KOCHASOFT ACQUIERT CIVATREE ET ÉTABLIT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC ESI TECHNOLOGIES

TORONTO, ONTARIO, CANADA, August 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- Civatree Technologies, leader dans la transformation de SAP S/4HANA, a été acquis par KochaSoft, la première organisation mondiale de services en nuage de données pour les solutions technologiques d'entreprise SAP. En échange, ESI obtient une participation au capital de KochaSoft. Cette transaction stratégique permet de réunir trois partenaires stratégiques afin de proposer aux clients SAP une solution de cycle de vie complet.

"La raison de cette décision est d'accroître le soutien à SAP et à SAP S/4HANA, ce qui signifie une gestion complète du cycle de vie, de la conception, de la migration au soutien complet de la gestion des applications", déclare Richard Lichtenstein, président de Civatree. "Rejoindre KochaSoft donne à Civatree la possibilité de piloter tout cela avec nos partenaires VMware, Dell, Cisco."

Le changement apporte des avantages aux clients de KochaSoft, car leur nouveau partenariat stratégique avec ESI Technologies et leur division de sécurité, Virtual Guardian, sont des fournisseurs de premier plan de solutions de sécurité. "Le fait que KochaSoft se concentre sur la sécurité globale de SAP, en plus de la pratique de la cybersécurité de Virtual Guardian, offre une solution clé en main complète à nos clients SAP", déclare Haran Vinayagalingam, consultant principal de KochaSoft.

ESI Technologies, une entreprise de transformation numérique de bout en bout, permet l'agilité et l'innovation des entreprises en conseillant, concevant, intégrant, gérant et protégeant les données critiques. Civatree et la pratique SAP de KochaSoft continueront à remplir la sécurité des données critiques qui est au cœur de la vision de l'entreprise d'ESI. " Nous sommes ravis de nous associer à KochaSoft pour construire la solution Civatree et offrir un meilleur soutien aux clients SAP grâce à leur support de gestion des applications ", déclare Greg Rokos, président et PDG d'ESI. "Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec l'équipe de Civatree et d'étendre nos offres de sécurité SAP avec les services de gestion de la sécurité pour SAP de KochaSoft."



À propos de Civatree Technologies

Civatree Technologies, une société de KochaSoft, est le principal partenaire de services SAP sur VMware et l'organisation de services SAP préférée de Dell Technologies. Civatree propose des solutions pour répondre aux besoins des clients, où qu'ils soient dans leur parcours SAP ou SAP HANA, en fournissant des services et des produits qui modernisent les déploiements SAP, des migrations à l'activation du cloud, en passant par l'automatisation et la reprise après sinistre. Qu'il s'agisse de concevoir et de bâtir ou de réaliser un bilan de santé pour aider à améliorer et à transformer un environnement existant, Civatree est le conseiller de confiance tout au long du parcours. Grâce à l'expérience collective de Civatree, ils fournissent des solutions innovantes qui réduisent considérablement les coûts et permettent aux clients de capitaliser sur la résolution des défis d'efficacité SAP d'aujourd'hui. www.civatree.com

À propos de KochaSoft

KochaSoft est une organisation mondiale de solutions technologiques d'entreprise SAP qui se concentre sur la sécurité et le soutien à la gestion des applications pour les clients SAP. Pour ce faire, elle fournit un cadre éprouvé et reproductible qui permet au client de contrôler son environnement informatique en mettant l'accent sur la surveillance proactive et la maintenance préventive.

KochaSoft est un fier partenaire d'organisations telles que Microsoft, SAP et Google, et travaille avec elles pour aider les clients dans leurs parcours de transformation de la technologie d'entreprise SAP. Grâce à ses années d'expérience dans le soutien aux entreprises clientes, KochaSoft propose des solutions innovantes, dotées d'une automatisation intégrée pour aider les clients à réduire considérablement leurs coûts et à prendre le contrôle de leur paysage informatique. www.kochasoft.com

À propos d'ESI Technologies

Depuis 1994, ESI s'est toujours concentrée sur la gestion et la protection des données. En septembre 2021, ESI a consolidé son portefeuille de services et de solutions de cybersécurité sous la marque Virtual Guardian, illustrant ainsi l'engagement d'ESI à fournir une protection numérique claire et efficace à 360 degrés. ESI Technologies facilite l'agilité et l'innovation des entreprises en leur fournissant des solutions pour intégrer, connecter, gérer et protéger leurs données afin d'obtenir un avantage concurrentiel tangible sur un marché en constante évolution. En combinant son expertise technologique en matière de modernisation des TI et de résilience numérique avec sa compréhension approfondie des défis commerciaux, ESI soutient la transformation numérique des organisations nord-américaines. Basée à Montréal, ESI possède des bureaux au Canada et aux États-Unis. www.esitechnologies.com