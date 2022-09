ANIMED BRASIL LANÇA PROJETO ALIGNMED®

CAMISETA POSTURAL FEMININA - POSTURE SHIRT® PULLOVER CAMISETA POSTURAL FEMININA - POSTURE SHIRT® PULLOVER (front) CAMISETA POSTURAL MASCULINA - POSTURE SHIRT® PULLOVER

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, September 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Animed Brasil está muito empolgada em apresentar o projeto AlignMed no país.Nosso corretor postural que está chegando dos EUA, trazido pelo renomeado cirurgião ortopédico Dr. Gregory Markarian que atua no mercado há mais de 21 anos. Essa inovadora tecnologia Americana de ponta possui painéis de tensão Neurobands que se adaptam perfeitamente ao corpo fazendo com que os músculos se contraiam e voltem à posição correta.As nossas faixas são inspiradas no tratamento da Kinesio Tape, muito utilizadas por fisioterapeutas e quiropatas. A Posture Shirt possui diversos benefícios, entre eles, aumenta a força da parte superior do corpo, melhora a postura, aumenta a ingestão de oxigênio, melhora a mecânica dos ombros, melhora o fluxo sanguíneo, melhora o núcleo do corpo (core), previne e acelera a cura de lesões e reduz o desgaste das articulações. Também trabalha reduzindo as dores, além de ser uma terapia vestível, sentindo os efeitos assim que vestir a Camiseta postural feminina e a Camiseta postural masculina.Nossos produtos, também conhecidos como calça para treinar, Colete postural ortopédico para coluna postura, Cinta para dor nas costas, Legging para treino Corretor postural, Camisa postural masculina e Camisa postural feminina, geram uma resistência controlada fazendo com que seus esforços contraiam para aumentar sua força, mantendo você no seu melhor desempenho.Para mais informações sobre a Animed Brasil acesse: www. animedbrasil .com.br e para conhecer as novas camisetas posturais da AlignMed Brasil acesse:www. alignmedbrasil .com.br.Para contatos com a Animed Brasil envie e-mail para denize@animed.com.br - contato@animed.com.br - info@alignmedbrasil.com.br. Contatos também podem ser feitos pelo telefone 0800 414-7001 e pelo WhatsApp (85) 9 9639-7750.

