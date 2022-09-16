China SEO – 为国内厂家，制造商提供关键字排名优化服务

China SEO Online Marketing 关键字排名优化 关键字排名

如果您希望改进搜索引擎优化 (SEO) 工作并看到关键字排名有所提高，请遵循以下步骤： 优化您现有的内容 针对特色片段构建内容 基于低竞争关键字创建新内容 从权威网站获取反向链接

VANCOUVER, BC, CANADA, September 16, 2022 / EINPresswire.com / -- China SEO Online Marketing 决定为更多制造商提供 关键字排名 服务，服务内容包括， 更新网站内容， 原创内容开发， 外链， 网站速度优化等等。无论您是外贸公司还是工厂制造业是地球上最大和广阔的产业之一。如果您是制造商，则必须拥有强大的在线形象，并且需要在搜索引擎的最高排名中被看到。整个行业中担任工程和采购角色的制造商公司依靠搜索引擎的搜索来找到所需的服务或产品。我们可以为您提供与竞争对手竞争并充分利用您的业务的方法。为什么今天制造商需要SEO？在过去，制造公司依赖于口碑推荐、直接邮寄和某些catalogue, 或展会。但随着时间的推移，一切都转移到了网上，现在你在网上竞争，而不是在地面上竞争。如今，进入 Google 的首页已成为并且仍然是制造商的首要任务。保持领先的最佳方法是了解营销趋势并找到目标受众，以便您可以在买家所在的地方并根据他们调整您的策略。为什么找好的SEO公司难？国内报价比较混乱。 而且做的关键字没有什么搜索量， 所以导致国内外很多工厂对SEO失去信心。某些SEO公司还用10前的手放， 做什么blog bookmarking, 过气， 关键字排名， 第一， 找对关键字， 第二， 紧紧盯着你的竞争对手。工厂SEO根据调查，97%的人在网上了解本地企业的次数比任何其他信息来源都多。如果您经营一家工厂或加工厂，那么强大的在线形象显然对成功至关重要。在对您的制造商进行数字营销时，没有什么比搜索引擎优化或SEO更有用了。工业用品或配件行业传统的开拓海外市场就是什么查看海关数据， 发开发信。 转化率低的可怜， 发1000封， 都没有5封回信的。 最要命的是所谓的B2B平台， 都是群发询盘。 一个询盘， 最少100多家竞争， 你们公司定位好了吗？1.更新现有内容优化您网站的现有内容：SEO公司这就是如何做到这一点：首先，查找过去 12 个月内未更新的页面。然后，查看页面以查看是否有任何内容已过时。或者只是需要改进。内容还是很扎实的。但是很多信息和视觉效果可以使用更新。因此，在我们的审查过程中，我们确定了需要做出的改变。并将这些更改发送给我们编辑团队的某个人。最后，我们实时推送更改，以便 Google 可以索引更新的内容。如果您的更新很重要，您的页面可以获得“新鲜度提升”（几乎就像页面刚刚发布一样。）另外，由于您的内容客观上更好，它应该在搜索中表现更好。专业提示：使用Search Console加快新更新页面的索引。只需在顶部字段中输入您的 URL：并点击“请求索引”：这会尽快将 Google 抓取工具发送到您的网页。改进高潜力页面高潜力页面就像听起来一样：它们是您网站上具有一定吸引力的页面。但可以利用推动力让他们进入前三名。根据 Backlinko 的一项研究，Google 中排名靠前的结果获得了 31.7% 的点击次数。谷歌SEO教程这就是为什么在 Google 的首页上排名通常是不够的。要真正最大化页面的自然流量，它需要位于前三个结果中。您的第一步是找到最有可能进入前三名的页面。