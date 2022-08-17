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RE: TRAFFIC ALERT FOR 89 NB MM 93.4

BOTH LANES ON 89 NB AND SB ARE BACK OPEN AT THIS TIME. PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

From: Bulger, Michelle
Sent: Wednesday, August 17, 2022 7:35 AM
To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov>; DPS - VSP Media <DPS.VSPMedia@list.vermont.gov>; AOT - TMC <AOT.TMC@vermont.gov>
Subject: TRAFFIC ALERT FOR 89 NB MM 93.4

 

State of Vermont

Department of Public Safety

Vermont State Police

WILLISTON

 

Press Release – Highway / Traffic Notification

 

I 89 NB MM 93.4 IS DOWN TO ONE LANE DUE TO A MOTOR VEHICLE CRASH.

 

THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE.  SPECIFIC DETAILS ARE NOT AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED WHEN AVAILABLE.  

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS OR SEEK ALTERNATE ROUTES.  PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

 

MICHELLE BULGER

EMERGENCY COMMUNICATIONS DISPATCHER II

VERMONT STATE POLICE

2777 ST. GEORGE RD WILLISTON, VT 05495

PHONE: 802.878.7111/ FAX: 802.878.3173

 

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