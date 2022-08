Alpha Analyze introduceert een innovatieve benadering van portefeuillebeheer

Alpha Analyze Ali Sina Mohaghegh mede oprichter Alpha Analyze

Alpha Analyse heeft een nieuwe website gelanceerd met een educatief platform dat financiële geletterdheid aanpakt.

We merkten een gat in de wereld van portefeuillebeheer” — Ali Sina Mohaghegh

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, NEDERLAND, August 23, 2022 / EINPresswire.com / -- In tegenstelling tot andere financiële instrumenten die momenteel beschikbaar zijn voor de massa, wordt het nieuwe platform geleverd met een ondersteunende gemeenschap van over de hele wereld die financiële educatie vermakelijk en uiterst effectief maakt.Officieel gelanceerd in 2018 als een financieel educatief platform met zijn eigen gepatenteerde portfoliobeheer recept dat in de loop der jaren is ontwikkeld, is Alpha Analyse snel opgeschaald om rechtstreeks te concurreren met gevestigde financiële platforms zoals Etoro en Plus500. Door zijn team en internationale gemeenschap te verdubbelen, kan Alpha Analyse al het zware werk aan als het gaat om portefeuillebeheer en passieve vermogensopbouw."We merkten een gat in de wereld van portefeuillebeheer", zegt Mohaghegh, medeoprichter van Alpha Analyse.Met de stijgende populariteit van cryptocurrencies, is de vraag naar de service van Mohaghegh organisch gegroeid tot een ongekende proportie dankzij alle successen van klanten. Tijdens het traject wordt onderwijs, coaching en begeleiding geboden.Over Alpha AnalyseGa naar https://www.alphaanalyze.com voor meer informatie over Alpha Analyse en de alomvattende benadering van portefeuillebeheer.