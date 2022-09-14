الأساتذة كريج وجونز وولفسون يتولون قيادة مبادرة المجلس العالمي للبصريات وشركة Alcon للتثقيف بشأن مرض جفاف العين
Alcon
البرنامج القائم على الأدلة لعرض انتشار مرض جفاف العين وتشخيصه والتعامل معهROCHESTER, NY, UNITED STATES, September 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- سانت لويس (14 سبتمبر 2022)، المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon حددا ثلاثة خبراء عالميين بصفتهم أعضاء هيئة التدريس الرئيسية من أجل مبادرتهم التثقيفية الجديدة بشأن جفاف العين. هذا البرنامج العالمي القائم على الأدلة مصمم خصيصًا لرفع مستوى فهم الأخصائيين في مجال البصريات بأسباب جفاف العين ومدى انتشاره وتشخيصه والتعامل معه بطريقة عملية.
سيقوم الأساتذة جينيفر كريج وليندون جونز وجيمس ولفسون بتنقية الكم الهائل من الأبحاث والأدلة السريرية وتحويله إلى محتوى تثقيفي يمكن الاستفادة منه بسهولة. ستبدأ هذه الجهود بسلسلة من الأحداث الحية والأحداث التي ستُعقد حسب الطلب.
الأستاذة جينيفر كريج، حاصلة على درجة الدكتوراه علاوة على زمالة كلية البصريات (FCOptom) والأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات (FAAO) وزمالة الأكاديمية البريطانية للعدسات اللاصقة (FBCLA) وFCLS، وتشغل منصب رئيس مختبر سطح العين في قسم طب العيون بجامعة أوكلاند (نيوزيلندا). وبصفتها أخصائية في مجال البصريات والأبحاث العلاجية، فإنها تتولى التدريس لطلاب الجامعة وطلاب درجة الماجستير، وتترأس التجارب السريرية التي تُجرى في مراكز عديدة على مستوى العالم، كما أنها تتولى مناصب أكاديمية زائرة في جميع أنحاء العالم. تركز أبحاثها على سطح العين، وعلى وجه التحديد على مرض جفاف العين واختلال وظائف الغشاء الدمعي. كما تعطي بصفة دورية محاضرات تثقيفية وبحثية مستمرة وتنشر محتوى يتعلق بالأبحاث العلمية والتجارب السريرية. وقد ساهمت كذلك في ورش العمل الدولية من إعداد جمعية الغشاء الدمعي وسطح العين (TFOS) والتي تتناول اختلال وظائف غدد ميبوم الجفنية والإزعاج الناجم عن العدسات اللاصقة، كما تولت منصب نائب رئيس ورشة عمل جفاف العين (DEWS) II برعاية TFOS.
الأستاذ ليندون جونز، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم وزمالة كلية البصريات (FCOptom) والأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات (FAAO)، يشغل منصب مدير مركز أبحاث العيون والتعليم (CORE) في كلية البصريات وعلوم الإبصار، جامعة واترلو (كندا). تركزت اهتماماته البحثية على تفاعل مواد العدسات اللاصقة المستحدثة والحالية مع بيئة العين العادية والعين الجافة وتطوير مواد مستحدثة بهدف توفير أدوية وعلاجات للعين. وقد ألف ما يزيد على 450 كتابًا وورقة بحثية متخصصة يتم الإشارة إليها كمراجع (ويشمل ذلك العمل كمؤلف رئيسي لتقرير الإدارة والعلاج الصادر عن TFOS
(DEWS) II، كما أعطى أكثر من 1000 محاضرة كأستاذ زائر ومشارك في مؤتمرات عُقدت في جميع أنحاء العالم.
الأستاذ جيمس ولفسون، حاصل على بكالوريوس في العلوم، وماجستير في الأعمال والعلوم، ودرجة الدكتوراه علاوة على زمالة كلية البصريات (FCOptom) والأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات (FAAO)، يشغل منصب رئيس كلية البصريات وقسم السمعيات في جامعة أستون (المملكة المتحدة). تمحورت أبحاثه الرئيسية حول تطوير وتقييم أدوات فحص العين، وإدارة قصر النظر، والعدسات اللاصقة، والعدسات داخل العين، والغشاء الدمعي. حصل على زمالة الهيئة الوطنية للتدريس، ونشر أكثر من 290 ورقة بحثية كاملة تم مراجعتها من قِبل الأقران كما شارك كمتحدث في عدد كبير من المؤتمرات الدولية. يعمل كمشرف في الأكاديمية البريطانية للعدسات اللاصقة (BCLA)، كما شغل من قبل منصب الرئيس وتولى مسؤولية إعداد التقارير الأكاديمية القائمة على الأدلة بشأن العدسات اللاصقة (CLEAR) في هذا الصرح.
