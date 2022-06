Địa Chỉ May Sản Xuất Đồng Phục Trường Quốc Tế Chất Lượng Cao

Sản xuất đồng phục trường quốc tế Bảng giá đồng phục trường quốc tế Cung cấp đồng phục trường quốc tế

Bạn đang tìm địa chỉ xưởng may, sản xuất đồng phục trường quốc tế uy tín, chất lượng cao tại TPHCM, Hà Nội, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng,... Xem Thông Tin...

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, June 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Xưởng may Dony - xưởng may áo thun , đồng phục– Sự chuyên nghiệp: Dony sở hữu đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình và chăm sóc khách hàng rất chu đáo. Nếu đặt hàng tại đây bạn sẽ được tư vấn thiết kế và lên ý tưởng cho những sản phẩm của mình để bắt kịp với xu hướng thị trường hiện nay. Có rất nhiều các thương hiệu thời trang và shop bán quần áo đặt may ở đây với chi hợp lý và chất lượng đảm bảo.– Sản xuất nhiều phân khúc. Dony có nhiều phân khúc trong ngành may áo thun, đồng phục về spa, bảo hộ lao động, đồ tập gym, công sở văn phòng….– Chất liệu đảm bảo: nguyên liệu vải ở đây được chọn lựa kĩ càng với tiêu chí thấm hút mồ hôi, co giãn, không bị xù theo thời gian.– Mẫu mã và kiểu dáng đa dạng: Do sở hữu cả xưởng may, in và thêu nên các loại kiểu dáng và chi tiết cầu kỳ đều có thể được làm tại đây.– Điều đáng quan tâm nhất đó là giá thành ở đây tiết kiệm được 20 % so với thị trường. Đặt may trực tiếp không qua trung gian.Liên hệ+ Xưởng mẫu - Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM+ Xưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh+ Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, P.12, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh Hotline: 1900 9449+ Hotline: 0901893234 (Ms Ánh) | 0906718123 (Ms Mỹ Linh)+ Website: dongphuc.dony.vnPhú Hoàng UniformCó trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Phú Hoàng là địa chỉ may đồng phục trường quốc tế tin cậy của nhiều trường học tại Sài Thành. Mỗi bộ đồng phục học sinh trường quốc tế đều được Phú Hoàng may từ chất liệu cao cấp, mềm mịn, giữ màu, đặc biệt có khả năng thấm hút mồ hôi. Các mẫu thiết kế đồng phục trường quốc tế thường là áo sơ mi trắng, áo vest đi kèm chân váy, nơ cho nữ và quần tây, cà vạt cho nam. Logo được in thêu khéo léo trên áo với sự hài hoà màu sắc.Liên hệ:Địa chỉ: 39/5 Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí MinhĐồng phục Ngôi SaoKhông chỉ chuyên nhận may đồng phục học sinh trường công, Ngôi Sao còn là đối tác tin cậy lâu năm của nhiều trường quốc tế từ cấp học mẫu giáo đến trung học phổ thông. Các sản phẩm đồng phục trường quốc tế của Ngôi Sao bao gồm: áo sơ mi, áo phông, áo vest, quần tây, áo khoác, chân váy, quần áo thể dục, đồng phục mùa hè, đồng phục mùa đông,… Mỗi trường quốc tế của từng nước sẽ có phong cách đồng phục khác nhau, bởi vậy trước khi thiết kế một mẫu đồng phục học sinh trường quốc tế nàoLiên hệ:Địa chỉ: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà NộiĐồng phục Việt NamĐồng phục Việt Nam là công ty chuyên may đồng phục thái bình cho nhiều lĩnh vực khác nhau từ đồng phục công sở, nhà hàng đến bệnh viện, trường học. Sở hữu công suất may 1000 áo trong vòng 1 ngày, 10.000 áo trong vòng 3 ngày, đồng phục Việt Nam luôn đáp ứng được mọi nhu cầu may đồng phục học sinh quốc tế trong thời gian ngắn với số lượng lớn. Với mỗi loại đồng phục học sinh trường quốc tế, đồng phục Việt Nam sẽ sử dụng các chất liệu khác nhau như áo sơ mi sẽ dùng loại vải kate Mỹ, kate Nhật, kate Ấn Độ, còn quần tây, chân váy sẽ dùng vải kaki, kaki thun với độ bền và màu sắc hài hoà.liên hệ:Địa chỉ: 12a/18 Định Công Thượng, Hà NộiĐồng phục 123Tuy không được nhắc đến nhiều như đồng phục Ngôi Sao nhưng đồng phục 123 cũng là một trong những đơn vị may đồng phục trường quốc tế mà bạn có thể yên tâm chọn mặt gửi vàng. Được thành lập từ năm 2011, đồng phục 123 đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để sớm trở thành một trong những xưởng may có vị trí trong ngành may mặc nói chung và đồng phục nói riêng tại Việt Nam. Hiện nay, đồng phục 123 sở hữu xưởng dệt phong phú về màu sắc, chất liệu vải, xưởng in hiện đại với gần 100 bàn in, xưởng thêu vi tính hiện đại với trên 50 máy thêu sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất lớn của khách hàng.Liên hệ:Địa chỉ: Số 9, ngõ Bạch Đằng, P.Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, Hà NộiThời trang MantisRa đời từ năm 2013, công ty cổ phần thời trang Mantis tập trung sản xuất và giới thiệu hai dòng sản phẩm chính là: quần áo thời trang và đồng phục. Với đội ngũ nhà thiết kế chuyên nghiệp, sáng tạo cùng 3 xưởng may lớn tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh thu hút gần 500 lao động tay nghề cao, hệ thống cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm có mặt trên khắp các quận huyện của Hà Nội, thời trang Mantis sẽ mang đến cho bạn những thiết kế đồng phục trường quốc tế có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh và đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.Liên hệ:Địa chỉ: Số 11, ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

