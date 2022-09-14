Крейг, Джонс и Волффсон возглавят образовательную инициативу Всемирного совета оптометрии, посвященную сухого глаза
Alcon
Доказательная программа будет включать темы распространенности, диагностики и лечения синдрома сухого глазаST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, September 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) и компания Alcon назвали трех экспертов мирового уровня, которые станут ведущими преподавателями их новой образовательной инициативы, посвященной синдрому сухого глаза. Международная доказательная программа призвана повысить уровень знаний оптометристов об этиологии, распространенности, диагностике и методах лечения синдрома сухого глаза.
Профессора Дженнифер Крейг (Jennifer Craig), Линдон Джонс (Lyndon Jones) и Джеймс Волффсон (James Wolffsohn) переработают растущие объемы исследований и клинических данных в доступные образовательные материалы. Программа начнется с ряда мероприятий, проводимых в прямой трансляции и в режиме по запросу.
Профессор Крейг, доктор философии, член Коллегии оптометристов (FCOptom), член Американской академии оптометрии (FAAO), член Британской ассоциации по контактным линзам (FBCLA), член Общества по вопросам контактных линз (FCLS), руководит лабораторией поверхностных тканей глаза на кафедре офтальмологии в Оклендском университете (Новая Зеландия). Она в качестве специалиста по терапевтическим исследованиям в области оптометрии обучает студентов и аспирантов, проводит международные многоцентровые клинические исследования и выступает в качестве приглашенного лектора в разных странах. Основной темой ее исследований являются поверхностные ткани глаза, синдром сухого глаза и болезнь слезной пленки. Она регулярно проводит лекции по повышению квалификации и исследованиям и публикует множество статей в научных и клинических журналах. Профессор Крейг активно участвовала в проведении международных семинаров Общества специалистов по изучению слезной пленки и глазной поверхности (Tear Film and Ocular Surface Society, TFOS), посвященных теме дисфункции мейбомиевых желез и дискомфорта при ношении контактных линз, а также была вице-председателем семинара TFOS по синдрому сухого глаза (DEWS) II.
Профессор Джонс, доктор наук, член Коллегии оптометристов (FCOptom), член Американской академии оптометрии (FAAO), является директором Центра офтальмологических исследований и образования (Centre for Ocular Research & Education, CORE) в Школе оптометрии и науки о зрении Университета Ватерлоо (Канада). Главной сферой его научных интересов является взаимодействие новых и старых материалов контактных линз со средой глаза, синдром сухого глаза и разработка новых материалов для доставки лекарственных средств в глаз. Он является автором учебника и более чем 450 рецензируемых и профессиональных статей (в том числе ведущим автором Отчета о тактике ведения и лечении по результатам семинара TFOS DEWS II), а также провел больше 1 000 лекций на различных конференциях во всем мире.
Профессор Волффсон, бакалавр наук, магистр бизнеса, доктор философии, член Коллегии оптометристов (FCOptom), член Американской академии оптометрии (FAAO), является главой Школы оптометрии и кафедры аудиологии в Астонском университете (Великобритания). Сфера его научных интересов включает разработку и оценку офтальмологических инструментов, лечение близорукости, контактные линзы, интраокулярные линзы и слезную пленку. Он имеет звание Национального преподавателя (National Teaching Fellow), опубликовал более 290 рецензированных статей и выступал на многочисленных международных конференциях. Профессор Волффсон является научным председателем Британской ассоциации специалистов по контактным линзам (British Contact Lens Association, BCLA), а ранее был ее президентом и председателем группы по составлению доказательных научных отчетов BCLA по контактным линзам (Contact Lens Evidence-based Academic Reports, CLEAR).
Профессор Крейг отметила: «Хронический синдром сухого глаза, негативно влияющий на повседневную жизнь, остается одной из наиболее часто встречающихся проблем в мировой офтальмологии. Для меня честь участвовать в этом замечательном совместном проекте ВСО и компании Alcon, который послужит превосходной возможностью повысить осведомленность об этом значимом заболевании и помочь офтальмологам в самых разных клиниках всего мира обеспечить оптимальное лечение пациентов с синдромом сухого глаза, используя наилучшие имеющиеся научные данные».
Профессор Джонс утверждает: «Синдром сухого глаза является глобальной проблемой, и ее значение растет как с точки зрения количества страдающих от этого заболевания людей, так и с точки зрения влияния на жизнь пациентов. Данные четко свидетельствуют о влиянии этого синдрома на здоровье глаз, их комфортное состояние, депрессию и экономическую нагрузку. Я очень рад, что ВСО и компания Alcon решили вместе помочь людям осознать, что синдром сухого глаза — это не просто досадное неудобство, ведь он оказывает серьезное воздействие, требующее принятия мер. Мне очень приятно быть участником команды, содействующей повышению осведомленности по этому вопросу».
Профессор Волффсон заявил: «Значительная доля наших пациентов испытывает синдром сухого глаза, негативно сказывающийся на качестве их жизни. Мы как офтальмологи должны единообразно подходить к дифференциальному диагнозу и опираться на научные данные при лечении этого хронического заболевания. Партнерство ВСО и компании Alcon открывает перед нами отличную возможность громче заявить о значимости синдрома сухого глаза и улучшить качество лечения пациентов во всем мире».
Более подробная информация об образовательной инициативе ВСО и компании Alcon, посвященной синдрому сухого глаза, в том числе о времени проведения первого занятия, будет представлена в ближайшие недели. Обновления будут опубликованы на веб-сайте www.worldcouncilofoptometry.info и на специальном веб-сайте, посвященном этой инициативе, который в настоящее время находится в разработке.
О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации перейдите на веб-сайт www.worldcouncilofoptometry.info или подпишитесь на наши страницы в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.
О компании Alcon
Alcon помогает людям отлично видеть. Будучи всемирным лидером в области офтальмологии в течение уже более чем 75 лет, наша компания предлагает широчайший ассортимент продукции для улучшения зрения и качества жизни людей. Наша продукция для хирургических и офтальмологических услуг ежегодно оказывает влияние на жизни более 260 миллионов человек с такими заболеваниями, как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и аномалии рефракции, более чем в 140 странах мира. Более 24 000 наших сотрудников способствуют улучшению качества жизни благодаря инновационной продукции, партнерству с офтальмологами и программам, направленным на расширение доступа к качественным офтальмологическим услугам. Более подробная информация приведена на сайте www.alcon.com.
Контакты для СМИ
Дэн Смит (Dan Smith), McDougall Communications, от имени Всемирного совета оптометрии
dan@mcdougallpr.com или +1 (585) 434-2154
Кевин Николетти (Kevin Nicoletti), директор по контактам всемирной сети филиалов и отделений компании Alcon
kevin.nicoletti@alcon.com или +1 (817) 551-8549
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Other