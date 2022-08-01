世界眼科視光學理事會與 Alcon 攜手推出乾眼症教育倡議
旨在加深視光師對乾眼症普及率、診斷與管理之理解的全球性計劃ST. LOUIS, MO, USA, August 1, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與 Alcon 攜手合作，推出一項全球性乾眼症循證教育倡議，旨在加深視光師對乾眼症成因、普及率、診斷與管理的理解。乾眼症是一種痛苦的慢性病症，全球有 14 億人的視覺功能受其影響。多項報告指出，乾眼症病發率的上升與科技應用普及、環境觸發因素及人口老化等顯著因素息息相關。
WCO 主席應用科學碩士和博士 Peter Hendicott 表示：「我們很高興與 Alcon 合作，為全球視光師的教育工作貢獻一份心力，讓他們對更有效地解決乾眼症的實際措施有更深入的了解，此病症若未有恰當診斷和治療，可導致眼表疾病。七月正值乾眼症關注月，是推出此項一年期計劃的理想時機。透過發起有關乾眼症的討論，眼科護理社群可共同參與，針對此種嚴重影響人們視力和生活的疾病，減輕其帶來的影響。」
WCO 與 Alcon 的乾眼症倡議將匯集多位全球知名意見領袖的見解，並帶來涵蓋乾眼症之不同方面的最新研究簡要。每項資訊均將包含具相關性、易於實踐的教材。
「乾眼症對生活品質的影響與其他殘障狀況相若，即使是輕度至中度的乾眼症，也可能令生活品質下降，」Alcon 全球專業事務總監 Carla Mack（OD、MBA、FAAO、FBCLA）說道：「我們已與世界眼科視光學理事會攜手合作，將領先此方面的專家和最新科學帶到最前線。我們很高興能協助更多視光師取得最新資料，加上世界級專家陣容，讓更多的乾眼症患者得到治療和緩解。」
更多資訊（包括專家姓名）將於未來數週內公佈。 最新資訊將在 www.worldcouncilofoptometry.info 及此倡議的專屬網站（正在製作中）上發佈。
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1 MarketScope（2020 年）2020 Dry Eye Products Market Report（2020 年乾眼症相關產品巿場報告）。2019 年至 2025 年的全球性分析。2020 年 10 月。
2 Stapleton F、Alves M, Bunya VY、Jalbert I、Lekhanont K 等人。（2017 年）TFOS DEWS II Epidemiology Report（TFOS DEWS II 流行病學報告）。Ocul Surf（《眼表期刊》）第 15 卷第 3 期：第 334 至 365 頁。
3 Schiffman RM、Walt JG、Jacobsen G、Doyle JJ、Lebovics G 等人。（2003 年） Utility assessment among patients with dry eye disease（乾眼症患者的效用評估）。Ophthalmology（《眼科期刊》）第 110 卷第 7 期：第 1412 至 1419 頁
關於世界眼科視光學理事會
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是一個專為個人視光師、業界專才和視光師組織而設的國際非牟利會員制組織，其願景是充分發揮視光學作用，建立一個人人都能享用優質眼睛健康及視力護理的世界。其使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳，促進全球視光學發展，以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動。如要進一步了解，請瀏覽 www.worldcouncilofoptometry.info 或關注我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram。
關於 Alcon
Alcon 幫助人們看清精彩世界。作為擁有超過 75 年眼科護理經驗的全球領袖，我們提供最廣泛的產品組合，旨在提升人們視力，協助他們改善生活。我們的外科及視力護理產品每年銷往超過 140 個國家，觸及超過 2.6 億人的生活，當中包括白內障、青光眼、視網膜疾病和屈光不正等眼疾的患者。我們擁有超過 24,000 名員工，致力於開發創新產品、與眼科護理專家合作，並全面推廣優質眼科護理計劃，務求提高患者的生活品質。歡迎造訪 www.alcon.com 進一步了解。
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