شريك يعمل بنفسه كنظام اتصال مشترك. يمكن للسادة الحضور العثور على جناح Getac في القاعة 4، المنصة H4-A70.
بالإضافة إلى أحدث المنتجات والابتكارات الداخلية، اعتبارًا من أبريل 2022، أصبحت Getac شريكًا تقنيًا رسميًا لـ BTCC (بطولة السيارات السياحية البريطانية). بفضل شراكة Getac، كان لدى BTCC الموارد اللازمة لتحويل عمليات التدقيق الورقي إلى عمليات غير ورقية أكثر كفاءة. الأمر الذي يتيح لفرقهم الميدانية قضاء وقت أقل في معالجة الأعمال الورقية والمزيد من الوقت للاستعداد للسباقات.
بفضل الشراكات الجديدة كليًا والتقنيات الجديدة كليًا المزمع عرضها، سيكشف جناح Getac بمعرض جيتكس جلوبال النقاب لخبراء الصناعة عن أحدث الابتكارات شديدة التحمل. يمكن للحاضرين توقع العثور على أقوى الحلول للتحديات الحديثة بكل الصناعات.
عن Getac
Getac Technology Corporation هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة شديدة التحمل، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج وحلول الفيديو. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين الخبرات غير العادية بأيدي العاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: http://www.getac.com. نسعد بمشاركتك في مدونةGetac Industry أو قم بمتابعة الشركة على LinkedIn وYouTube.
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