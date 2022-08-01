المجلس العالمي للبصريات يعقد شراكة مع Alcon للتعاون في مبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين
برنامج عالمي مخصص لرفع مستوى فهم الأخصائيين في مجال البصريات بمدى انتشار مرض جفاف العين وتشخصيه والتعامل معهST. LOUIS, MO, USA, August 1, 2022 /EINPresswire.com/ -- سانت لويس (WCO) شراكة مع Alcon لتشكيل مبادرة عالمية بشأن التثقيف بشأن مرض جفاف العين بناء على أدلة مثبتة وهي المبادرة المصممة خصيصًا لرفع مستوى فهم الأخصائيين في مجال البصريات بأسباب مرض جفاف العين ومدى انتشاره وتشخصيه والتعامل معه بصورة عملية. مرض جفاف العين هو حالة مزمنة ومؤلمة تؤثر على وظائف الإبصار لدى 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، كما ظهرت تقارير تشير إلى زيادة حدوث المرض تتوافق مع العوامل الملحوظة مثل زيادة استخدام التكنولوجيا والمحفزات البيئية وزيادة أعمار السكان.
وقد صرح رئيس المجلس العالمي للبصريات "بيتر هنديكوت" الحاصل على ماجستير العلوم التطبيقية ودرجة الدكتوراه قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع Alcon في دعم تثقيف الأخصائيين في مجال البصريات على مستوى العالم حول التدابير العملية لمعالجة جفاف العين بشكل أفضل، وهي حالة يمكن أن تؤدي في حال غياب التشخيص والعلاج المناسبين إلى مرض سطح العين. شهر يوليو هو شهر التوعية بجفاف العين، وهو الوقت المثالي لإطلاق هذا البرنامج الذي يستمر على مدار العام. من خلال زيادة المناقشات التي تدور حول جفاف العين، يستطيع مجتمع رعاية العيون تحسين النتائج الجماعية من حالة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرة الأشخاص على الإبصار وحياتهم.
ستوفر مبادرة مرض جفاف العين التي يقوم بها المجلس العالمي للبصريات بالشراكة مع Alcon الرؤى المتعمقة المجمعة لعدد كبير من قادة الرأي من المشاهير على مستوى العالم، والتبسيط لأحدث الأبحاث التي تتناول الأوجه المختلفة لمرض جفاف العين. سيحتوي كل منها على مواد تثقيفية ذات مغزى كما أنها سهلة التطبيق.
وقد صرحت كارلا ماك، الحاصلة على OD وMBA وFAAO وFBCLA، والرئيس العالمي للشؤون المهنية في Alcon قائلة: "يمكن مقارنة تأثير جفاف العين على جودة الحياة بحالات الإعاقة الأخرى، وحتى جفاف العين بدرجة خفيفة إلى معتدلة يمكن أن يقلل من جودة الحياة" . "لقد وحدنا جهودنا مع المجلس العالمي للبصريات من أجل جمع الخبراء البارزين في هذا المجال وكي تحتل أحدث النتائج التي توصل إليها العلم في هذا الشأن موقع الصدارة. نحن نشعر بالحماس تجاه مساعدة المزيد من الأخصائيين في مجال البصريات على الوصول لأحدث البيانات وأعضاء الهيئات التعليمية على مستوى العالم حتى يتمكن المزيد من المرضى الذين يعانون من مرض جفاف العين من العثور على العلاج والشعور بالراحة."
سيتاح المزيد من المعلومات بما فيها أسماء الهيئات التعليمية خلال الأسابيع التالية. سيتم نشر التحديثات على www.worldcouncilofoptometry.info وعلى الموقع المخصص للمبادرة على الإنترنت، والذي يتم تطويره حاليًا.
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معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في الصناعة، ومنظمات البصريات، ويتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldcouncilofoptometry.info أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter، وInstagram.
نبذة عن Alcon
تساعد شركة Alcon الأشخاص على الرؤية بوضوح. بصفتنا الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال رعاية العيون والتي تملك إرثًا يمتد لأكثر من 75 عامًا، فإننا نوفر المجموعة الأشمل من المنتجات لتعزيز الإبصار وتحسين حياة الأشخاص. تمس منتجاتنا المستخدمة في الجراحات ورعاية الإبصار حياة أكثر من 260 مليون شخص في أكثر من 140 دولة في كل عام والذين يعانون من حالات مثل إعتام عدسة العين، والزرق، وأمراض الشبكية، وأخطاء انكسار العين. يعمل أكثر من 24000 شريك نتعاون معهم من أجل تحسين جودة الحياة عن طريق المنتجات المبتكرة والشراكات مع الأخصائيين في مجال العناية بالعيون والبرامج التي تعزز سبل الوصول إلى رعاية العيون ذات الجودة العالية. تعرّف على المزيد من خلال الموقع www.alcon.com.
Dan Smith
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