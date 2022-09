CAMISETA POSTURAL MASCULINA - POSTURE SHIRT® PULLOVER CAMISETA POSTURAL MASCULINA - POSTURE SHIRT® PULLOVER CAMISETA POSTURAL MASCULINA - POSTURE SHIRT® PULLOVER

ALIGNMED BRASIL ANUNCIA THIAGO BRAZ COMO GAROTO PROPAGANDA

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, September 9, 2022 / EINPresswire.com / -- Com a rotina de treinos, e já conhecendo o perfil do atleta, Dr. Greg Markarianbuscou um Thiago Braz para se tornar garoto AlignMed Brasil, por apresentar altorendimento em seus treinos e competições.Medalhista de Ouro Olímpico, em Salto com Vara, pelo atletismo brasileiro nasOlimpíadas Rio 2016, e medalhista de Bronze nas Olimpíadas Tóquio 2020. Brazcomeçou sua carreira no atletismo aos 14 anos, e em 2009, participou pela primeiravez do Campeonato Internacional Sul-Americano Juvenil, onde foi medalha de bronze. No mesmo ano também foi campeão brasileiro juvenil, e desde então sua carreira conta vários pódios carregando o nome do Brasil e do atletismo brasileiro por todo o mundo.Atualmente, Thiago vem competindo mundialmente e se preparando nos treinos do dia a dia com um reforço a mais: o uso das camisetas posturais da AlignMed Brasil, que têm terapias vestíveis que retreinam os músculos e melhoram o tônus muscular, o desempenho, a postura, o equilíbrio e reduz a dor. As NeuroBands têm como alvo os grupos musculares específicos, em uma sequência cinética para influenciar o sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal) e seu papel essencial no movimento, prevenção e recuperação de lesões. Para conhecer as novas camisetas posturais da AlignMed Brasil acesse: www.alignmedbrasil.com.br História nas OlimpíadasNas Olimpíadas de 2016, Estádio Olímpico, Braz fez história no atletismo brasileiro, e no atletismo mundial, conquistando a marca de 5,98, e consequentemente a medalha de ouro. Já nas competições de 2020, vindo de uma trajetória com resultados baixos, Thiago conquistou a medalha de bronze. Já nas preparações para Paris 2024, Braz conquistou sua primeira medalha em Campeonatos Mundial. Com a marca de 5,95, o segundo lugar do pódio foibrasileiro. Atualmente, o atleta está classificado para a final da Diamond League, em Zurique.AlignMedA empresa recém chegada no país, já conta com vários anos nos Estados Unidos. A AlignMed Brasil conta com vários produtos de camisetas posturais. A tecnologia aplicada nos produtos é revolucionário, assinado por AlignMed e Evidence Based Apparel- de estilo de vida projetada, pesquisada e desenvolvida com um conceito de médicos e cientistas do esporte (Alignmed Medical Advisory Panel - AMAP). Os produtos, como calça para treinar , Colete postural ortopédico para coluna postura, Cinta para dor nas costas, Legging para treino Corretor postural, Camisa postural masculina Camisa postural feminina , geram uma resistência controlada fazendo com que os esforços se contraiam para aumentar a força, mantendo o paciente no melhor desempenho. A tecnologia é apoiada por pesquisas sem precedentes, experiência clínica em mais de 600 mil pessoas até o presente momento, que usaram o vestuário baseado em evidências como uma opção, ou adjuvante a terapias tradicionais, como medicamentos prescritos, fisioterapia e intervenção cirúrgica. Para conhecer mais sobre a empresa Animed Brasil acesse: www.alignmedbrasil.com.br Para contatos com a AlignMed Brasil envie e-mail para drgreg@animed.com.br - contato@animed.com.br - info@alignmedbrasil.com.br. Contatos também podem ser feitos pelo telefone 0800 414-7001 e WhatsApp + 55 (85) 9 9639-7750.

Campeão Olímpico do Salto com Vara Thiago Braz faz parte do time Alignmed Brasil