صرحت الأستاذة جينيفر كريج قائلة: "يظل مرض جفاف العين المزمن الذي يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمريض واحدًا من أكثر المشاكل شيوعًا والتي ترد تقارير بشأنها من عيادات رعاية العيون عالميًا. يشرفني المشاركة في هذا التعاون المثمر بين المجلس العالمي للبصريات WCO وشركة Alcon وهو الأمر الذي يوفر فرصة مثيرة للاهتمام من أجل رفع مستوى الوعي بهذا المرض المؤثر واستخدام أفضل الأدلة العلمية المتاحة لدعم الأخصائيين في أماكن الممارسات السريرية في جميع أنحاء العالم بغية توفير الرعاية القصوى للمرضى الذين يعانون من جفاف العين."
وقد صرح الأستاذ ليندون جونز قائلاً: "يُعد مرض جفاف العين قضية عالمية آخذة في التزايد من حيث أعداد الأشخاص التي تتأثر به ودرجة معاناتهم منه. تُظهر النتائج بوضوح شديد التأثير الذي يُحدثه المرض على صحة العين ومدى الشعور بالراحة والضيق كما يشكل عبئًا اقتصاديًا على المرضى. يسعدني أن يوحد المجلس العالمي للبصريات WCO وAlcon جهودهما في شراكة تهدف لزيادة وعي الأشخاص بحقيقة أن مرض جفاف العين ليس مجرد أمرًا يسبب الإزعاج وحسب، لأن له تأثير سلبي حقيقي يحتاج إلى التعامل معه. أشعر بسعادة غامرة كوني جزءًا من الفريق الذي يعمل على زيادة الوعي بهذه القضية."
وقد صرح الأستاذ جيمس ولفسون قائلاً: "هناك نسبة كبيرة من مرضانا يعانون من مرض جفاف العين مما يؤثر على جودة حياتهم. وبصفتنا من ممارسي رعاية العيون، فإننا نحتاج إلى توحيد معايير تشخصينا التفريقي ودراستنا القائمة على الأدلة عند التعامل مع هذا المرض المزمن. توفر الشراكة بين المجلس العالمي للبصريات WCO وAlcon إمكانية رائعة لنشر الوعي بشأن مرض جفاف العين وتحسين جودة رعاية العين التي تُقدم للمرضى في جميع أنحاء العالم."
سيتم إتاحة المزيد من المعلومات عن المبادرة التثقيفية للتعريف بمرض جفاف العين والتي يدعمها المجلس العالمي للبصريات WCO وشركة Alcon وتشمل هذه المعلومات توقيت أول جلسة تثقيفية خلال الأسابيع القادمة. سيتم نشر التحديثات على www.worldcouncilofoptometry.info وعلى الموقع المخصص للمبادرة على الإنترنت، والذي يتم تطويره حاليًا.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في الصناعة، ومنظمات البصريات، ويتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldcouncilofoptometry.info أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter، وInstagram.
نبذة عن Alcon
تساعد شركة Alcon الأشخاص على الرؤية بوضوح. بصفتنا الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال رعاية العيون والتي تملك إرثًا يمتد لأكثر من 75 عامًا، فإننا نوفر المجموعة الأشمل من المنتجات لتعزيز الإبصار وتحسين حياة الأشخاص. تمس منتجاتنا المستخدمة في الجراحات ورعاية الإبصار حياة أكثر من 260 مليون شخص في أكثر من 140 دولة في كل عام والذين يعانون من حالات مثل إعتام عدسة العين، والزرق، وأمراض الشبكية، وأخطاء انكسار العين. يعمل أكثر من 24000 شريك نتعاون معهم من أجل تحسين جودة الحياة عن طريق المنتجات المبتكرة والشراكات مع الأخصائيين في مجال العناية بالعيون والبرامج التي تعزز سبل الوصول إلى رعاية العيون ذات الجودة العالية. تعرّف على المزيد من خلال الموقع www.alcon.com.
جهات التواصل الإعلامي
دان سميث، McDougall Communications - المجلس العالمي للبصريات
dan@mcdougallpr.com أو +1-585-434-2154
كيفن نيكوليتي، مدير الاتصال المسؤول عن الامتيازات العالمية - شركة Alcon
kevin.nicoletti@alcon.com أو +1-817-551-8549
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
dan@mcdougallpr.com
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