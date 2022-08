Braskem - A Geração de Caixa da Companhia no 2T22 foi de R$ 2,4 bilhões e o retorno do fluxo de caixa foi de 31%

O EBITDA Recorrente foi de US$ 802 milhões no trimestre

Braskem S.A. (NYSE:BAK)

SãO PAULO, BRASIL, August 11, 2022 / EINPresswire.com / -- A BRASKEM S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) divulga hoje os resultados do 2T22.PRINCIPAIS DESTAQUES DO 2T22CONSOLIDADO:- No 2T22, o EBITDA Recorrente da Companhia foi de US$ 802 milhões, 13% inferior ao 1T22 explicado, principalmente, (i) pelo menor volume de vendas de principais químicos no segmento Brasil, PP na Europa, e PE no segmento México; e (ii) pelos menores spreads internacionais de PVC no Brasil e PP na Europa, porém ainda acima da média histórica dos últimos 10 anos¹. Em relação ao 2T21, o EBITDA Recorrente da Companhia em dólar foi 55% inferior, em função (i) da normalização dos spreads internacionais de PE, PP e PVC no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa, e PE no México; e (ii) do menor volume de vendas de principais químicos no segmento Brasil e de PP na Europa. Em reais, o EBITDA Recorrente foi de R$ 3,9 bilhões, 19% e 58% inferior ao 1T22 e ao 2T21 em função da apreciação do real frente ao dólar de 6,0% e 7,1%, respectivamente.- No trimestre, a Companhia registrou prejuízo líquido² de R$ 1,4 bilhão. Adicionalmente, no acumulado do ano, a Companhia registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de R$ 2,5 bilhões, representando R$ 3,11 por ação ordinária e ação preferencial classe “A”³.- A geração recorrente de caixa da Companhia foi de R$ 3,1 bilhões, e o retorno (4) de fluxo de caixa foi de 41% no 2T22. Adicionando os pagamentos referentes ao evento geológico de Alagoas realizados no 2T22, a Companhia apresentou no uma geração de caixa de R$ 2,4 bilhões, e o retorno(4) de fluxo de caixa foi de 31%.- A alavancagem corporativa, medida pela relação dívida líquida ajustada/EBITDA Recorrente(5) em dólares encerrou o trimestre em 1,2x.- A posição de caixa ficou em US$ 1,9 bilhão, patamar que garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 66 meses, não considerando a linha de crédito rotativo internacional (stand by) disponível no valor de US$ 1,0 bilhão, com vencimento em 2026.- Em junho, a Braskem Idesa firmou acordos com a Advario B.V, empresa líder global no setor de armazenamento com sede na Holanda, para alienação de participação de 50% do capital social da Terminal Química Puerto México (“TQPM”), subsidiária da BI responsável pelo desenvolvimento e operação do projeto do terminal de importação de etano no México. O terminal de importação de etano da TQPM terá capacidade de 80 mil barris diários de etano, fornecendo condições para que a BI importe toda sua necessidade de matéria-prima.- Em junho, a Braskem concluiu a 16ª emissão de debêntures, no volume total de R$ 1 bilhão. Essa operação marcou o retorno da Braskem no mercado local de debêntures e apresentou uma demanda de 1,8 vezes o volume de book.¹ Considera o período de 2011 a 2020.² Considera o lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Companhia.³ Para a ação preferencial classe “B”, o valor é de R$ 0,60.(4) Considera a geração recorrente de caixa em dólar dos últimos 12 meses sobre o valor de mercado da Companhia no trimestre.(5) Não inclui o endividamento da Braskem Idesa e considera o EBITDA Recorrente dos últimos 12 meses.Veja o release de resultados no site de RI: www.braskem-ri.com.br A Braskem realizará teleconferência sobre seus Resultados QUINTA-FEIRA, 11 de agosto, às 14h00.Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores através do tel +55 11 3576-9531 ou braskem-ri@braskem.com.br.