首先，前往 Search Console 的“搜索结果效果”报告。然后，按位置排序，以便首先显示排名第一的页面。最后，向下滚动列表，直到您看到排名在 5-15 之间的查询。这些是您要重点改进的页面。如何改进这些页面很大程度上取决于现有内容。但总的来说，这里有一些方法可以让你的内容变得更好：优化您的内容以更好地满足搜索意图格式化您的内容，以便更容易浏览添加更多图形、视觉效果和插图添加到每个页面的内部链接和来自每个页面的内部链接消除绒毛并专注于可行的策略在每份报告中，您将获得包括以下内容的细分：策略：建议您应该定位的关键字并帮助识别关键字蚕食问题SERP 功能：突出显示获得精选片段位置或显示评论片段的机会内容：根据排名前 10 的页面为您的内容提供建议语义：显示您的内容还应包含的语义相关关键字反向链接：向您显示您希望从中获得反向链接的特定域技术问题：识别技术 SEO 问题，包括是否存在重复内容用户体验：集成 Google Analytics 以更好地了解用户如何与页面互动2. 为精选片段构建内容：纽约Top5搜索引擎优化SEO公司精选片段是您在 Google 搜索结果顶部看到的那些大框。（高于传统的#1 排名。）精选片段中的内容是从前 10 名的结果之一中提取的。如果您正确地格式化您的内容，您可以最终进入令人垂涎的特色片段点。就是这样：首先，使用描述内容每个部分的子标题。Google 有时会将这些子标题提取到基于列表的精选片段中：您只需要确保这些子标题中的每一个都使用相同的 H 标签（H2、H3、H4 等）。为什么？一致的 H 标签告诉 Google 每个子标题在页面上是“相等的”。大多数 CMS（内容管理系统），如 WordPress，都可以轻松地将相同的 H 标签添加到每个子标题。谷歌SEO攻略但是您也可以查看源代码以仔细检查所有子标题是否使用相同的 H 标记。如果是这样，你很高兴去。3.基于低竞争关键字创建新内容许多网站都在与 SEO 作斗争，因为它们针对的是竞争激烈的关键字。以下是如何找到几乎没有竞争的未开发关键字。目标问题关键字问题关键字非常适合 SEO，主要有两个原因：它们是您的目标受众需要回答的高度具体的问题他们通常没有超级竞争力例如，以关键字“温哥华地产”为例。此关键字的关键字难度 (KD) 为 24%：关键字排名另一方面，包含相同术语的问题关键字的 KD 仅为 21%您可以通过查看 Google 搜索结果的“人们也问”部分轻松找到问题关键字。只需搜索一个关键字。向下滚动，直到看到一组“人们也会问”的问题。这些是人们围绕您的主题提出的问题。您还可以在关键字魔术工具中找到问题。输入您正在考虑的关键字。您将获得大量相关单词和短语的列表。然后，在“全部”或“问题”之间过滤您的结果，以帮助您识别与您的主要关键字匹配的相关问题。围绕长尾关键词进行优化长尾关键字是单独没有获得那么多搜索的术语。但在人们搜索的术语总数中占很大比例。一般来说，较新的网站或在 SEO 上苦苦挣扎的网站应该重点关注长尾关键词。例如，关键字“hiking boots”听起来很适合新鞋店。毕竟，它每月有 90,500 次搜索。听起来像是潜在客户会搜索的关键字。但是，如果您查看该关键字的关键字难度等级，则对于大多数小型企业来说，这是遥不可及的。另一方面，类似的长尾关键词（红色鞋带登山靴）的 KD 仅为 29%：当然，这个长尾版本的搜索量减少了 98%。但这就是你用长尾条款做出的权衡。4. 从权威网站获取反向链接即使您遵循“T”页面上的SEO最佳实践，也不能保证您的内容会成为 Google 的首页。这就是为什么从各种高权威网站获取反向链接应该是您的 SEO 策略的重要组成部分。您可以使用 数以千计的链接构建策略。