2022年7月董事照会

尊敬的居民、邻居和朋友们

在我们提高对精神健康及其对边缘化社区影响认识的同时，共同努力以消除围绕精神健康和精神健康治疗的污名至关重要。精神健康疾病是美国最常见的健康状况之一。2020 年，美国预计有 5290 万成年人 （或每 5 个成年人中就有一个）患有精神疾病。 同样地，每 5 个儿童中就有 1 个目前或在其生命中的某个阶段就会经历使人衰弱的精神疾病。在儿童中，一些 诊断率最高的 疾病包括注意缺陷多动障碍 (ADHD)、焦虑、抑郁或其他行为问题。导致美国精神疾病率的原因并非 单一原因，有诸多因素可能在起作用，包括但不限于早期的不良生活经历（如创伤或虐待）、与其他持续医疗状况有关的经历、遗传、化学失衡或药物滥用。毫无疑问，2020 年代的头几年极大地促发了精神健康问题，特别是在全球大流行病、环境灾难、社会动荡、军事冲突、通货膨胀和粮食短缺的情况下。事实上，世界卫生组织报告称，至 2022 年 3 月，COVID-19/冠状病毒大流行并引发了全世界 25% 新增 抑郁症和焦虑症。

统计数据显示，2022 年，只有 不到一半 的美国成年精神疾病患者接受了治疗。在成年人中，男性（37.4%）；非西班牙裔亚裔（20.8%）；非西班牙裔黑人或非裔美籍人（37.1%）；以及西班牙裔或拉丁裔（35.1%）的年治疗率最低。

无论您在精神健康方面遇到什么问题，我们都希望您知晓，您并不孤单，并且根据《哥伦比亚特区人权法》(D.C.Human Rights Act) 和《美国残疾人法》(Americans with Disabilities Act)，您受到保护，不受歧视。 根据《哥伦比亚特区人权法》，在就业、住房、教育机构、公共住宿和政府服务方面施行保护免受精神健康残疾歧视。 如果您或您认识的人遭受了残疾歧视，可在此处免费向人权办公室 (OHR) 提出投诉。 同样地，由于精神健康状况可能有潜在的遗传根源，因此必须认识到，哥伦比亚特区也禁止遗传信息歧视。 这也是我们现于本月通讯中强调遗传信息保护性状的原因。

我们已通过哥伦比亚特区行为健康部 (Department of Behavioral Health) 和国家首都地区联合之路 (United Way of the National Capital Area) 提供了上述精神健康和药物滥用资源，我们还想强调一下您自己社区内的其他形式的资源。

当我们想到户外、公园和这些空间的娱乐活动时，我们很少考虑到它们能够改善我们的精神和身体健康。《心理学前沿》杂志 2019 年一项研究发现，只要置身室外 20-30 分钟，就已被证实可以降低压力和皮质醇水平。阳光直射和新鲜空气 可提高血清素、释放内啡肽、增加维生素 D，并在一些研究中显示对心血管疾病、炎症和糖尿病有保护作用。在户外锻炼也被证实在抗击抑郁症和焦虑症方面很有效。

自 1985 年以来，美国国家娱乐和公园协会 (NRPA) 便于 7 月庆祝公园和娱乐月，以通过公园和娱乐的力量，促进建立强壮、健康和有弹性的社区。今年的主题为 “我们为公园和娱乐事业而奋起”。 该主题也认识到公园和娱乐专业人员的贡献，他们支持其社区，为公平、气候准备、整体健康和福祉服务。在哥伦比亚特区，我们的公园和娱乐部有诸多户外活动供您享受，包括 7 月 12 日的“在公园玩耍”、7 月 13 日的家庭娱乐之夜、7 月 20 日的老年人绘画聚会，以及更多精彩内容。 您可 在此 了解更多关于这些活动的信息。

用罗杰斯先生的话说，让我们谨记“我们所有人，在某些时候，都需要帮助。无论是给予还是接受帮助，我们每个人都可以带给这个世界宝贵之物。这便是联系我们成为邻里的事物之一——以我们自己的方式，我们每个人都是给予者和接受者。”

祝好，