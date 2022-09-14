Craig、Jones 和 Wolffsohn 教授将领导世界验光协会 (WCO) 和爱尔康干眼症教育行动计划
Alcon
专注于干眼症的患病率、诊断和管理的循证计划ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, September 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界验光协会 (WCO) 和爱尔康现已任命三位全球专家担任其最新干眼症教育行动计划的首席导师。这项全球循证计划旨在提升验光师对干眼症病因和患病率、诊断和实用疗法的了解。
Jennifer Craig, Lyndon Jones 和 James Wolffsohn 教授将把越来越多的研究和临床证据提炼成可访问的教育内容。这将从一系列的直播和点播活动开始。
Craig 教授（PhD、FCOptom、FAAO、FBCLA、FCLS）是新西兰奥克兰大学眼科系眼表实验室的负责人。作为一名治疗研究验光师，她教授本科生和研究生，领导国际多中心临床试验，并持有世界各地的访问学术任命。她的研究重点是眼表领域，主要是干眼症和泪膜功能障碍。她定期举行继续教育和研究讲座，并在科学和临床媒体上广泛发表文章。她为泪膜和眼表学会 (TFOS) 的睑板腺功能障碍和隐形眼镜不适国际研讨会做出了贡献，并担任 TFOS 干眼症研讨会 (DEWS) II 的副主席。
Jones 教授（DSc、FCOptom、FAAO）是加拿大滑铁卢大学视光学和视觉科学学院眼科研究与教育中心 (CORE) 的主任。他的研究兴趣集中在新型和现有隐形眼镜材料与眼部环境的相互作用、干眼症以及用于眼部给药的新型材料的开发。他撰写了 450 多篇期刊论文和专业论文（包括作为《TFOS DEWS II 管理和治疗报告》的主要作者）、一本教科书，并在全球会议上发表了 1,000 多次受邀演讲。
Wolffsohn 教授（BSc、MBS、PhD、FCOptom、FAAO）是英国阿斯顿大学视光学学院和听力学系主任。他的主要研究领域为眼科仪器的开发和评估、近视管理、隐形眼镜、人工晶状体和泪膜。他是英国国家教学研究员，发表了 290 多篇全面同行评议论文，并在众多国际会议上发表演讲。他目前担任英国隐形眼镜协会 (BCLA) 的学术主席，此前担任过总裁和 BCLA 隐形眼镜循证学术报告 (CLEAR) 主席。
Craig 教授说：“对日常生活产生不利影响的慢性干眼症仍然是全球眼科护理实践中最常见的问题之一。很荣幸参与 WCO 和爱尔康之间的这一宝贵合作，它提供了一个令人兴奋的机会来提升人们对这种有影响疾病的认识，并利用现有的最佳科学证据来支持世界各地任何临床环境中的从业者，帮助他们为干眼症患者提供最佳护理。”
Jones 教授说：“干眼症是一个全球性问题，就受其影响的人数及其对患者的影响而言，它正在持续发展。各种数据非常清晰地显示了它对眼部健康、眼睛舒适度、抑郁症和经济负担的影响。我很高兴 WCO 与爱尔康开展合作，让人们更多地意识到干眼症不仅仅是一种烦恼，它还具有需要解决的实际影响。我非常高兴成为提升人们对这个问题的认识的团队一员。”
Wolffsohn 教授说：“我们很大一部分患者患有干眼症，这影响了他们的生活质量。作为眼科护理从业者，我们需要在鉴别诊断和循证治疗方面保持统一。WCO 与爱尔康之间的合作为提升干眼症的认知度和提高为全球患者提供的眼科护理质量带来了巨大潜力。”
有关 WCO 和爱尔康干眼症教育计划的更多信息，包括第一次教育会议的时间安排，将在未来几周内公布。 最新消息将发布在 www.worldcouncilofoptometry.info 以及该计划的专用网站（开发中）上。
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问 www.worldcouncilofoptometry.info，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
关于爱尔康
爱尔康帮助人们看见更明亮的世界。作为拥有超过 75 年历史的全球眼科护理领导者，我们提供范围广泛的产品类别，以改善人们的视力和生活。我们的眼科手术与视力保健产品每年帮助 140 多个国家的超过 2.6 亿人口改善生活质量，这些人患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正等疾病。我们的 24,000 多名员工通过创新产品、与眼科护理专业人士合作以及推广优质眼科护理计划来帮助患者提升生活质量。访问 www.alcon.com 了解更多详情。
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