但这里有一些最有效的：创建高度可共享的内容：发布专门设计用于从您的利基中的博客和新闻网站生成反向链接的可链接资产。测试数据驱动的内容：讲述故事的数据驱动内容是建立更多网站链接的最佳方式之一。无论是通过原始调查、公共数据还是内部数据，围绕您的结果创建内容并与发布者分享。跟随趋势：如果您能够将您的公司或行业研究与热门新闻故事联系起来，那么出版商很可能希望展示您的数据并通过链接回馈您。记者：免费服务，让您可以为寻找消息来源的记者提供报价和见解。合法访客发帖：当您向您所在领域的其他网站贡献内容时，这些帖子的链接可以帮助您提高 Google 排名。只要确保不要避免将此策略转变为“链接方案”。5.优化图片在提升 SEO 方面，图像优化通常被认为是事后的想法。但是，如果处理得当，优化的图像可以帮助增加您网站的访问量。使用视觉内容的好处除了通过 Google 图片直接将人们发送到您的网站外，视觉内容还可以帮助您增强基于文本的内容。那是因为高质量的视觉内容：有助于打破大块的文字让读者更好地理解书面内容（并使遵循特定步骤变得容易）提供人们可以链接到或在社交媒体上分享的迷你内容资产帮助您的内容在竞争中脱颖而出（尤其是在使用 100% 独特的图形时）优化图像的技巧在优化网站上的图像时，您应该牢记以下几点：图像文件大小和格式：使用专为快速加载而设计的 图像格式（如WebP ）描述和名称：优化 alt 标签、图像文件名和图像标题版权：确保图像可以在您的内容中合法使用相关性：确保图像与内容相关移动友好性：查看图像以确保它们在移动设备上正确显示独特：尝试限制使用已在许多其他网站上使用过的库存照片如何编写有效的 Alt 标签图像替代文本是所有搜索引擎（包括 Google）用来理解图像是什么的东西。以下是编写有效替代文本的方法：描述性：尽可能详细地描述图像。想象一下，您正在向看不到它的人描述它。除了对搜索引擎有帮助之外，这还有助于那些使用屏幕阅读器的人更好地理解图像。独一无二：每页上的每张图片都应该有唯一的替代文字。具有相关性：就像内容本身中的关键字一样，您希望编写听起来自然的替代文本。这意味着您不需要将关键字填充到替代文本中。6. 使用 Google Analytics 跟踪指标如果您遵循本文中的策略，几个月后您应该会开始看到您的网站有所改进。要确切了解您的 SEO 是如何改进的，重要的是要知道在 Google Analytics 中要注意哪些指标。自然流量转到行为 → 登陆页面，查看人们用来查找您网站的特定页面。然后，添加“自然流量”部分以查看来自搜索引擎的流量。（您可能希望将此页面添加为书签。这样，您以后可以轻松访问此报告。）各种流量（包括推荐流量、直接流量和自然流量）每天都会有很大的波动。因此，您要确保在几个月内跟踪更改。例如，您可以将过去 90 天与前 90 天进行比较。如果您看到上升，您的 SEO 努力可能会奏效。如果没有，您可能需要尝试新的东西或扩大规模。用户体验指标尽管可能不是直接的 Google 排名因素，但重要的是要了解用户如何与您的内容互动。谷歌分析可以帮助解决这个问题。具体来说，请注意跳出率（从您的网站“跳出”而不会使任何其他页面变褐的用户数量）：平均 会话持续时间（人们通常在离开前在该页面上花费多长时间）：什么是网站跳出率和 Pages/Session（用户登陆该页面后访问的其他页面的数量）：请注意，这里没有“好”或“坏”的基准。当您对页面进行更改时，这些是需要注意的更多指标。如果这些指标有所改善，您的更改可能会对您网站的用户体验产生积极影响。7. 确保您的网站适合移动设备最近的行业研究表明，十分之九的人通过手机访问互联网。而谷歌现在使用的索引基本上只计算您网站的移动版本。要查看您的网站是否适合移动设备，请参加Google 的移动设备友好测试。这基本上是您获得的“通过/失败”等级。但是，您的网站是否适合移动设备比这更微妙。