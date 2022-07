Cở sở bảng giá đặt may đồng phục theo yêu cầu in logo chất lượng

Bảng giá đồng phục theo yêu cầu

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, July 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Bạn đang có nhu cầu may đồng phục? Và bạn đang tìm một địa chỉ cung cấp đồng phục uy tín – chất lượng? Vậy thì hãy cùng tìm hiểu về những địa chỉ may đồng phục theo yêu cầu đảm bảo , uy tín và chất lượng nhất ngay sau đây.Xưởng Dony chuyên may áo thun đồng phục theo yêu cầu chất lượngĐiểm mạnh của Xưởng may Dony:+ Giá gốc ngay từ xưởng tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, chỉ số hóa chất gây dị ứng, sự co dãn, khô thoáng, vô trùng, bong tróc, tĩnh điện, cách nhiệt.+ Có khả năng pha trộn nhiều loại vải với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian – Chỉ thanh toán khi sau khi sản phẩm đạt yêu cầu.+ Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm.+ Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu.+ Làm trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm đến giao hàng tận nơi.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.Điểm hạn chế:+ Chỉ nhận những đơn hàng trên 30 cái.+ Web trình bày ít thông tin, cần liên hệ mới được xem nhiều mẫu hơn.Chất lượng của Dony được chứng minh bằng những đối tác lớn của họ như tập đoàn Honda Việt Nam, Toyota, hệ thống điện máy Chợ Lớn trên toàn quốc…Công khai minh bạch: Các thông số kỹ thuật may, chất liệu vải.. được hợp đồng rõ ràng. Thời gian may nhanh và Hoàn tiền 100% đối với lỗi kỹ thuật hoặc chậm tiến độ. Tiết kiệm chi phí lên đến 20%. Dony là một xưởng may trực tiếp, không qua trung gian nên khi đặt tại đây bạn sẽ được giá tốt nhất. Một điểm trừ đối với Dony là chỉ nhận đơn hàng với số lượng trên 30 chiếc.Thông tin liên hệXưởng mẫu - Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCMHotline: 0901893234 (Ms Ánh) | 0906718123 (Ms Mỹ Linh)Email: info@dony.vnĐồng phục ModaVietDoanh nghiệp bạn muốn tìm đơn vị sản xuất đồng phục uy tín, chất lượng?Doanh nghiệp bạn muốn trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt Khách hàng và đối tác?Doanh nghiệp bạn muốn quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn?Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực may đồng phục, Đồng phục ModaViet đang là một trong những thương hiệu uy tín, nhận được nhiều sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối từ phía khách hàng. Luôn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thiết kế đẹp, sang trọng và giá thành hợp lí.Dịch vụ thiết kế đồng phục Dũng NguyễnĐược thành lập vào năm 2009, dựa trên cơ sở nền tảng và kinh nghiệm lâu năm của nhà may Dũng Fashion, đến hiện tại Công ty TNHH Dũng Nguyễn đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu có kinh nghiệm về sản xuất đồng phục đa ngành, trong đó đồng phục nhân viên văn phòng thế mạnh nổi trội nhất.Công ty In, May Việt NhậtCông ty In, May Việt Nhật hiện được biết đến là đơn vị đặt may đồng phục uy tín, chất lượng cao tại Hà Nội và TP. HCM. Công ty có xưởng may-in đồng phục sản xuất quy mô lớn với quy trình sản xuất khép kín được trợ giúp bằng các thiết bị máy móc hiện đại nhất. Nơi đây cung cấp đa dạng về mẫu mã sản phẩm, chất liệu vải tới màu sắc, thiết kế cùng đội ngũ nhân viên tay nghề cao, luôn sẵn sàng làm hài lòng bất cứ yêu cầu nào của khách hàng.Trung tâm May NguyễnTrung tâm May Nguyễn ngay từ khi ra đời đã nhận được sự yêu mến và quan tâm của đông đảo khách hàng và các đối tác lớn nhỏ trên cả nước. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo cắt may, may đo complet - veston và may đo đồng phục công sở, Trung tâm May Nguyễn đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thương trường thời trang Veston nói riêng và cũng như thời trang công sở nói chung.Vest NguyễnVest Nguyễn là một trong những địa chỉ của làng nghề may vest tại Phú Xuyên ở khu vực ngoại thành Hà Nội và hiện đã có cơ sở tại trung tâm thành phố là Số 35 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong nhiều năm qua Vest Nguyễn được biết đến là một công ty may đồng phục uy tín, chuyên nghiệp và hiện là sự lựa chọn số 1 của rất nhiều các công ty, tập đoàn lớn như FLC,SUNSHINE, Tập đoàn HÀ ĐÔ, Tập Đoàn TOJI, Tập đoàn CenLand, Honda Việt Nam,Viện Kiểm Định Vacxin Trung Ương, Ngân hàng Liên Việt Postbank VP…..và rất nhiều các tập đoàn, doanh nghiệp,trường học,ủy ban khắp các tỉnh thành trên cả nước.

