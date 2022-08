Wat je moet weten over witwas risico's

Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah Meverly Adjhei Benjamin Consultancy

Het witwassen van geld is een groot misdrijf dat gepaard gaat met straffen.

DEN HAAG, ZUID HOLLAND, NEDERLAND, August 23, 2022 / EINPresswire.com / -- Organisaties en bedrijven die niet op de hoogte zijn van de anti witwasregelgeving, kunnen onbedoeld verstrikt raken in een strafrechtelijk onderzoek. Daarom moet elk bedrijf op de hoogte zijn van witwasregels en -activiteiten die financiële instellingen waarschuwen voor verdachte activiteiten en een bedrijf in de problemen kunnen brengen.Voorbeelden van grote witwaszakenEen snelle Google-zoekopdracht zal veel praktijkgevallen opleveren waarin een bedrijf in de problemen is gekomen met zware financiële gevolgen en gevangenisstraf omdat het niet strak genoeg controles heeft om het witwassen van geld binnen hun organisatie te voorkomen en op te sporen. Recente voorbeelden zijn onder meer:Deutsche Bank betaalde een boete van € 7 miljoen voor het niet opleggen van de vereiste beperkingen aan Syrische klanten.Credit Suisse kreeg een boete van € 2,1 miljoen omdat ze er niet in slaagden om witwas activiteiten door een drugskartel te voorkomen.Wat is witwassen?Het witwassen van geld is de praktijk van het nemen van geld dat is verdiend door illegale activiteiten en het geld door het financiële systeem te duwen op een manier om de oorspronkelijke snode bron te verbergen. Het geld wordt dan op zo'n manier opgenomen dat het lijkt alsof het geld op legitieme wijze is verdiend.Een voorbeeld zou zijn: Een klant haalt € 600K aan contante winst uit zijn drugshandel en gebruikt het om een huis te kopen. Later wordt het huis verkocht en krijgt de crimineel zijn € 600K terug. Behalve nu, als de crimineel wordt gevraagd waar hij de € 600K heeft gekregen, kan hij gewoon zeggen dat het afkomstig is van een legitieme huisverkoop, en de bonnen laten het bewijzen. Op deze manier is het vuile drugsgeld met succes witgewassen om eruit te zien als schoon onroerend goed.Het bedrijf dat het huis verkoopt, dat het drugsgeld van € 600.000 accepteerde zonder vragen te stellen, kan schuldig worden bevonden aan het witwassen van geld, zelfs als dat bedrijf niet van plan was de wet te overtreden.Een bedrijf kan schuldig worden bevonden aan het witwassen van geld door simpelweg niet te beschikken over beleid en controles om het bedrijf te identificeren en te voorkomen dat het wordt gebruikt als tussenpersoon in het snode plan van een crimineel.Wie loopt risico?Alle bedrijven moeten hun bedrijfsmodel evalueren om te bepalen hoe blootgesteld ze zijn aan het risico om onbedoeld betrokken te raken bij een witwas programma.Bedrijven met het grootste risico:Verwerkt grote hoeveelheden en/of dollar bedragen aan elektronische betalingen.Ontvangt grote hoeveelheden contant geldStuurt grote hoeveelheden geld terug naar klanten of verkoop een product dat gemakkelijk kan worden omgezet in contantenDoet zaken met buitenlandse klanten, vooral in risicolanden zoals Iran, Noord-Korea, Syrië, Turkije, Cyprus en nog veel meerBedrijven die werken in sectoren die anonimiteit bieden, zoals cryptocurrencyKnow Your Customer (KYC)De beste verdediging tegen witwassen die momenteel door grote instellingen wordt gebruikt, is Know Your Customer (KYC). Deze strategie moedigt organisaties aan om de ware identiteit van hun klanten te leren kennen en te begrijpen wat de bron van het geld van de klant is. Het is ook belangrijk om inzicht te krijgen in het koopgedrag van de klant en of deze afwijkt van jouw branchenormen. Als een klant plotseling van gedrag verandert, is het belangrijk om deze gevallen op te sporen en te onderzoeken. Het doel van KYC is om eenvoudig verdacht klantgedrag te identificeren.Hoewel het voor een bedrijf verleidelijk is om niet in het privéleven van hun klanten te gluren, moet jouw bedrijf erkennen dat het niet kennen van jouw klant kan leiden tot enorme negatieve gevolgen voor jouw bedrijf en dus voor jouw eigen levensonderhoud.Huur een expert inGezien de complexiteit van bedrijfsfinanciering en de sluwheid van criminelen, kan geen enkele internetbron uitgebreid advies geven. Om het witwasrisico en de operationele zwakke punten van jouw bedrijf te begrijpen, is diepgaand overleg vereist.Als jouw bedrijf niet groot genoeg is om een fulltime functie als Compliance Officer te rechtvaardigen, kan jij het beste een Compliance-consultant inhuren, zoals Meverly Adjhei Benjamin Consultancy Firm. Het bedrijf heeft geavanceerde expertise, een educatieve achtergrond en ervaring in het verminderen van risico's op het witwassen van geld in de echte wereld. Neem vandaag nog contact op met Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah voor een gratis eerste consultatie en kom meer te weten over de mogelijkheden om witwaspreventie te voorkomen die uw bedrijf kan aanvragen voor bescherming en beperking van het witwasrisico.