换句话说，有可能通过 Google 的移动友好测试……并且您的移动 UX 存在问题。例如：加载速度。如果您的网站在移动设备上加载缓慢，则它实际上可能不适合移动设备。您可以在Search Console 的 Core Web Vitals 报告中查看您的网站是否存在加载速度问题。Search Console 还会提醒您它发现的任何移动可用性问题。这样，您就无需定期检查 Google 移动友好测试工具。如何解决这些问题很大程度上取决于具体问题。以及您的网站运行所依赖的技术。例如，假设您收到错误“可点击元素太靠近”（一个相当常见的移动可用性问题）。然后，您需要与您的开发人员核实以确定并修复根本原因。如果您使用 Wix 或 Webflow 等 CMS，您还可以联系他们的支持来帮助您解决问题。8.优化页面搜索引擎优化因素在许多方面，优质内容是 SEO 的基础。但是，除非您优化该质量内容，否则它可能不会排名。幸运的是，页面搜索引擎优化不是火箭科学。它本质上是策略性地向您的页面添加关键字。在标题和文章中使用关键字重要的是您的目标关键字出现在您的标题标签中。在你的文章中有几次。例如，我们试图对“长尾关键词”进行排名的帖子在页面的标题标签中具有该确切的搜索词：文章正文中有几次：这两个步骤实际上是页面搜索引擎优化的 75%。其他一切或多或少都是一种奖励。使用密切相关的单词和短语在没有大量帮助的情况下，Google 在确定页面主题方面做得越来越好。因此，实际上不再需要将关键字填充到您的页面中。或者过于担心诸如在 H2 标签中包含目标关键字之类的事情。也就是说，包括相关的单词和短语可以帮助 Google 更好地了解您的页面是关于什么的。您可以在 Google 桌面搜索的“相关搜索”区域中找到这些相关术语。此处的粗体字是 Google 认为与您的搜索字词高度相关的字词。因此，将它们包含在您的文章中是有意义的。9.减少加载时间根据谷歌的说法，“速度等于收入”。这是因为加载缓慢的网站会提高跳出率并降低用户转化的机会。事实证明，网站加载速度也是 Google 排名因素。要测试您的网站在桌面和移动设备上的速度，请将您的网站输入Google 的 PageSpeed Insights页面。此报告将显示您的网站加载速度。以及具体需要改进的地方。例如，我们在此工具中输入了我们的一篇博客文章。幸运的是，我们通过了。网站速度测试10.改善本地搜索引擎优化因此，如果您服务于特定的地理区域，则本地SEO非常重要（甚至可能比“常规”SEO 更重要。）但究竟什么是本地搜索引擎优化？您可以采取哪些措施来改进它？本地 SEO 是一种 SEO 策略，可帮助您的企业出现在本地搜索结果中。本地搜索查询通常会显示“地图包”或“本地包”，其中包括 Google 地图结果、本地商家列表结果和自然搜索结果。理想情况下，当本地用户搜索描述您的业务的字词时，您的业务应该显示在此处。以下是我们针对本地搜索进行优化的一些重要建议：声明您的 Google 商家资料确保您的联系信息一致将每周帖子或优惠添加到您的 Google 商家资料中回复评论为您的网站创建位置页面针对本地关键字优化您的网站确保您的在线目录引用（特别是您的姓名、地址和电话号码）在整个网络上保持一致11.使用内部链接如果做得好，内部链接可以显着降低您的搜索引擎排名。内部链接就像听起来一样：指向同一网站上其他页面的链接。每个内部链接都将一些权限从一个页面发送到另一个页面。这就是为什么您要战略性地使用它们将权限发送到最需要它的页面。以及指向我们关于“技术 SEO”的页面的内部链接。理想情况下，使用包含目标关键字的锚文本。冲洗并重复您网站上需要提升排名的所有页面。

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