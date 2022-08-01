世界验光协会与爱尔康（Alcon）合作展开干眼症教育
这项全球性倡议旨在提升验光师对干眼症患病率、诊断与管理的了解ST. LOUIS, MO, USA, August 1, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界验光协会与爱尔康（Alcon）合作，在全球推出一项干眼症循证教育计划，旨在提升验光师对干眼症病因和患病率、诊断以及实用疗法的了解。干眼症是一种会造成眼睛疼痛的慢性疾病，影响着全球14亿人的视觉功能。据报道，干眼症发病率的增加与长时间使用科技产品、环境诱因和人口老龄化等显著因素有关。
世界验光协会主席Peter Hendicott MAppSc博士说：“我们很高兴能与爱尔康合作，对全球验光师展开教育，让他们了解治疗干眼症的实用疗法。这种疾病如果没有得到妥善的诊断和治疗，可能会导致眼表疾病。七月是干眼症宣传月，这正好是推出这项为期一年的教育计划的最佳时机。通过围绕干眼症展开对话，眼科护理社区可以共同改善这种严重影响人们视力和生活的疾病所导致的后果。”
世界验光协会与爱尔康的干眼症倡议计划将介绍多位世界知名意见领袖在这方面的见解， 同时简化涉及干眼症不同方面的最新研究成果。每一项都将包括有关联且易于实施的教育 材料。
“干眼症对生活质量的影响堪比其他致残疾病，即使轻度至中度干眼症也会降低生活质量。” 爱尔康专业事务全球主管Carla Mack（OD、MBA、FAAO、FBCLA）说道。“我们与世界验光协会联手，将该领域的领先专家和最新科学成果带到第一线。我们很高兴能够帮助更多的验光师获得最新的数据和接受世界级导师的指导，从而让更多干眼症患者能够获得妥善的治疗，并减轻他们的痛苦。”
包括导师姓名在内的更多信息将在未来几周内公布。 最新消息将发布在www.worldcouncilofoptometry.info以及该计划的专用网站（开发中）上。
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1 MarketScope (2020) 2020 Dry Eye Products Market Report. A Global Analysis for 2019 to 2025. October 2020.
2 Stapleton F, Alves M, Bunya VY, Jalbert I, Lekhanont K et al. (2017) TFOS DEWS II Epidemiology Report. Ocul Surf 15 (3): 334-365.
3 Schiffman RM, Walt JG, Jacobsen G, Doyle JJ, Lebovics G et al. (2003) Utility assessment among patients with dry eye disease. Ophthalmology 110 (7): 1412-1419
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问www.worldcouncilofoptometry.info，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter和Instagram上关注我们。
关于爱尔康（Alcon）
爱尔康帮助人们看见更明亮的世界。作为拥有超过75年历史的全球眼科护理领导者，我们提供范围广泛的产品类别，以改善人们的视力和生活。我们的眼科手术与视力保健产品每年帮助140多个国家的超过2.6亿人口改善生活质量，这些人患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正等疾病。我们的24,000多名员工通过创新产品、与眼科护理专业人士合作以及推广优质眼科护理计划来帮助患者提升生活质量。访问www.alcon.com了解更多详情。
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