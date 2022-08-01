Всемирный совет оптометрии и компания Alcon сотрудничают в й инициативы, посвященной синдрому сухого глаза
Цель этой всемирной программы — расширить знания оптометристов о распространенности, диагностике и лечении синдрома сухого глазаST. LOUIS, MO, USA, August 1, 2022 /EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) и компания Alcon объединились для создания всемирной научно обоснованной образовательной инициативы, посвященной проблемам синдрома сухого глаза, которая должна повысить уровень знаний оптометристов об этиологии, распространенности, диагностике и методах лечения синдрома сухого глаза. Синдром сухого глаза — это хроническое состояние, причиняющее боль и оказывающее негативное влияние на зрение 1,4 миллиарда человек во всем мире, при этом сообщения о повышении частоты связаны с такими важными факторами, как растущее использование техники, ухудшение состояния окружающей среды и стареющее население.
Президент ВСО Питер Хендикотт (Peter Hendicott), магистр прикладных наук, доктор философии, сказал: «Мы с удовольствием сотрудничаем с компанией Alcon в вопросе обучения оптометристов всего мира практическим методам более эффективного решения проблемы сухости глаз, так как без надлежащей диагностики и лечения это состояние может приводить к заболеваниям поверхностных тканей глаза. Июль объявлен месяцем осведомленности о синдроме сухого глаза, и это идеальный отправной пункт для программы, которая продлится целый год. Запустив дискуссию о синдроме сухого глаза, сообщество офтальмологов может общими усилиями улучшить результаты лечения состояния, которое способно серьезно влиять на зрение и качество жизни людей».
Посвященная синдрому сухого глаза инициатива Всемирного совета оптометрии и компании Alcon будет представлять информацию, полученную от нескольких всемирно известных лидеров общественного мнения, и результаты последних исследований в упрощенном виде, которые охватывают многие аспекты синдрома сухого глаза. Все они будут содержать простые в применении учебные материалы по этому вопросу.
«Влияние синдрома сухого глаза на качество жизни сравнимо с другими тяжелыми заболеваниями, и ухудшать качество жизни может даже легкая или умеренная сухость глаз, — сообщила Карла Мак (Carla Mack), оптометрист, магистр делового администрирования, член Американской академии оптометрии, член Британской ассоциации по контактным линзам, руководитель по глобальным профессиональным вопросам компании Alcon. — Мы объединили усилия со Всемирным советом оптометрии, чтобы вынести последние достижения науки в этой области на рассмотрение ведущих специалистов. Мы с удовольствием поможем еще большему количеству оптометристов получить доступ к новейшим данным и знаниям профессорско-преподавательского состава мирового уровня, чтобы больше пациентов, которые страдают синдромом сухого глаза, получили лечение и облегчение симптомов».
В ближайшие недели появится более подробная информация, в том числе имена профессоров и преподавателей. Обновления будут опубликованы на веб-сайте www.worldcouncilofoptometry.info и на специальном веб-сайте, посвященном этой инициативе, который в настоящее время находится в разработке.
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О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать доступными высококачественные офтальмологические услуги для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более детальной информации перейдите на веб-сайт www.worldcouncilofoptometry.info или следите за нами на страницах LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.
О компании Alcon
Alcon помогает людям отлично видеть. Будучи всемирным лидером в области офтальмологии в течение уже более чем 75 лет, наша компания предлагает широчайший ассортимент продукции для улучшения зрения и качества жизни людей. Наша продукция для хирургических и офтальмологических услуг ежегодно оказывает влияние на жизни более 260 миллионов человек с такими заболеваниями, как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и аномалии рефракции, более чем в 140 странах мира. Более 24 000 наших сотрудников способствуют улучшению качества жизни благодаря инновационной продукции, партнерству с офтальмологами и программам, которые предоставляют улучшенный доступ к качественным офтальмологическим услугам. Более подробная информация на www.alcon.com.
Контакты для СМИ
Дэн Смит (Dan Smith), McDougall Communications для Всемирного совета оптометрии
dan@mcdougallpr.com или +1 (585) 434-2154
Кевин Николетти (Kevin Nicoletti), директор по контактам всемирной сети филиалов и отделений компании Alcon
kevin.nicoletti@alcon.com или +1 (817) 551-8549
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
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